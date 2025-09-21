交易所DEX+
分析師引述加速的網絡活動、擴大的開發者社群和不斷增長的機構合作夥伴名單作為提升[…]的主要因素。這篇文章《Solana、Hyperliquid、Chainlink、Dogecoin 和 Zexpire 成為 2025 年必備加密貨幣選擇》首次發表於 Coindoo。

Solana、Hyperliquid、Chainlink、Dogecoin 和 Zexpire 成為 2025 年必備加密貨幣選擇

作者：Coindoo
2025/09/21 15:30

分析師指出，加速的網絡活動、擴大的開發者社群和不斷增長的機構合作夥伴名單是這些資產優於更廣泛市場的主要因素。交易所的每日交易量已經反映出對這些代幣的轉變，表明在新年到來前幾個月，勢頭正在增強。

這五種資產各自提供了獨特的催化劑。Solana的高吞吐量升級推動了創紀錄的交易數量，Hyperliquid的訂單簿模式在專業交易者中獲得青睞，Chainlink正在金融領域確保重要的數據協議，Dogecoin受益於持續的品牌認可和整合談判，而Zexpire則通過其設計用來獎勵長期持有者的時間鎖定代幣經濟學吸引了關注。總的來說，這些特質強調了實用性、可擴展性和用戶參與度的敘事，正在塑造2025年的投資組合策略。

Solana：追逐新高的高速加密貨幣

Solana誕生於2017年，由前高通和Dropbox工程師Anatoly Yakovenko構思，旨在解決長期以來與舊區塊鏈相關的緩慢速度和高成本問題。其巧妙的時間戳方法讓網絡幾乎能夠即時檢查事件順序，每秒處理超過50,000筆轉賬，同時保持費用幾乎可忽略不計。自2020年公開發布以來，這種超級設計吸引了大量開發者，他們正在構建從在線遊戲到數字收藏品市場的各種應用，都渴望利用一個感覺與人們日常使用的應用程序一樣快速的平台。

這種原始速度已轉化為引人注目的數字。1月初市值突破1,030億美元，價格自2021年中期以來飆升了超過600%，Solana現在位列五大數字貨幣之一。粉絲們稱其為"以太坊殺手"，讚揚其較低的成本和更流暢的流量，而Cardano、Polkadot和Avalanche等競爭對手則在努力跟上。不過，包括短暫網絡中斷在內的故障表明，突破極限會帶來自身的障礙，而智能合約平台的擁擠領域不容許自滿。

Hyperliquid的HYPE：從突破性熱潮到長期區塊鏈明星

Hyperliquid在2024年末推出，承諾提供免費交易和由其HYPE代幣保障的基於權益的網絡。其發布非常成功，將代幣送入前30名行列，然後在25美元附近冷卻。其白皮書將該項目描述為一個完全在鏈上的金融遊樂場，建設者可以創建流暢、快速的應用程序，而不犧牲日常使用的便利性——這一願景與尋求簡單而強大的區塊鏈體驗的市場觀察者產生了共鳴。

預測顯示前路充滿活力。乘著2024年突破的積極情緒，HYPE有望在2025年平均達到45美元，充滿活力的飆升可能將其提升到70美元，而更堅實的回調則可能在30美元附近找到立足點。更廣泛的採用和新的平台升級可能將2026年的中點提升到75美元，而樂觀的走勢可能達到120美元；更艱難的環境可能仍會在50美元保持穩定。這些數字將HYPE與Solana和Avalanche等其他增長故事並列，但其零費用交易優勢和充滿活力的社區在交易者越來越重視效率和低成本的時代給它帶來了獨特的形象。

Chainlink的數據橋：LINK準備好迎接下一次飛躍了嗎？

在繁忙的數字資產世界中，Chainlink作為真實世界信息的可信傳遞者脫穎而出。其獨立運營商網絡收集資產價格、天氣更新或體育比分等數據，並將其傳遞給在執行任務前需要可靠事實的區塊鏈程序。由於數千名運營商共享工作負載，而不是單一的中央樞紐，數據流保持穩定、準確且難以中斷——這在重視彈性的行業中是一個關鍵優勢。

維持這個系統運行的是LINK，這是一種內部代幣，用於獎勵運營商並結算服務費用。隨著更廣泛的加密市場在過去一年從約1.6萬億美元膨脹到超過3萬億美元，LINK一直在20美元至25美元之間徘徊，遠低於2021年觸及的52.88美元的記錄。即便如此，其150億美元的估值在數字貨幣中確保了頂級地位，領先於大多數專注於數據傳遞的競爭對手。與比特幣和以太坊等知名名稱相關的交易所交易基金的興趣增加為該行業注入了新的活力，而LINK經常乘著這股上升趨勢。

