Solana 上漲，Ethereum 下跌：9 月告訴我們關於第四季度趨勢的信息

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「Solana 上漲，Ethereum 下跌：9月告訴我們關於第四季度趨勢的信息」發表在 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 為什麼 SOL 在第三季度末表現優於 ETH？機構資金流入、DAT 採用增加以及 Solana 的鏈上升級推動了價格走勢，9月份 SOL 上漲了 4.06%，而 ETH 下跌了 5.68%。SOL/ETH 比率接下來會怎樣？突破 0.055 可能會重新測試第二季度高點，SOL 的主導地位和領先行業的資金流入使其第四季度的優異表現故事保持完整。9月標誌著加密貨幣市場主要呈熊市趨勢。VanEck 報告稱，在追蹤的 35 個主要原生區塊鏈代幣中，23 個價值下降，佔當月下跌代幣的 65%。然而，Solana [SOL] 逆勢而上。20 億美元的新穩定幣（總計 143 億美元），60% 的代幣化股票份額，以及像 Alpenglow 和 Firedancer 等重大升級，推動了 SOL 相對於 Ethereum [ETH] 的強勢。但第四季度能否保持這一勢頭？Solana DATs 正在縮小與 Ethereum 資金庫的差距 9月份，數字資產資金庫（DATs）繼續增長。雖然 Bitmine Immersion (BNMR) 仍以超過 110 億美元的 ETH 領先，但 Solana 正在慢慢趕上。9月，Forward Industries（15 億美元）和 Helius（5 億美元）上線，推動了 SOL 需求。事實上，Solana DATs 現在估計持有 SOL 總供應量的 2.5%，據傳還有更多正在形成。從技術上講，這是 SOL 資金庫持有量增加了 233% 以上，從 9 月初的 420 萬增加到現在。來源：Blockworks 相比之下，Ethereum DATs 僅增長了 35% 至 420 萬。從技術上講，Solana 的積累大約是 Ethereum 的六倍。不過，ETH 資金庫佔供應量的 3.56%，比 SOL 高 42%，這要歸功於 ETH 較緊的 1.207 億供應量，相比 SOL 的 5.42 億。這種差異很重要。代幣經濟學可能暫時削弱了 SOL 的價格衝擊力，但在表面之下，它正在給 ETH 帶來真正的競爭，9月份明顯加強了這一趨勢，暗示第四季度可能有類似的優異表現。…這篇文章「Solana 上漲，Ethereum 下跌：9月告訴我們關於第四季度趨勢的信息」發表在 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 為什麼 SOL 在第三季度末表現優於 ETH？機構資金流入、DAT 採用增加以及 Solana 的鏈上升級推動了價格走勢，9月份 SOL 上漲了 4.06%，而 ETH 下跌了 5.68%。SOL/ETH 比率接下來會怎樣？突破 0.055 可能會重新測試第二季度高點，SOL 的主導地位和領先行業的資金流入使其第四季度的優異表現故事保持完整。9月標誌著加密貨幣市場主要呈熊市趨勢。VanEck 報告稱，在追蹤的 35 個主要原生區塊鏈代幣中，23 個價值下降，佔當月下跌代幣的 65%。然而，Solana [SOL] 逆勢而上。20 億美元的新穩定幣（總計 143 億美元），60% 的代幣化股票份額，以及像 Alpenglow 和 Firedancer 等重大升級，推動了 SOL 相對於 Ethereum [ETH] 的強勢。但第四季度能否保持這一勢頭？Solana DATs 正在縮小與 Ethereum 資金庫的差距 9月份，數字資產資金庫（DATs）繼續增長。雖然 Bitmine Immersion (BNMR) 仍以超過 110 億美元的 ETH 領先，但 Solana 正在慢慢趕上。9月，Forward Industries（15 億美元）和 Helius（5 億美元）上線，推動了 SOL 需求。事實上，Solana DATs 現在估計持有 SOL 總供應量的 2.5%，據傳還有更多正在形成。從技術上講，這是 SOL 資金庫持有量增加了 233% 以上，從 9 月初的 420 萬增加到現在。來源：Blockworks 相比之下，Ethereum DATs 僅增長了 35% 至 420 萬。從技術上講，Solana 的積累大約是 Ethereum 的六倍。不過，ETH 資金庫佔供應量的 3.56%，比 SOL 高 42%，這要歸功於 ETH 較緊的 1.207 億供應量，相比 SOL 的 5.42 億。這種差異很重要。代幣經濟學可能暫時削弱了 SOL 的價格衝擊力，但在表面之下，它正在給 ETH 帶來真正的競爭，9月份明顯加強了這一趨勢，暗示第四季度可能有類似的優異表現。…

Solana 上漲，Ethereum 下跌：9 月告訴我們關於第四季度趨勢的信息

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 11:09
GAINS
GAINS$0.01707-2.12%
COM
COM$0.006019-6.28%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
Solana
SOL$163.33-4.01%
以太幣
ETH$3,562.12-1.50%

