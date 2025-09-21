Shibarium Bridge 在遭受 $2.3M 駭客攻擊後仍處於凍結狀態，復原計劃不明確

區塊鏈

與柴犬幣密切相關的第二層區塊鏈 Shibarium 在遭受重大駭客攻擊數週後仍然離線。

開發者 Kaal Dhairya 確認連接以太坊的橋接仍然暫停，導致用戶無法將資金轉回主網。團隊尚未設定重新開放的日期，強調安全檢查和驗證優先於速度。

這次漏洞發生於9月12日，首先由安全公司 PeckShield 發現。攻擊者利用驗證器的漏洞，獲得了12把金鑰中的10把控制權，並利用它們批准欺詐交易。這使他們得以竊取價值約230萬美元的資產，包括 ETH、SHIB 和 ROAR。柴犬幣團隊後來證實了這些發現，稱這一事件是該項目歷史上最嚴重的中斷之一。

自那時起，開發者採取了謹慎的溝通策略。更新僅通過官方渠道分享，同時保留敏感細節以防止給攻擊者提供優勢。現在的重點是控制局勢並加強系統安全，確保類似的漏洞不會再次發生。

最大的不確定性之一圍繞著資產恢復。Dhairya 表示討論正在進行中，但尚未敲定計劃。如果無法通過調查或懸賞計劃追回資金，正在考慮的替代方案包括從國庫提取資金、銷毀代幣或動用保險儲備。任何提案在實施前都需要社區的批准。

對於投資者和代幣持有者來說，Shibarium 的長期關閉引發了對信任和穩定性的質疑。這一事件發生在第二層項目面臨日益嚴格審查的時期，柴犬幣的應對結果可能會影響其生態系統在更廣泛市場中的認知。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov 是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過3年的經驗，能夠熟練識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

