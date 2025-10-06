交易所DEX+
Shiba Inu 面臨溫和的價格預測，但 MAGAX 能否為其 4,000+ 早期投資者帶來比 SHIB 在 2020 年的突破更大的收益？Shiba Inu 面臨溫和的價格預測，但 MAGAX 能否為其 4,000+ 早期投資者帶來比 SHIB 在 2020 年的突破更大的收益？

柴犬價格預測：MAGAX 是否將為 4,000+ 早期投資者帶來比 SHIB 在 2020 年更多的收益？

作者：Blockchainreporter
2025/10/06 00:30
BitShiba
SHIBA$0.000000000485-4.90%
Moonveil
MORE$0.004165-13.12%
GAINS
GAINS$0.01707-2.12%
4
4$0.06166-5.64%
柴犬幣
SHIB$0.000009861-2.93%
Shiba Inu Main2

2025年柴犬幣價格展望

柴犬幣在2025年底的價格預測褒貶不一。目前價格為$0.000013，SHIB今年可能達到$0.0000139，一些分析師預測到2030年將達到$0.0001。

同時，悲觀模型預計2025年SHIB價格低至$0.0000122，而樂觀展望則設想如果市場活動重新活躍，價格可能飆升至$0.000155–$0.00016。長期來看，即使有代幣銷毀和Shibarium生態系統升級，考慮到其龐大的供應量，SHIB達到$0.01的想法看起來越來越不現實。

從SHIB 2020年突破的教訓

當柴犬幣在2020年首次成為頭條新聞時，很少有人預期它會成為歷史上最大的迷因幣之一。當時，購買了幾分之一美分的早期投資者，隨著投機需求爆發，看到他們的投資組合增加了數千個百分點。

chart4262

SHIB歷史圖表 | CoinMarketCap

這種拋物線式增長由社交媒體炒作、零售恐懼錯失症(FOMO)以及SHIB是"下一個狗狗幣"的普遍認知所推動。然而，經過多年的波動，SHIB現在面臨更艱難的問題：它能否通過Shibarium、ShibaSwap和遊戲等功能重塑自己，還是將繼續與不可預測的炒作週期綁定？

MAGAX進軍迷因經濟

當SHIB面臨有限增長潛力時，Moonshot MAGAX (MAGAX)正將自己定位為下一代迷因賺取代幣。與主要通過投機上漲的SHIB不同，MAGAX通過其AI驅動的Loomint引擎引入了真正的實用性，該引擎獎勵迷因創作者和推廣者創建病毒式內容。

MAGAX 426426

MAGAX的預售目前處於第3階段，價格為$0.000318，已吸引了超過4,000名早期投資者，籌集了超過$119,000，目標為$186,034。每個階段上漲的代幣價格確保了早期買家更大的潛力。

預測顯示有141倍ROI潛力，反映了SHIB在最早期曾提供的那種指數級收益。

為何MAGAX可能超越SHIB的遺產

與SHIB不同，MAGAX將迷因文化與治理、質押和通縮相結合。持有者可以對變更進行投票，並從推薦/助推計劃中獲益。

安全性也是基石。MAGAX已經由全球領先的區塊鏈和智能合約審計公司Certik進行了審計，沒有發現任何關鍵問題，其內部審計也增強了投資者信心。這種透明度與SHIB早期普遍存在懷疑形成鮮明對比。

憑藉跨Web3的合作夥伴關係、AI驅動的欺詐保護以及包括質押、迷因排行榜和DAO治理在內的擴展路線圖，MAGAX不僅將自己定位為另一個迷因代幣，而是作為迷因經濟的基礎。

早期投資者的獨特機會

對於超過4,000名早期支持者來說，MAGAX預售感覺像是似曾相識，只不過這次項目比SHIB在2020年時有更清晰的路線圖。預售的每個階段都推高價格，縮減供應並獎勵早期行動者。以今天$0.000318的入場價格，入場成本仍然足夠低，可以想像一旦MAGAX公開上市就會出現指數級增長。

MAGAX能否實現類似SHIB的病毒式採用？如果能，其代幣經濟學、AI實用性和社區激勵措施可能為早期投資者帶來超越SHIB歷史性增長的回報。

不要錯過第3階段：立即獲取您的MAGAX代幣

柴犬幣可能仍然擁有忠實的社區，但其2025年的價格展望與早期相比上漲空間有限。另一方面，MAGAX正將自己定位為迷因經濟的下一個突破，具有真正的AI驅動實用性、CertiK審計，並且已有超過4,000名投資者加入。

對於那些在2020年錯過SHIB的人來說，Moonshot MAGAX可能代表著重溫那種爆炸性上漲的最接近機會；這次有更強大的基礎。

不要等到第4階段。在下一次價格上漲前立即獲取您的MAGAX代幣。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

