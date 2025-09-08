交易所DEX+
Serena Williams 無與倫比的投資使聯盟價值增加到3.4億美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:07
小威廉絲（Serena Williams）於2025年8月23日在羅德島紐波特的國際網球名人堂2025年入選慶典週末上介紹莎拉波娃（Maria Sharapova）。

Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images

女子3對3籃球聯盟Unrivaled週一宣布，在包括網球傳奇小威廉絲在內的新一輪融資後，該聯盟的估值現已增加到3.4億美元。

小威廉絲的Serena Ventures參與了由Bessemer Venture Partners領投的B輪融資，其他投資者還包括華納兄弟探索公司和Alex Morgan的Trybe Ventures。Unrivaled並未披露各方投資的具體金額。

據一位熟悉該聯盟內部事務的匿名人士透露，Unrivaled最新的資金注入意味著其估值從一年前的9,500萬美元大幅增加。

這筆投資正值近年來女子運動在人氣和估值方面都大幅攀升之際。

Unrivaled的聯合創始人兼總裁Alex Bazzell表示："能夠加入可以說是最具標誌性的女運動員，我認為這不僅體現了Unrivaled場上球員的特質，還體現在我們股東名單上那些在各自領域都是標誌性人物的投資者數量。"

Rose隊的Angel Reese（5號）在2025年2月21日於佛羅里達州梅德利的Wayfair Arena下半場比賽中對陣Lunar Owls隊的Napheesa Collier（24號）時跳投。

Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images

Unrivaled的其他投資者包括一些知名人士，如網球傳奇比莉·珍·金（Billie Jean King）、NBA超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）、網球冠軍科科·高芙（Coco Gauff）和奧運游泳選手麥可·菲爾普斯（Michael Phelps）。

Bessemer此前曾投資票務轉售網站StubHub，以及串流服務BallerTV和Twitch。據Bessemer副總裁Caty Rea表示，該風投公司將Unrivaled視為下一代體育聯盟的藍圖。

Rea說："我們一直在尋找能夠定義類別、具有世代性發展動力，以及真正大膽的創始人，他們擁有那種難以匹配的產品。我們感覺在Unrivaled身上找到了這些特質。"

Unrivaled成立於2023年，為女子職業籃球運動員提供一個在WNBA休賽期間運營的聯盟。此前，許多球員在休賽期會前往海外尋求額外收入。

該聯盟表示，它為女性提供了職業女子運動史上最高的平均薪資，並為球員提供股權。

相比之下，WNBA不為其球員提供股權，而球員目前正在協商將於10月31日到期的集體談判協議。討論的關鍵問題之一是增加球員薪酬。WNBA總裁Cathy Engelbert在7月告訴CNBC，WNBA球隊的平均估值已增加到約2.6億美元。

Bazzell表示，新的資金將用於為聯盟設施增加更多資源，用於發展工作，並在聯盟進入第二個賽季時創造額外的聯盟知名度。

他說："我們已經建立了一個可持續且黏性強的觀眾群體，無論是在電視上還是在社交媒體上。所以現在我們必須擴大這個足跡。"

來源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/serena-williams-unrivaled-investment-league-value.html

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

