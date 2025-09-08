白銀在 2025 年至今表現優於 Bitcoin 和黃金

金融市場在2025年至今表現顯著。在這方面，白銀表現強勁，在2025年期間的頂級資產中甚至超越了Bitcoin ($BTC)和黃金。根據知名CryptoQuant分析師Maartunn提供的數據，白銀年初至今(YTD)錄得驚人的40.2%漲幅，超越了風險資產和傳統避險資產。這突顯了貴金屬即使在2025年仍在金融領域保持持續主導地位。
白銀以40.2%的年初至今增長率在2025年超越黃金和Bitcoin
根據獨家市場分析，白銀從2025年初至今，價格增加了40.2%。在這方面，它有效地超越了傳統金融和加密市場中的知名資產。特別是相比之下，黃金在同期增加了34.8%。這表明白銀作為應對波動性的可靠對沖工具需求正在增長。同時，頂級加密貨幣Bitcoin ($BTC)也未能超越白銀的增長水平，僅增加了18.3%。
投資者情緒推動白銀增長
根據Maartunn的說法，儘管Ethereum ($ETH)這一領先的替代幣在2025年錄得了32.6%的顯著收益，但與白銀的40.2%相比，這一百分比明顯較低。這表明白銀在市場上的影響力日益增長，並可能在投資者持續投資於更廣泛市場轉變中設立新的基準。
