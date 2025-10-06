Solana 上漲，Ethereum 下跌：9 月告訴我們關於第四季度趨勢的信息

重點摘要

為什麼 SOL 在第三季度末表現優於 ETH？

機構資金流入、DAT 採用增加以及 Solana 的鏈上升級推動了價格走勢，使 SOL 在 9 月份上漲了 4.06%，而 ETH 則下跌了 5.68%。

SOL/ETH 比率接下來會如何發展？

突破 0.055 上方可能會重新測試第二季度高點，SOL 的主導地位和領先行業的資金流入將保持其第四季度的優異表現。

9 月份對加密貨幣市場來說是一個主要看跌的月份。

VanEck 報告稱，在追蹤的 35 個主要原生區塊鏈代幣中，有 23 個價值下降，佔當月下跌代幣的 65%。然而，Solana [SOL] 卻逆勢而上。

20 億美元的新穩定幣（總計 143 億美元）、60% 的代幣化股票份額，以及 Alpenglow 和 Firedancer 等重大升級，推動了 SOL 相對於 Ethereum [ETH] 的強勢。但第四季度能否保持這一勢頭？

Solana DATs 正在縮小與 Ethereum 資金庫的差距

9 月份，數字資產資金庫（DATs）繼續增長。

雖然 Bitmine Immersion (BNMR) 仍以超過 110 億美元的 ETH 領先，但 Solana 正在慢慢趕上。9 月份，Forward Industries（15 億美元）和 Helius（5 億美元）上線，推動了 SOL 需求。

事實上，Solana DATs 現在估計持有 SOL 總供應量的 2.5%，據傳還有更多正在形成。從技術上講，這是 SOL 資金庫持有量增加了 233% 以上，從 9 月初的 420 萬增加到現在。

相比之下，Ethereum DATs 僅增長了 35% 至 420 萬。

從技術上講，Solana 的積累大約是 Ethereum 的六倍。不過，ETH 資金庫佔供應量的 3.56%，比 SOL 高出 42%，這要歸功於 ETH 較緊的 1.207 億供應量，相比 SOL 的 5.42 億。

這種差異很重要。代幣經濟學可能暫時抑制了 SOL 的價格衝擊力，但在底層，它正在給 ETH 帶來真正的競爭，9 月份明顯加強了這一趨勢，並暗示第四季度可能有類似的優異表現。

鏈上主導權的競爭升溫

Solana 和 Ethereum 都深陷升級季節。

Solana 的 Alpenglow 升級以 99% 的批准率通過，將區塊最終確認時間從 12 秒縮短到了 150 毫秒，而 Firedancer 升級將移除每個區塊的最大計算單元限制。

看起來機構資金流已經搶先於這些升級的鏈上影響。Solana 的 RWA 板塊在過去 30 天內上漲了 40%，約為 Ethereum 增長的 3 倍，顯示競爭壓力正在增加。

同時，Ethereum 的擴展路線圖正在進入下一階段。

計劃於 2025 年 12 月進行的 Fusaka 升級旨在改善 Layer-2 區塊鏈的可擴展性，降低成本並支持更廣泛的 L2 採用，這是 Ethereum 生態系統的核心部分。

但 Solana 2026 年的 Alpenglow 升級會破壞這一計劃嗎？目前看來很有可能，SOL 表現優異，RWA 資金流激增，DAT 採用增加，對 ETH 的主導地位造成了真正的壓力。

SOL/ETH 突破將定義第四季度領導地位

儘管 Solana 供應量膨脹，它仍然超過了 Ethereum。

這表明機構資金流和鏈上主導地位正直接轉化為價格行動。

支持這一點的是，SOL 9 月收盤上漲了 4.06%，而 ETH 下跌了 5.68%，這是自 4 月 FUD 以來的首次優於表現。

結果如何？SOL/ETH 收於 10.6%，顯示資金從 ETH 轉向 SOL，因為交易者追逐超額收益。0.05 支撐位保持穩固，形成了兩個更高的低點，保持了突破結構的完整性。

毫無疑問，突破 0.055 上方可能會使 SOL/ETH 回到第二季度高點。

然而，隨著機構資金湧入 Solana，其主導地位在關鍵領域超過 Ethereum，這一設置看起來很強勁，使 SOL 在第四季度相對於其最大的 L1 競爭對手的優異表現仍然存在。