Solana、Hyperliquid、Chainlink、Dogecoin 和 Zexpire 是今年最熱門的加密貨幣選擇

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 00:44
Solana、Hyperliquid、Chainlink、Dogecoin 和新推出的 Zexpire 已成為今年最受關注的代幣，主導著交易平台、社交媒體和分析師報告。創紀錄的交易量、劇烈的價格波動以及大量的合作夥伴關係公告，使這五個名字躍居加密貨幣市場前列，超越了數百個難以獲得同等關注的競爭對手。

這股熱潮背後是技術升級、病毒式推薦和全新實用性承諾的結合。Solana 因其更快的交易速度而受到關注，Hyperliquid 因其去中心化交易模式，Chainlink 因擴展的真實世界數據饋送，Dogecoin 因名人重新提及和支付試點，而 Zexpire 則通過基於時間的銷毀機制來控制供應量而獲得牽引力。這個組合正在塑造今年數位金融資本和好奇心流向的敘事。

$ZX 早期訪問：首個從波動性獲利的代幣

Zexpire 以僅 $0.003 的價格推出其 $ZX 代幣引起了轟動，讓早期投資者在上市價格 $0.025 之前獲得底層入場機會——接近 800% 的上漲空間。

加密貨幣分析師正密切關注——期權交易是 DeFi 增長最快的領域之一，日交易量達到了 $3B 並持續增加。

Zexpire 是一個 0DTE DeFi 協議，使期權交易變得像一鍵式每日預測遊戲一樣簡單。它也是第一個讓交易者直接從加密貨幣波動性中獲利的平台。

用戶不必押注方向，而是面臨一個簡單的每日選擇：Bitcoin 會保持在範圍內，還是突破？損失有上限，沒有追加保證金通知，沒有清算——只需一鍵點擊，固定風險的方式將波動性轉化為利潤。每次操作都需要 $ZX，因此對代幣的需求從第一天就已內建。

早期買家獲得最佳價格並解鎖：

  • TGE 前的 APR 質押獎勵

  • 遊戲返現

  • 忠誠度獎金

  • 獨家空投和測試版訪問

為了保持長期價值上升，Zexpire 內建了通縮模型：20% 的費用被銷毀，回購支持價格，多鏈可用性（Base、Solana、TON、Tron）使採用無縫銜接。

每個融資階段都會增加價格——最早的買家能獲得最大的折扣。$0.003 的 $ZX 不會持續太久。

Solana：追逐新高的高速加密貨幣

Solana 誕生於 2017 年，由前高通和 Dropbox 工程師 Anatoly Yakovenko 構思，旨在解決長期以來與舊區塊鏈相關的緩慢速度和高成本問題。其巧妙的時間戳方法使網絡能夠幾乎即時檢查事件順序，每秒處理超過 50,000 筆轉賬，同時保持費用幾乎可忽略不計。自 2020 年公開發布以來，這種超級設計吸引了大量開發者，他們正在構建從在線遊戲到數位收藏品市場的各種應用，都渴望利用一個感覺與人們日常使用的應用程序一樣快速的平台。

這種原始速度已轉化為引人注目的數字。1 月初市值超過 $103 億，自 2021 年中期以來價格飆升了超過 600%，Solana 現在位列五大數位貨幣之一。粉絲們稱其為"以太坊殺手"，讚揚其更低的成本和更流暢的流量，而 Cardano、Polkadot 和 Avalanche 等競爭對手則在努力跟上。然而，包括短暫網絡中斷在內的故障表明，突破極限會帶來自身的障礙，而擁擠的智能合約平台領域不容許自滿。

Hyperliquid 的 HYPE：從突破性熱潮到長期區塊鏈明星

Hyperliquid 於 2024 年末推出，承諾免費交易和由其 HYPE 代幣保障的基於質押的網絡。其發布非常成功，將代幣送入前 30 名行列，隨後在 $25 附近冷卻。其白皮書將該項目描述為一個完全鏈上的金融遊樂場，建設者可以創建流暢、快速的應用程序，而不犧牲日常使用的便利性——這一願景與尋求簡單而強大的區塊鏈體驗的市場觀察者產生了共鳴。

