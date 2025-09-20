交易所DEX+
Snowball Money 和 ENI 致力於簡化身份識別，以增強鏈上聲譽，並在全球範圍內推動可擴展的企業級 Web3 採用。

Snowball Money 和 ENI 為可擴展和企業級 Web3 採用奠定基礎

作者：Blockchainreporter
2025/09/20 17:00
Orderly Network
Snowball Money，一個用於智能加密貨幣投資的多鏈平台，很高興宣布與高性能企業級區塊鏈 ENI 建立戰略合作夥伴關係。這次合作的主要目標是實現可擴展性和企業級 Web3 採用，並提供無縫的跨鏈身份識別、信譽和信任。

兩個平台都建立在 Web3 技術上，以應對在先進技術世界中交易的各種情況。為此，兩個平台決定通過集體努力來解決這些問題。因此，他們在彼此之間進行了分工，以仔細處理每個方面。

通過這次整合，ENI 用戶可以使用 Snowball 模組化命名服務（MNS）來獲得更簡單、更容易、更安全且更適合企業的生態系統。Snowball Money 已通過其官方 X 帳戶發布了這一消息。

Snowball–ENIAC 合作消除了基於錢包交易的複雜性

Snowball Money 和 ENI 合作提供了鏈無關身份識別，用戶可以通過 Snowball MNS 建立或創建人類可讀的用戶名。此外，這個系統減少了對複雜錢包地址的識別需求；相反，它為用戶提供了簡短且易於處理的服務。

這並不意味著該系統減少了使用不同 AppChains 和區塊鏈的限制；相反，它將為其他區塊鏈和跨 AppChains 開闢新的安全途徑。此外，這種整合對於有文化和無文化的人同樣重要且高效，因為進行交易非常簡單，發送者只需要接收者的用戶名即可進行安全交易。

Snowball 和 ENI 引入可檢查的鏈上評分

Snowball Money 和 ENI 的聯盟帶來了鏈上信譽評分（ORS），這完全基於用戶的鏈上活動，用於真實和基於現實的目的。因此，這些評分可用於 Sybil 抵抗，即防止虛假或重複身份。治理過濾提供了對提案的可信參與者投票，而企業信任框架則意味著可檢查用戶的可信度以確保真實性。

同時，這種統一將為企業級 Web3 採用帶來更好的結果，企業可以構建可擴展的去中心化應用（dApps），以更簡單的身份識別方式引入用戶，並保持信任和合規標準。簡而言之，這次合作旨在在單一平台下涵蓋多個維度，以方便用戶並在他們中建立強大的信心。