重點摘要

為什麼 SOL 在第三季度末表現優於 ETH？

機構資金流入、DAT 採用增加以及 Solana 的鏈上升級推動了價格走勢，使 SOL 在 9 月份上漲了 4.06%，而 ETH 則下跌了 5.68%。

SOL/ETH 比率接下來會如何發展？

突破 0.055 上方可能會重新測試第二季度高點，SOL 的主導地位和領先行業的資金流入將保持其第四季度的優異表現。

9 月份對加密貨幣市場來說是一個主要看跌的月份。

VanEck 報告稱，在追蹤的 35 個主要原生區塊鏈代幣中，有 23 個價值下降，佔當月下跌代幣的 65%。然而，Solana [SOL] 卻逆勢而上。

20 億美元的新穩定幣（總計 143 億美元）、60% 的代幣化股票份額，以及 Alpenglow 和 Firedancer 等重大升級，推動了 SOL 相對於 Ethereum [ETH] 的強勢。但第四季度能否保持這一勢頭？

Solana DATs 正在縮小與 Ethereum 資金庫的差距

9 月份，數字資產資金庫（DATs）繼續增長。

雖然 Bitmine Immersion (BNMR) 仍以超過 110 億美元的 ETH 領先，但 Solana 正在慢慢趕上。9 月份，Forward Industries（15 億美元）和 Helius（5 億美元）上線，推動了 SOL 需求。

事實上，Solana DATs 現在估計持有 SOL 總供應量的 2.5%，據傳還有更多正在形成。從技術上講，這是 SOL 資金庫持有量增加了 233% 以上，從 9 月初的 420 萬增加到現在。

來源：Blockworks

相比之下，Ethereum DATs 僅增長了 35% 至 420 萬。

從技術上講，Solana 的積累大約是 Ethereum 的六倍。不過，ETH 資金庫佔供應量的 3.56%，比 SOL 高出 42%，這要歸功於 ETH 較緊的 1.207 億供應量，相比 SOL 的 5.42 億。

這種差異很重要。代幣經濟學可能暫時抑制了 SOL 的價格衝擊力，但在底層，它正在給 ETH 帶來真正的競爭，9 月份明顯加強了這一趨勢，並暗示第四季度可能有類似的優異表現。

鏈上主導權的競爭升溫

Solana 和 Ethereum 都深陷升級季節。

Solana 的 Alpenglow 升級以 99% 的批准率通過，將區塊最終確認時間從 12 秒縮短到了 150 毫秒，而 Firedancer 升級將移除每個區塊的最大計算單元限制。

看起來機構資金流已經搶先於這些升級的鏈上影響。Solana 的 RWA 板塊在過去 30 天內上漲了 40%，約為 Ethereum 增長的 3 倍，顯示競爭壓力正在增加。

來源：RWAxyz

同時，Ethereum 的擴展路線圖正在進入下一階段。

計劃於 2025 年 12 月進行的 Fusaka 升級旨在改善 Layer-2 區塊鏈的可擴展性，降低成本並支持更廣泛的 L2 採用，這是 Ethereum 生態系統的核心部分。

但 Solana 2026 年的 Alpenglow 升級會破壞這一計劃嗎？目前看來很有可能，SOL 表現優異，RWA 資金流激增，DAT 採用增加，對 ETH 的主導地位造成了真正的壓力。

SOL/ETH 突破將定義第四季度領導地位

儘管 Solana 供應量膨脹，它仍然超過了 Ethereum。

這表明機構資金流和鏈上主導地位正直接轉化為價格行動。

支持這一點的是，SOL 9 月收盤上漲了 4.06%，而 ETH 下跌了 5.68%，這是自 4 月 FUD 以來的首次優於表現。

結果如何？SOL/ETH 收於 10.6%，顯示資金從 ETH 轉向 SOL，因為交易者追逐超額收益。0.05 支撐位保持穩固，形成了兩個更高的低點，保持了突破結構的完整性。

來源：TradingView (SOL/ETH)

毫無疑問，突破 0.055 上方可能會使 SOL/ETH 回到第二季度高點。

然而，隨著機構資金湧入 Solana，其主導地位在關鍵領域超過 Ethereum，這一設置看起來很強勁，使 SOL 在第四季度相對於其最大的 L1 競爭對手的優異表現仍然存在。

下一篇：Bitcoin：機構投資者回歸，購買了 3.02 億美元 – FOMO 會推動 BTC 嗎？

來源：https://ambcrypto.com/solana-gains-ethereum-dips-what-september-tells-us-about-q4-trends/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,394.24
$104,394.24$104,394.24

-0.62%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,562.12
$3,562.12$3,562.12

+1.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.33
$163.33$163.33

-1.78%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4526
$2.4526$2.4526

-3.02%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17785
$0.17785$0.17785

-0.76%