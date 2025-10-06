Solana 在 $250 峰值和 Alpenglow 發布後強化網絡效率

Solana 的 Alpenglow 升級旨在提升交易速度和效率。

新的基於 Solana 的資金庫推動新的市場需求和流動性。

企業區塊鏈在日益明確的監管環境中捲土重來。

VanEck 的九月報告指出，在經歷了波動的交易月後，Solana 以混合動能結束了九月。SOL 代幣曾觸及 250 美元以上的高點，隨後在幾天內跌至 200 美元以下，反映了市場中的樂觀和謹慎情緒。

這種興奮主要來自圍繞潛在的 SOL 交易所交易產品 (ETP) 的猜測以及主要 SOL 專注的數位資產資金庫 (DATs) 的推出。

來源：VanEck

兩個最大的 DATs，Forward 擁有 15 億美元資產和 Helius 擁有 5 億美元資產，於九月開始運營。這些基金合計現持有 SOL 總供應量的約 2.5%，表明機構參與度不斷增加。市場觀察者表示，更多的 DATs 可能很快跟進，加強 Solana 的流動性地位。

儘管價格下跌，由於持續的網絡升級和基礎設施增長，投資者情緒仍然穩定。VanEck 的九月報告顯示其 Solana 更新指數上升了 2%，表明生態系統持續獲得信心。

Alpenglow 升級重新定義 Solana 的核心

從技術上講，Solana 在這個月取得了巨大進步。驗證者以 98% 的多數票支持 Alpenglow 升級，這是該網絡歷史上影響最大的升級投票之一。該升級將區塊最終確認時間從 12 秒縮短到了僅 150 毫秒，並分別允許鏈下投票和增強了驗證者獎勵。

這些修改應該會提高網絡性能和彈性，並為更大的可擴展性鋪平道路。實際上，開發者已經提出了在年底前將 Solana 的區塊容量提高到 25% 的提案。

同時，Jump Crypto 的 Firedancer 團隊提出了 SIMD-0370，它有潛力消除固定計算單元上限，使 Solana 能夠處理指數級更多的每區塊交易。

另一個重要的升級是推出"P-token"，這是前一代 SPL 代幣格式的繼任者。通過新標準，計算成本將減少到 95%，整個網絡的吞吐量可能會提高到接近 10%。

企業區塊鏈找到新的目標

隨著 Solana 主導創新，企業對區塊鏈的興趣在多年的不活躍後重新回歸。摩根大通、沃爾瑪和匯豐銀行等公司曾是探索許可區塊鏈的先行者。由於監管混亂和影響有限，大多數這些先行者都消失了。

而現在，隨著美國新的法律和穩定幣架構的到來，公司再次考慮採用區塊鏈。今天的環境可比作 2009 年可再生能源熱潮的早期階段，現在則由數字貨幣和分散式基礎設施推動。

