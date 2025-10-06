交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
VanEck 9月報告指出，Solana在經歷了波動的交易月後，以混合動能結束了9月。SOL代幣在數天內先觸及250美元以上的高點，隨後降低到200美元以下，反映了市場中的樂觀和謹慎情緒。這種興奮主要來自於圍繞潛在的SOL交易所交易產品（ETP）的猜測以及主要[...]的推出。VanEck 9月報告指出，Solana在經歷了波動的交易月後，以混合動能結束了9月。SOL代幣在數天內先觸及250美元以上的高點，隨後降低到200美元以下，反映了市場中的樂觀和謹慎情緒。這種興奮主要來自於圍繞潛在的SOL交易所交易產品（ETP）的猜測以及主要[...]的推出。

Solana 在 $250 峰值和 Alpenglow 發布後強化網絡效率

作者：Tronweekly
2025/10/06 09:00
Solana
SOL$163,33-4,01%
TokenFi
TOKEN$0,007017-6,07%
Major
MAJOR$0,10249-1,39%
Solana
  • Solana 的 Alpenglow 升級旨在提升交易速度和效率。
  • 新的基於 Solana 的資金庫推動新的市場需求和流動性。
  • 企業區塊鏈在日益明確的監管環境中捲土重來。

VanEck 的九月報告指出，在經歷了波動的交易月後，Solana 以混合動能結束了九月。SOL 代幣曾觸及 250 美元以上的高點，隨後在幾天內跌至 200 美元以下，反映了市場中的樂觀和謹慎情緒。

這種興奮主要來自圍繞潛在的 SOL 交易所交易產品 (ETP) 的猜測以及主要 SOL 專注的數位資產資金庫 (DATs) 的推出。

來源：VanEck

兩個最大的 DATs，Forward 擁有 15 億美元資產和 Helius 擁有 5 億美元資產，於九月開始運營。這些基金合計現持有 SOL 總供應量的約 2.5%，表明機構參與度不斷增加。市場觀察者表示，更多的 DATs 可能很快跟進，加強 Solana 的流動性地位。

儘管價格下跌，由於持續的網絡升級和基礎設施增長，投資者情緒仍然穩定。VanEck 的九月報告顯示其 Solana 更新指數上升了 2%，表明生態系統持續獲得信心。

Alpenglow 升級重新定義 Solana 的核心

從技術上講，Solana 在這個月取得了巨大進步。驗證者以 98% 的多數票支持 Alpenglow 升級，這是該網絡歷史上影響最大的升級投票之一。該升級將區塊最終確認時間從 12 秒縮短到了僅 150 毫秒，並分別允許鏈下投票和增強了驗證者獎勵。

這些修改應該會提高網絡性能和彈性，並為更大的可擴展性鋪平道路。實際上，開發者已經提出了在年底前將 Solana 的區塊容量提高到 25% 的提案。

同時，Jump Crypto 的 Firedancer 團隊提出了 SIMD-0370，它有潛力消除固定計算單元上限，使 Solana 能夠處理指數級更多的每區塊交易。

另一個重要的升級是推出"P-token"，這是前一代 SPL 代幣格式的繼任者。通過新標準，計算成本將減少到 95%，整個網絡的吞吐量可能會提高到接近 10%。

企業區塊鏈找到新的目標

隨著 Solana 主導創新，企業對區塊鏈的興趣在多年的不活躍後重新回歸。摩根大通、沃爾瑪和匯豐銀行等公司曾是探索許可區塊鏈的先行者。由於監管混亂和影響有限，大多數這些先行者都消失了。

而現在，隨著美國新的法律和穩定幣架構的到來，公司再次考慮採用區塊鏈。今天的環境可比作 2009 年可再生能源熱潮的早期階段，現在則由數字貨幣和分散式基礎設施推動。

延伸閱讀：Solana 飆升至 230 美元以上，300 美元是下一個爆發點嗎？

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,668-7,39%
Union
U$0,006097-1,15%
Index Cooperative
INDEX$0,881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,06181-5,06%
Sleepless AI
AI$0,06147-4,50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 411,05
$104 411,05$104 411,05

-0,61%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 562,53
$3 562,53$3 562,53

+1,22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,33
$163,33$163,33

-1,78%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4523
$2,4523$2,4523

-3,03%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17778
$0,17778$0,17778

-0,80%