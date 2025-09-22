交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Ripple (XRP) 也因監管明確性、鯨魚活動增加以及關於新 ETF 中增加曝光度的猜測而獲得關注 […] 這篇文章《Solana、Ripple 和 Remittix：這是今日三大熱門加密貨幣的最新加密貨幣新聞》首次發表於 Coindoo。Ripple (XRP) 也因監管明確性、鯨魚活動增加以及關於新 ETF 中增加曝光度的猜測而獲得關注 […] 這篇文章《Solana、Ripple 和 Remittix：這是今日三大熱門加密貨幣的最新加密貨幣新聞》首次發表於 Coindoo。

Solana、Ripple 和 Remittix：今日三大熱門加密貨幣的最新消息

作者：Coindoo
2025/09/22 01:50
瑞波幣
XRP$2.4528-4.34%
TOP Network
TOP$0.000096--%
SphereX
HERE$0.000119--%

Ripple (XRP) 也因監管明確性、鯨魚活動增加以及對新 ETF 產品中曝光增加的猜測而獲得關注。

同時，Remittix 在最近的加密貨幣新聞中與這些已建立的資產並列，憑藉其指標和實用性，被定位為當今最熱門的加密貨幣之一。

Solana 的機構動向與突破阻力

Solana 目前交易價格為 $240，在保持支撐並重新站上 $240 以上水平後，價格表現強勁。隨著動能增強，分析師正在考慮 $300 至 $400 範圍內的新目標。

一個主要催化劑是 Brera Holdings 籌集了 $300 百萬，得到 ARK Invest、Pulsar Group 等機構的支持，承諾將 SOL 作為其財庫策略的一部分進行累積和質押。與此同時，監管動向如 SEC 批准現貨加密 ETF 的通用上市標準，預計將為 SOL 納入更多主流金融產品鋪平道路。

Ripple 的監管收益與鯨魚活動

XRP 因監管信號和鏈上行為而受到重新關注。分析師指出，更清晰的監管框架和法律發展正在改善 XRP 的風險狀況。還有報告顯示鯨魚積累可能會在需求保持強勁的情況下推動價格上漲。

預測表明，如果這些阻力區被突破，XRP 可能實現 4 至 6 倍的回報，特別是在新法規下預期的機構和 ETF 相關資金流入的情況下。

Remittix 作為實用工具快速崛起，指標為其提供優勢

Remittix 正在與 SOL 和 XRP 進行比較，最近的消息表明，根據趨勢的發展，它可能會超越兩者。與 Solana 長期建立的基礎設施和 Ripple 的監管優勢相比，Remittix 敏銳地專注於實用性、用戶獎勵和安全性，吸引尋求高增長的投資者。

Remittix 已由 CertiK 完全審計，並在預發布代幣中排名第一。其測試版錢包已上線，功能包括在 30 多個國家進行加密貨幣到銀行的轉賬，支持 40 多種加密貨幣和 30 多種法定貨幣。

該代幣已售出超過 6.67 億 RTX 代幣，價格為 $0.1080，該項目已籌集超過 $26.1 百萬。它還已經獲得了 2 個中心化交易所的上市，並正在準備第三個上市。

以下是使 Remittix 成為當今最熱門加密貨幣之一的最新發展：

  • 由 CertiK 審計，建立在信任和透明的基礎上
  • 在 30 多個國家直接從加密貨幣轉賬到銀行
  • 實用性優先的代幣，驅動真實交易量
  • 通縮型代幣經濟學，為長期增長而設計
  • 全球支付渠道已經整合並正在擴展

穩健玩家 VS 高飛潛力

Solana 正受益於機構財庫積累、ETF 樂觀情緒以及 $250 以上的技術強度。XRP 正乘著監管順風、鯨魚活動以及加密 ETF 政策轉變的浪潮。

然而在這三者中，Remittix 因其實用性、經驗證的安全性、上市活動和社區激勵的結合而脫穎而出。Remittix 在熱門加密貨幣新聞中被提及的頻率越來越高，可能正在創造與其更成熟的競爭對手相媲美的動能。

通過查看以下項目，探索 Remittix 的 PayFi 未來：

網站：https://remittix.io/   

社交媒體：https://linktr.ee/remittix   

$250,000 贈品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章 Solana、Ripple 和 Remittix：這是當今三大熱門加密貨幣的最新消息 首次發表於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,413.36
$104,413.36$104,413.36

-0.61%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,563.25
$3,563.25$3,563.25

+1.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.35
$163.35$163.35

-1.76%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4528
$2.4528$2.4528

-3.01%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17784
$0.17784$0.17784

-0.77%