參議員辛西婭·盧米斯提出大規模 Bitcoin 計劃以解決美國萬億美元債務

美國參議員Cynthia Lummis提出了一項引人注目的提案，以解決國家長期財政問題。

根據Lummis的說法，如果美國持有100萬個Bitcoin（BTC）作為戰略儲備20年，它可以消除37萬億美元國債的一半。

Lummis表示，這個過程可以加速，稱第一步可以利用美國聯邦法警署持有的被沒收數字資產來實施。他認為這些資產可以成為"戰略Bitcoin儲備"的起點，並補充說隨著時間推移，其他資產可以轉換為Bitcoin並在儲備中積累。

根據這位參議員的說法，其中一些步驟可以在現有總統權力範圍內實施，無需新立法。然而，Lummis表示，必須建立法律框架以確保長期安全：

Lummis表示，目標是收集100萬個Bitcoin，約佔總供應量的5%，並持有20年。根據Lummis的說法，如果這一願景實現，它可以消除美國國債的一半。

