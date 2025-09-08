交易所DEX+
白銀在 2025 年至今表現優於 Bitcoin 和黃金

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:32
比特幣
BTC$104,525.85-1.63%
RISE
RISE$0.007942-2.32%
DeFi
DEFI$0.000923+6.45%
TOP Network
TOP$0.000096--%

金融市場在2025年至今表現顯著。在這方面，白銀表現強勁，在2025年期間的頂級資產中甚至超越了Bitcoin ($BTC)和黃金。根據知名CryptoQuant分析師Maartunn提供的數據，白銀年初至今(YTD)錄得驚人的40.2%漲幅，超越了風險資產和傳統避險資產。這突顯了貴金屬即使在2025年仍在金融領域保持持續主導地位。

白銀以40.2%的年初至今增長率在2025年超越黃金和Bitcoin

根據獨家市場分析，白銀從2025年初至今，價格增加了40.2%。在這方面，它有效地超越了傳統金融和加密市場中的知名資產。特別是相比之下，黃金在同期增加了34.8%。這表明白銀作為應對波動性的可靠對沖工具需求正在增長。同時，頂級加密貨幣Bitcoin ($BTC)也未能超越白銀的增長水平，僅增加了18.3%。

投資者情緒推動白銀增長

根據Maartunn的說法，儘管Ethereum ($ETH)這一領先的替代幣在2025年錄得了32.6%的顯著收益，但與白銀的40.2%相比，這一百分比明顯較低。這表明白銀在市場上的影響力日益增長，並可能在投資者持續投資於更廣泛市場轉變中設立新的基準。

Umair Younas是一位自2019年以來從事加密貨幣相關內容寫作的作家。在Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫者。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi和金融科技愛好者。他擅長撰寫關於經紀商和交易所的真實評論，並與我們的教育團隊合作編寫教育內容。他夢想提高人們對數字貨幣的認識。他的作品研究充分，信息豐富，因此提供了新鮮的見解。如果您想了解加密貨幣領域的最新動態，請關注他的文章。

來源：https://blockchainreporter.net/silver-outcompetes-bitcoin-and-gold-in-2025-ytd/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

