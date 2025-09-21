Solana DEX 看到迷因代幣淡出，穩定幣交易上升 AI: I've translated the headline into Traditional Chinese (zh-TW) as requested, maintaining the original format and keeping cryptocurrency terms like "Solana DEX" untranslated as specified in your instructions.

Solana DEX上的迷因代幣交易降低到30%以下，反映投機性零售活動的下降。

SOL-穩定幣交易量激增至2023年12月以來的最高水平，顯示市場穩定性增強。

Solana交易生態系統正在發生重大變化。BlockWorks的最新數據顯示，Solana DEX上的迷因代幣主導地位，在2024年底曾飆升至超過60%，現在已驟降至30%以下。

相比之下，SOL-穩定幣交易對大幅上升，現已達到2023年12月以來的最高水平。這一轉變似乎反映了交易者行為的變化，因為在迷因代幣炒作浪潮消退後，交易者開始尋求更安全的路徑。

隨著迷因熱潮消退，穩定幣獲得發展

此外，Solana DEX上的每日活躍交易者數量也大幅下降。從約480萬交易者的峰值，到2025年8月僅剩約90萬。這一數字反映了對高風險資產日益增長的疲勞感，特別是面對眾多的跑路項目和沒有明確實用性的項目。

然而，這一轉變也為更穩定的交易選擇開闢了空間，穩定幣成為那些希望保持活躍而不捲入迷因代幣劇烈波動的人的首選。

Solana通過DeFi增長證明其實力

雖然許多人過去常常急於獲取BONK、WIF或MEW等代幣，但這一趨勢現在正在轉變。迷因代幣曾使Solana成為家喻戶曉的名字，特別是當網絡吞吐量在壓力測試中達到107,540 TPS時，正如Helius聯合創始人Mert Mumtaz所揭示的。

這種速度曾經是吸引零售交易者的主要因素，但在炒作消退後，並非所有代幣都能夠生存。許多代幣因缺乏實用性而失去吸引力。

另一方面，CNF上週報導，Solana的DeFi生態系統實際上處於巔峰狀態。總鎖定價值(TVL)創下133.4億美元的新紀錄，反映了機構用戶參與度的加深和質押需求的激增。

這意味著雖然迷因代幣領域似乎正在減弱，但Solana生態系統整體並未失去其動力。事實上，大量流動性現在正流入更成熟和長期的DeFi領域。

此外，SOL的價格表現也呈現積極趨勢。在過去24小時內，SOL上漲了0.81%。從長期來看，過去30天內增加了33.48%，甚至在90天內飆升了82.84%。

這一趨勢表明一件重要的事情：Solana正開始從炒作驅動階段轉向更注重實用性的階段。雖然許多零售交易者已經離開，但來自尋求交易效率和DeFi機會的大型參與者的新資金已經出現。

隨著穩定幣成為交易的關鍵支柱，流動性趨於更加受控。這與之前迷因代幣常常使Solana市場顯得熱鬧但波動的時期形成對比。

然而，這並不意味著迷因代幣將完全消失。社區仍然存在，具有強大理念的項目可能仍然能夠生存。