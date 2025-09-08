白銀在 2025 年至今表現優於 Bitcoin 和黃金

這篇文章《白銀在2025年至今表現優於比特幣和黃金》發表於BitcoinEthereumNews.com。金融市場在2025年至今表現顯著。在這方面，白銀展現了強勢，在2025年期間表現甚至超過了比特幣($BTC)和黃金等頂級資產。根據知名CryptoQuant分析師Maartunn提供的數據，白銀記錄了驚人的40.2%年初至今(YTD)增幅，超越了風險資產和傳統避險資產。這突顯了貴金屬在2025年金融領域中持續的主導地位。 白銀以40.2%的年初至今增長率在2025年超越黃金和比特幣 根據獨家市場分析，白銀從2025年初至今價格增加了40.2%。在這方面，它有效地超越了傳統金融和加密市場中的知名資產。特別是相比之下，黃金在同期增加了34.8%。這表明白銀作為應對波動性的可靠對沖工具需求正在增長。同時，頂級加密貨幣比特幣($BTC)也未能超越白銀的增長水平，僅增加了18.3%。 投資者情緒推動白銀增長 根據Maartunn的說法，儘管以太坊($ETH)取得了顯著收益，這一領先的替代幣在2025年記錄了32.6%的增長。與白銀的40.2%相比，這一百分比明顯較低。這表明白銀在市場上的影響力日益增長，並可能在投資者繼續在更廣泛的市場轉變中投資時設立新的基準。 Umair Younas是一位自2019年以來從事加密貨幣相關內容寫作的作家。在Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫人。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi和金融科技愛好者。他在撰寫關於經紀商和交易所的真實評論方面擁有豐富經驗，並與我們的教育團隊合作撰寫教育內容。他有一個夢想要提高... 這篇文章《白銀在2025年至今表現優於比特幣和黃金》發表於BitcoinEthereumNews.com。金融市場在2025年至今表現顯著。在這方面，白銀展現了強勢，在2025年期間表現甚至超過了比特幣($BTC)和黃金等頂級資產。根據知名CryptoQuant分析師Maartunn提供的數據，白銀記錄了驚人的40.2%年初至今(YTD)增幅，超越了風險資產和傳統避險資產。這突顯了貴金屬在2025年金融領域中持續的主導地位。 白銀以40.2%的年初至今增長率在2025年超越黃金和比特幣 根據獨家市場分析，白銀從2025年初至今價格增加了40.2%。在這方面，它有效地超越了傳統金融和加密市場中的知名資產。特別是相比之下，黃金在同期增加了34.8%。這表明白銀作為應對波動性的可靠對沖工具需求正在增長。同時，頂級加密貨幣比特幣($BTC)也未能超越白銀的增長水平，僅增加了18.3%。 投資者情緒推動白銀增長 根據Maartunn的說法，儘管以太坊($ETH)取得了顯著收益，這一領先的替代幣在2025年記錄了32.6%的增長。與白銀的40.2%相比，這一百分比明顯較低。這表明白銀在市場上的影響力日益增長，並可能在投資者繼續在更廣泛的市場轉變中投資時設立新的基準。 Umair Younas是一位自2019年以來從事加密貨幣相關內容寫作的作家。在Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫人。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi和金融科技愛好者。他在撰寫關於經紀商和交易所的真實評論方面擁有豐富經驗，並與我們的教育團隊合作撰寫教育內容。他有一個夢想要提高...