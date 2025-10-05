交易所DEX+
Solana 價格滑落至 $230 以下，但分析師表示下一個主要阻力位仍在 $245

作者：NewsBTC
2025/10/05 15:30
Solana 價格在 9 月表現相對優於大多數大型加密資產，過去一個月錄得兩位數增長。這種替代幣在 10 月開局更為強勁，本月開始幾天價格已經跳漲了超過 10%。

值得一提的是，Solana 價格在週末前有些掙扎，已經失去了 230 美元的標誌。然而，最新的鏈上數據表明 SOL 代幣可能只是在休息，因為它尚未遇到持續上升道路上的下一個主要障礙。

持續上漲取決於 245 美元阻力位：數據

在 10 月 4 日的 X 平台帖子中，加密分析師 Ali Martinez 分享了關於 Solana 價格下一個重要阻力位的鏈上見解。根據這位受歡迎的網絡評論家，SOL 價格在未來幾週可能會在 245 美元價格附近面臨主要阻力。

這一鏈上判斷基於 SOL UTXO 已實現價格分佈 (URPD) 指標，該指標衡量在特定價格水平購買的特定加密貨幣的數量。這些價格水平作為 Solana 的支撐和阻力水平，因為它們代表不同投資者的成本基礎。

值得一提的是，鏈上支撐和阻力水平的強度通常取決於在特定價格水平有成本基礎的投資者數量。根據 Martinez 的說法，下一個這樣的水平在 245 美元區域附近，在那裡購買了超過 5.9 個 SOL 代幣。

這一水平被視為 Solana 價格的下一個主要阻力位，因為它高於當前現貨價值。245 美元區域被視為重要的供應牆，因為幾位長期處於虧損狀態的投資者可能會在他們一旦收支平衡或開始盈利時拋售資產，從而對價格產生顯著的下行壓力。

Solana price

最終，如果 Solana 價格未能突破 245 美元附近的主要供應牆，其回到當前歷史最高點 293 美元的可能性將面臨風險。從高亮顯示的圖表中可以觀察到，SOL 在通往歷史高價的路徑上可能不會面臨任何重大障礙。

Solana 價格能飆升 100% 嗎？

有趣的是，Martinez 在 X 上的另一篇帖子中預測，Solana 價格可能會上漲至 520 美元。然而，這種替代幣需要在週線上收盤突破 260 美元附近的長期阻力位，才能開始這一上行反彈。

上漲至 520 美元將代表從當前價格點增加了超過 110%。截至撰寫本文時，Solana 代幣的價值約為 228 美元，過去 24 小時內下跌了近 2%。 

Solana price