預測顯示前景活躍。乘著 2024 年突破的積極情緒，HYPE 有望在 2025 年平均達到 $45，充滿活力的飆升可能將其提升到 $70，而更堅實的回調則可能在 $30 附近找到支撐。更廣泛的採用和新平台升級可能將 2026 年中點提升到 $75，而藍天運行可能達到 $120；更艱難的氣候可能仍會在 $50 保持穩定。這些數字將 HYPE 與 Solana 和 Avalanche 等其他增長故事並列，但其零費用交易優勢和充滿活力的社區在交易者越來越重視效率和低成本的時代賦予了它獨特的形象。

Chainlink 的數據橋：LINK 準備好迎接下一次飛躍了嗎？

在繁忙的數位資產世界中，Chainlink 作為真實世界信息的可信信使脫穎而出。其獨立運營商網絡收集資產價格、天氣更新或體育比分等數據，並將其傳遞給在執行任務前需要可靠事實的區塊鏈程序。由於數千名運營商共享工作負載，而不是單一中央樞紐，數據流保持穩定、準確且難以中斷——這在重視彈性的行業中是一個關鍵優勢。

維持這個系統運行的是 LINK，這是一種內部代幣，用於獎勵運營商並結算服務費用。隨著更廣泛的加密市場在過去一年從約 $1.6 萬億膨脹到超過 $3 萬億，LINK 在 $20 到 $25 之間徘徊，遠低於 2021 年觸及的 $52.88 記錄。即便如此，其 $150 億估值在數位貨幣中確保了頂級位置，領先於大多數專注於數據傳遞的競爭對手。對與 Bitcoin 和 Ether 等知名品牌相關的交易所交易基金的興趣增加為該行業注入了新的活力，而 LINK 經常乘著這股上升趨勢。

Dogecoin：從網絡迷因到市場推動者

Dogecoin 始於 2013 年，是 Bitcoin 的一個輕鬆變體，以柴犬吉祥物為標誌，捕捉了網絡文化的俏皮一面。由軟件工程師 Billy Markus 和 Jackson Palmer 創建，這種貨幣繼承了快速交易時間和開放式代幣供應，使日常小費和小額轉賬變得容易。其歡樂的社區推動了引人注目的慈善活動，從送牙買加雪橇隊參加冬季奧運會到資助肯亞的水井，證明了一個玩笑貨幣可以產生嚴肅的影響。

價格走勢絕非平淡。社交媒體的狂熱和名人喊話推動 Dogecoin 在 2021 年 5 月達到 $0.7376 的歷史高點，但現在價格徘徊在該標記的一半左右。即使在回調之後，接近 $480 億的市值仍使其成為世界上最大的數位資產之一，僅次於 Litecoin 和模因競爭對手 Shiba Inu 等重量級選手。波動性仍是其特點，高調粉絲的推文繼續在交易屏幕上引起震動。

結論

SOL、HYPE、LINK、DOGE 甚至再次 DOGE 在交易平台上保持高度活躍，得到不斷增加的用戶數量和新合作夥伴關係的支持。價格波動，但交易量保持穩定，使這五個名字保持在加密貨幣新聞週期的前沿。

Zexpire 現在進入同樣的聚光燈下。該平台通過每天提出一個簡單問題將波動性轉化為收益：Bitcoin 會保持在範圍內還是突破？一次點擊鎖定選擇，損失有上限，沒有追加保證金通知。每個操作都運行在 $ZX 上，通過費用、折扣和計劃回購獲得穩定需求。早期進入 $ZX 提供對這些獎勵的首次訪問，使該代幣成為與 SOL、HYPE、LINK 和 DOGE 並列的引人注目的新選擇。

免責聲明：本文僅供參考。它不作為法律、稅務、投資、財務或其他建議提供或意圖使用。

