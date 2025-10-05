交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
迷因幣戰場再次升溫，柴犬幣（SHIB）作為該領域中最長壽的參與者之一成為焦點。當社群熱切關注每一則柴犬幣新聞更新和 Shibarium 周圍的最新發展時，另一個項目正在搶佔話題：Layer Brett（$LBRETT）。分析師們已經在推測[...] 這篇文章《柴犬幣新聞：為何 Layer Brett 可能在市值上超越 SHIB 達到 200 億美元》首次發表於 Live Bitcoin News。迷因幣戰場再次升溫，柴犬幣（SHIB）作為該領域中最長壽的參與者之一成為焦點。當社群熱切關注每一則柴犬幣新聞更新和 Shibarium 周圍的最新發展時，另一個項目正在搶佔話題：Layer Brett（$LBRETT）。分析師們已經在推測[...] 這篇文章《柴犬幣新聞：為何 Layer Brett 可能在市值上超越 SHIB 達到 200 億美元》首次發表於 Live Bitcoin News。

柴犬新聞：為什麼 Layer Brett 可能會在 $200 億市值上超越 SHIB

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/05 23:30
BitShiba
SHIBA$0.000000000485-4.90%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
Solayer
LAYER$0.2384-5.50%
柴犬幣
SHIB$0.00000986-2.94%
Capverse
CAP$0.11201-1.84%

迷因幣戰場再次升溫，Shiba Inu Coin (SHIB)作為該領域最長壽的參與者之一成為焦點。當社區熱切關注每一條Shiba Inu 新聞更新和 Shibarium 的最新發展時，另一個項目正在搶佔話題：Layer Brett ($LBRETT)

分析師們已經在推測$LBRETT可能會超越Shiba Inu Coin，更快達到 200 億美元市值。這種競爭已變得不容忽視。

Shiba Inu 新聞：SHIB 能否攀升至新高？

最新的Shiba Inu 新聞主要圍繞生態系統擴張。Shibarium 持續獲得關注，開發者在其網絡上構建 dApps、NFT 和 DeFi 應用。忠實支持者仍然相信Shiba Inu Coin最終將重返上一輪牛市週期創下的高點。如果採用率和代幣銷毀達成一致，一些預測將SHIB邁向數十億美元估值的路徑重新納入考量。

然而挑戰依然存在。由於龐大的流通供應量和投機之外有限的代幣實用性，SHIB保持動力的能力常常依賴於社區炒作和協調銷毀。雖然SHIB已確立其作為迷因巨頭的地位，但批評者認為下一個真正指數級贏家可能不是一個已建立的名字。

為何 Layer Brett 引人注目

SHIB主導的陰影下，Layer Brett正將自己定位為迷因創新的下一波浪潮。以僅 0.0058 美元的預售入場價，該項目宣傳自己不僅僅是炒作 — 它正作為以太坊 Layer 2 推出，具有 10,000 TPS 吞吐量和約 0.001 美元的燃料費。這使LBRETT成為少數幾個為其社區構建實際基礎設施的迷因代幣之一。

路線圖還包括 NFT 和 DeFi 整合，以及為早期支持者提供約 600% APY 的豐厚質押計劃。再加上 100 萬美元的贈品，Layer Brett正在打造大多數預售只能夢想的動力。分析師們已經提出可能性，當公眾熱潮來臨時，其市值可能飆升至 200 億美元，甚至超過Shiba Inu Coin突破時的增長率。

Shiba Inu Coin 對比 Layer Brett：市值競賽

對於交易者來說，選擇正在形成為傳統與新穎之間的抉擇。SHIB提供歷史、社區和品牌力量。但Shiba Inu 新聞更新越來越專注於生態系統維護而非突破性創新。相比之下，LBRETT是新的、積極的，並且旨在在其預售窗口關閉前捕捉零售 FOMO。

達到 200 億美元市值對任何迷因幣來說可能聽起來是個艱巨任務，但這正是SHIB在 2021 年的運行中所做的。隨著Layer Brett以低基數進入市場並堆疊預售激勵，許多交易者相信它匹配 — 甚至超越 —SHIB軌跡的機會比大多數人預期的更強。

交易者現在的去向

無論是SHIB還是LBRETT都引人注目，但敘事正在轉變。雖然SHIB在加密貨幣領域仍是家喻戶曉的名字，也是市場上頂級社區驅動項目之一，但高增長投機正傾向於Layer Brett。對於希望將小額投資轉變為改變生活的收益的交易者來說，LBRETT的預售動力已變得太誘人而無法忽視。

隨著LBRETT0.0058 美元的低廉價格提供，以及質押激勵正在下降，交易者正在爭先恐後地確保自己的一份蛋糕。現在就是行動的時候，加入Layer Brett預售！

了解更多關於 Layer Brett (LBRETT)：

預售：LayerBrett | 快速且有回報的 Layer 2 區塊鏈

Telegram：查看 @layerbrett

X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

免責聲明：這是一篇付費文章，不應被視為新聞/建議。LiveBitcoinNews 對本新聞稿中引用的內容、產品或服務導致的任何損失或損害不承擔責任。

文章 Shiba Inu 新聞：為何 Layer Brett 可能比 SHIB 更快達到 200 億美元市值 首次發表於 Live Bitcoin News。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,348.10
$104,348.10$104,348.10

-0.67%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,555.38
$3,555.38$3,555.38

+1.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.24
$163.24$163.24

-1.83%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4492
$2.4492$2.4492

-3.15%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17755
$0.17755$0.17755

-0.93%