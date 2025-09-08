Serena Williams 無與倫比的投資使聯盟價值增加到3.4億美元

小威廉絲（Serena Williams）於2025年8月23日在羅德島紐波特的國際網球名人堂2025年入選慶典週末上介紹莎拉波娃（Maria Sharapova）。

女子3對3籃球聯盟Unrivaled週一宣布，在包括網球傳奇小威廉絲在內的新一輪融資後，該聯盟的估值現已增加到3.4億美元。

小威廉絲的Serena Ventures參與了由Bessemer Venture Partners領投的B輪融資，其他投資者還包括華納兄弟探索公司和Alex Morgan的Trybe Ventures。Unrivaled並未披露各方投資的具體金額。

據一位熟悉該聯盟內部事務的匿名人士透露，Unrivaled最新的資金注入意味著其估值從一年前的9,500萬美元大幅增加。

這筆投資正值近年來女子運動在人氣和估值方面都大幅攀升之際。

Unrivaled的聯合創始人兼總裁Alex Bazzell表示："能夠加入可以說是最具標誌性的女運動員，我認為這不僅體現了Unrivaled場上球員的特質，還體現在我們股東名單上那些在各自領域都是標誌性人物的投資者數量。"