Dogecoin：從網絡迷因到市場推動者

Dogecoin始於2013年，是比特幣的一個輕鬆變體，以柴犬吉祥物為標誌，捕捉了網絡文化的俏皮一面。由軟件工程師Billy Markus和Jackson Palmer創建，這種貨幣繼承了快速交易時間和開放式貨幣供應，使日常小費和小額轉賬變得容易。其歡樂的社區推動了引人注目的慈善活動，從送牙買加雪橇隊參加冬季奧運會到資助肯亞的水井，證明了一個玩笑貨幣可以產生嚴肅的影響。

價格走勢絕非平淡。社交媒體的狂熱和名人的喊話將Dogecoin推至2021年5月的歷史最高點0.7376美元，但現在價格徘徊在那個標記的一半左右。即使在回調之後，接近480億美元的市值仍使其成為世界上最大的數字資產之一，僅次於Litecoin和模仿對手Shiba Inu等重量級選手。波動性仍然是其特點，高調粉絲的推文繼續在交易屏幕上引起震動。

不再因加密貨幣波動而虧損 — 使用Zexpire從中獲利

加密貨幣最大的挑戰一直是其波動性。比特幣可以在幾小時內波動數百美元 — 一天交易價格超過115,000美元，第二天跌破112,000美元。對大多數交易者來說，這些波動意味著痛苦的損失。

Zexpire將這種波動性轉變為機會。無需預測價格是上漲還是下跌：該平台將交易簡化為二元選擇：比特幣今天會保持在設定範圍內，還是突破它？

猜對了，你就贏了。猜錯了，你的損失上限為你的賭注。沒有槓桿。沒有追加保證金通知。沒有清算螺旋。只是對加密貨幣始終提供的一件事 — 波動性 — 進行明確的固定風險投注。

$ZX驅動波動性遊戲

Zexpire上的每個預測都運行在$ZX上，這是平台的原生代幣。它為遊戲提供動力，持有者可以享受折扣、現金返還和治理權利。

Zexpire正在進行初始融資輪，以0.003美元的價格提供$ZX，價格在上市前逐步提高到0.025美元。這種結構意味著早期參與者可以獲得最低的入場價，而後來的買家隨著需求增加而支付更多。

早期參與者還可以解鎖以下特權：

  • TGE前5%的APR質押
  • 遊戲損失的現金返還
  • 推薦獎勵和忠誠度獎金
  • 獨家空投和測試版訪問權限

Zexpire的代幣經濟學強化長期價值：20%的平台費用被銷毀，而回購支持價格穩定和稀缺性。

獲取Zexpire的獨家訪問權限

為什麼$ZX可能成為突破

Zexpire直接解決了交易者最大的挫折之一：因波動性而損失金錢。波動性不再懲罰他們，而是成為核心玩法。

Zexpire匹配市場的真實面貌：快速、狂野且不可預測。這就是為什麼採用潛力很高：交易者終於有了一種從波動性中獲利的方式，而不是因此而虧損。而且因為每次遊戲都運行在$ZX上，隨著用戶活動的增加，需求也會增長。

費用銷毀和回購收緊供應，而種子階段提供最低價格 — 所有這些都為$ZX的指數增長創造了條件，如果採用加速的話。

在$ZX價值爆發前立即購買

結論

SOL憑藉快速區塊和低費用繼續吸引建設者。HYPE通過讓交易者在沒有滑點的情況下移動大訂單而獲得牽引力。LINK仍然是許多應用程序仍在使用的首選數據軌道。DOGE享有深度流動性和忠實的群眾。每種貨幣都顯示出穩固的使用和不斷增長的覆蓋範圍。

然而，Zexpire通過將價格波動轉變為簡單的每日賭注而引人注目。用戶只需點擊一次，表明比特幣是保持平穩還是突破其範圍。沒有追加保證金通知，沒有強制銷售，損失僅限於票面金額。每個遊戲都依賴於$ZX，它為費用、折扣、回購和銷毀提供動力。早期進入$ZX帶來了對具有內置需求和有限供應的代幣的曝光，因此也代表了一個有前途的機會。

在這裡獲取有關Zexpire ($ZX) 的更多信息：

  • 網站：https://zexpire.com/
  • Telegram：https://t.me/zexpire_0dte
  • X：https://x.com/Zexpire_0dte

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章《Solana、Hyperliquid、Chainlink、Dogecoin和Zexpire成為2025年必備加密貨幣選擇》首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

