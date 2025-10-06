交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
隨著零售活動的新一波浪潮，分析師正在推測 SHIB 是否能重新達到 $0.00005 的標誌並重新點燃其 [...] 這篇文章《Shiba Inu 價格預測：SHIB 能否重新達到 $0.00005，而 AlphaPepe 成為現在最佳加密貨幣購買選擇》首次發表於 Coindoo。隨著零售活動的新一波浪潮，分析師正在推測 SHIB 是否能重新達到 $0.00005 的標誌並重新點燃其 [...] 這篇文章《Shiba Inu 價格預測：SHIB 能否重新達到 $0.00005，而 AlphaPepe 成為現在最佳加密貨幣購買選擇》首次發表於 Coindoo。

柴犬價格預測：SHIB 能否重新達到 $0.00005，而 AlphaPepe 成為現在最佳購買加密貨幣

作者：Coindoo
2025/10/06 08:00
BitShiba
SHIBA$0.000000000485-4.90%
柴犬幣
SHIB$0.000009861-2.93%
Nowchain
NOW$0.00231+3.12%

隨著零售活動的新一波浪潮，分析師正在推測 SHIB 是否能重新奪回 $0.00005 的標記並重燃其 2021 年風格的傳奇動能。

然而，當 SHIB 繼續穩步復甦時，關注點也轉向了迷因幣領域的新名字：AlphaPepe (ALPE)。憑藉強勁的預售吸引力、不斷增長的流動性和獨特的代幣經濟學，AlphaPepe 已經被分析師譽為追求下一個突破性迷因項目的投資者現在最佳的加密貨幣購買選擇。

Shiba Inu 邁向 $0.00005 的路徑

Shiba Inu 目前交易價格約為 $0.000028，反映了上週 6% 的上漲。經過一段長時間的低波動性後，SHIB 的交易量已開始再次攀升 — 表明買家正在回歸。

技術設置

  • 支撐位：$0.000025 仍然是關鍵支撐區域，在過去一個月中多次被測試。
  • 阻力位：$0.000032 和 $0.000038 是在 $0.00005 心理障礙前的下一個主要阻力區。
  • 指標：鏈上數據顯示鯨魚拋售減少，中型錢包適度積累，這通常是上行動能的前兆。

如果 SHIB 能保持在 $0.000030 以上的位置，而 Bitcoin 在 $120K 附近保持穩定，分析師預測短期內可能會向 $0.000045–$0.00005 移動。

生態系統增長

除了價格之外，Shiba Inu 的開發者正在推進 Shibarium，該項目的第二層擴展解決方案。該網絡已經超過了 1000 萬筆交易，提升了 SHIB 的實用性和網絡信心。

此外，Shiba Inu 的銷毀機制繼續發揮關鍵作用。自推出以來，已有超過 410 萬億個代幣從流通中移除，慢慢收緊供應並為長期建立上行價格壓力。

市場情緒：迷因幣重返聚光燈下

隨著迷因幣在社交媒體上重新獲得動能，圍繞 SHIB 的情緒已顯著改善。搜索趨勢顯示自 10 月初以來，"Shiba Inu 價格"查詢急劇上升。分析師表示，如果零售興趣繼續增長，像 SHIB 和 PEPE 這樣的迷因代幣可能會在第四季度出現類似於推動 2021 年創紀錄反彈的復甦。

然而，競爭已經演變。一個新一代的迷因幣 — 將炒作與結構化代幣經濟學相結合 — 正開始主導。在這個隊伍的前列坐著 AlphaPepe。

AlphaPepe：2025 年現在最佳的加密貨幣購買選擇

當 SHIB 已成熟為長期社區代幣時，AlphaPepe 代表了迷因市場的爆發性一面。價格僅為 $0.006，該項目已籌集了超過 $245,000，獲得了近 2,000 名持有者，並且其第二個 USDT 流動性池已超過 $5,000，表明在上市前穩定增長。

為什麼 AlphaPepe 脫穎而出

  • 即時代幣交付：與許多鎖定代幣直到上市的預售不同，AlphaPepe 給予投資者即時訪問權限，建立信任。
  • 質押獎勵：持有者可以賺取高達 85% 的年化收益率，鼓勵長期參與而非快速翻轉。
  • 審計和驗證：AlphaPepe 已獲得最高的 BlockSafu 審計分數，在迷因領域中獲得了可信度優勢。
  • 病毒式社區：X 和 Telegram 上的數千名用戶正通過迷因活動和影響者喊話推動參與。

AlphaPepe 的成功在於其時機 — 在迷因情緒回歸和零售流動性重新湧入小市值項目時進入市場。

價格預測

分析師預測 AlphaPepe 在上市後可能從 $0.006 飆升至 $0.50–$1，可能會反映早期 Dogecoin 和 SHIB 的收益。如果迷因幣狂熱持續到 2026 年，AlphaPepe 可能成為該領域增長最快的資產之一。

SHIB 對比 AlphaPepe：迷因幣譜系

Shiba Inu 現在作為迷因投資的穩定、成熟一面運作 — 由真實基礎設施和社區治理支持。另一方面，AlphaPepe 是具有巨大近期上行潛力的高波動性增長賭注。

對於投資者來說，兩者代表不同的策略：

  • SHIB 適合尋求一致性的長期持有者。
  • AlphaPepe 適合追求下一個爆發性迷因突破的人。

這種傳統與創新之間的平衡定義了當前的迷因幣週期 — AlphaPepe 正在成為連接兩個世界的橋樑。

結論

Shiba Inu 的逐漸復甦正在推動整個迷因市場的樂觀情緒。隨著 Shibarium 的擴展和鯨魚積累的恢復，在未來幾個月內向 $0.00005 移動看起來是可實現的。

然而，真正的投機興奮圍繞著 AlphaPepe，它已迅速成為尋求指數級回報的投資者現在最佳的加密貨幣購買選擇。憑藉其獨特的代幣經濟學、審計透明度和爆發性社區增長，AlphaPepe 正將自己定位為 2025 年的突破性迷因幣 — 可能跟隨 Shiba Inu 的早期腳步，但速度更快。

網站：https://alphapepe.io/

Telegram：https://t.me/alphapepejoin

X：https://x.com/alphapepebsc

常見問題

Q1：Shiba Inu 2025 年的價格目標是什麼？
分析師預測 SHIB 短期內可能攀升至 $0.00005，如果 Shibarium 採用增長，長期目標接近 $0.00008。

Q2：是什麼使 AlphaPepe 成為現在最佳的加密貨幣購買選擇？
它結合了即時交付、質押獎勵、經過驗證的審計和病毒式營銷，使其與其他預售區分開來。

Q3：AlphaPepe 到目前為止籌集了多少資金？
超過 $245,000，擁有近 2,000 名持有者和不斷擴大的流動性基礎。

Q4：AlphaPepe 能否像 SHIB 曾經那樣提供 100 倍的回報？
分析師認為，如果迷因市場流動性在 2026 年保持強勁，這是可能的。

Q5：購買 SHIB 是否為時已晚？
還沒有 — SHIB 仍然是一個強大的長期社區代幣，但像 AlphaPepe 這樣的較新項目提供更高的短期上行空間。

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 將不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究

文章 Shiba Inu 價格預測：SHIB 能否重新奪回 $0.00005，而 AlphaPepe 成為現在最佳的加密貨幣購買選擇 首次發表於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,341.83
$104,341.83$104,341.83

-0.67%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,555.17
$3,555.17$3,555.17

+1.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.18
$163.18$163.18

-1.87%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4499
$2.4499$2.4499

-3.13%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17751
$0.17751$0.17751

-0.95%