「SOL 採用是真實的」：Solana 在膨脹的 TPS 批評中獲得不尋常的認可

Solana 的採用在本週成為焦點，這是在關於其交易活動和網絡收入的辯論之後。

同時，哈薩克斯坦推出了第一個帶有質押功能的 Solana 交易所交易基金，確認了該幣種的採用趨勢。

這為區塊鏈提供了新的認可，超越了關於誇大使用數據的持續討論。

Justin Bons 為 Solana 採用辯護

Cyber Capital 的創始人 Justin Bons 在有人質疑其活動質量後為 Solana 的採用進行了辯護。

在他最新的推文中，Bons 表示聲稱 Solana 的使用和收入是假的說法是錯誤的。

他解釋說，即使扣除失敗交易和共識活動，Solana 在每秒交易量方面仍然領先。

一位用戶回覆他的推文說，問題不在於收入是否是假的，而在於它是否具有持久價值。

據該用戶稱，Solana 的大部分收入來自與迷因幣活動相關的優先費用。

他們認為，這並不表明穩定的採用，而只是短期的賭博趨勢。

然而，Bons 回答說，區塊鏈在早期階段總是吸引投機。

他舉例說明了比特幣的中本聰骰子時期和以太坊的 NFT 和 ICO 活動高峰期。

Justin 補充說，投機是去中心化金融的一部分，不應被視為弱點。

在另一條推文中，另一位批評者 Dave 表示，Solana 的性能指標具有誤導性。

他指出一個機器人在三十天內處理了近一千一百萬筆交易，其中 99.95% 都失敗了。

根據更新，Dave 認為這些失敗的交易仍然保留在賬本上。

他說這使得歸檔節點和分析提供商更難且成本更高地管理鏈的完整歷史。

Dave 表示低費用允許機器人扭曲網絡，將交易計數變成他所描述的虛榮統計數據。

他補充說，高數字並不總是意味著真正的採用。Bons 回應說，機器人已為每筆失敗的交易付費。

在他看來，這意味著該活動仍然為網絡產生收入。他強調，普通用戶仍然可以毫無問題地進行交易。

TPS 辯論及其根源

關於 Solana 每秒交易量的辯論並不新鮮。它始於網絡如何報告性能。

支持者強調 Solana 處理比競爭對手更多交易的能力。

然而，批評者表示，這些交易中的很大一部分來自失敗的嘗試或沒有明確經濟用途的自動化系統。

這種分歧顯示了行業通常如何僅通過交易量來判斷區塊鏈。

Bons 以及其他人將 Solana 的數字視為大量使用和採用的證明。

Solana 採用辯論 | 來源：Justin Bons

然而，批評者表示這些數字誇大了 Solana 的形象並混淆了投資者。雙方之間的來回反映了更大的行業關切。

許多市場參與者希望更清楚地了解哪些統計數據顯示真正的採用，哪些只顯示系統壓力。

Solana ETF 在哈薩克斯坦推出

在關於網絡數據的討論繼續進行的同時，Solana 因一個金融產品而獲得了新的認可。

據報導，Fonte Capital 在哈薩克斯坦推出了一個帶有質押功能的 Solana 交易所交易基金。

該產品在阿斯塔納國際交易所上市。這是中亞第一個帶有質押功能的 Solana ETF。

這次推出將 Solana 帶入了新地區的傳統金融。它表明，儘管有關於交易和採用的辯論，機構興趣仍在增長。

對於 Solana 來說，ETF 是不同市場的投資者正在關注的跡象。ETF 的推出使 Solana 在區塊鏈行業之外獲得了曝光。

這標誌著 Solana 正在受監管的投資渠道中提供。這一發展出現在關於其使用數據和失敗交易的爭論仍在繼續的時候。