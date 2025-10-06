Solana 在 $250 峰值和 Alpenglow 發布後強化網絡效率

VanEck 的九月報告指出，在經歷了波動的交易月後，Solana 以混合動能結束了九月。SOL 代幣曾觸及 250 美元以上的高點，隨後在幾天內跌至 200 美元以下，反映了市場中的樂觀和謹慎情緒。
這種興奮主要來自圍繞潛在的 SOL 交易所交易產品 (ETP) 的猜測以及主要 SOL 專注的數位資產資金庫 (DATs) 的推出。
兩個最大的 DATs，Forward 擁有 15 億美元資產和 Helius 擁有 5 億美元資產，於九月開始運營。這些基金合計現持有 SOL 總供應量的約 2.5%，表明機構參與度不斷增加。市場觀察者表示，更多的 DATs 可能很快跟進，加強 Solana 的流動性地位。
儘管價格下跌，由於持續的網絡升級和基礎設施增長，投資者情緒仍然穩定。VanEck 的九月報告顯示其 Solana 更新指數上升了 2%，表明生態系統持續獲得信心。
從技術上講，Solana 在這個月取得了巨大進步。驗證者以 98% 的多數票支持 Alpenglow 升級，這是該網絡歷史上影響最大的升級投票之一。該升級將區塊最終確認時間從 12 秒縮短到了僅 150 毫秒，並分別允許鏈下投票和增強了驗證者獎勵。
這些修改應該會提高網絡性能和彈性，並為更大的可擴展性鋪平道路。實際上，開發者已經提出了在年底前將 Solana 的區塊容量提高到 25% 的提案。
同時，Jump Crypto 的 Firedancer 團隊提出了 SIMD-0370，它有潛力消除固定計算單元上限，使 Solana 能夠處理指數級更多的每區塊交易。
另一個重要的升級是推出"P-token"，這是前一代 SPL 代幣格式的繼任者。通過新標準，計算成本將減少到 95%，整個網絡的吞吐量可能會提高到接近 10%。
隨著 Solana 主導創新，企業對區塊鏈的興趣在多年的不活躍後重新回歸。摩根大通、沃爾瑪和匯豐銀行等公司曾是探索許可區塊鏈的先行者。由於監管混亂和影響有限，大多數這些先行者都消失了。
而現在，隨著美國新的法律和穩定幣架構的到來，公司再次考慮採用區塊鏈。今天的環境可比作 2009 年可再生能源熱潮的早期階段，現在則由數字貨幣和分散式基礎設施推動。
