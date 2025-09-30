交易所DEX+
SEC批准通用上市標準移除19b-4要求，加速加密貨幣ETF申請流程。符合標準的代幣可隨時使用更簡單的S-1申請程序獲得即時ETF批准。美國證券交易委員會(SEC)已指示XRP、Solana、Dogecoin、Litecoin和Cardano交易所交易基金的發行方撤回其19b-4申請。此轉變是在[...]]]>之後發生的

SEC 結束 19b-4s 加速 XRP、SOL、ADA、DOGE 和 LTC ETF 審批流程

作者：Crypto News Flash
2025/09/30 19:02
瑞波幣
XRP$2.4501-4.60%
Solana
SOL$163.28-4.15%
艾達幣
ADA$0.578-3.77%
狗狗幣
DOGE$0.17762-3.46%
萊特幣
LTC$101.88-5.16%
  • SEC 批准通用上市標準取消 19b-4 要求，加速加密貨幣 ETF 申請流程。
  • 符合標準的代幣可隨時通過更簡單的 S-1 申請流程獲得即時 ETF 批准。

美國證券交易委員會（SEC）已指示 XRP、Solana、Dogecoin、Litecoin 和 Cardano 交易所交易基金的發行方撤回其 19b-4 申請。這一轉變是在監管機構本月早些時候批准通用上市標準後進行的，結束了對這些個別申請的需求。

記者 Eleanor Terrett 在 X 平台上解釋說，發行方可能會在本週結束前開始撤回申請。她強調，"即使這些個別 ETF 的截止日期迫在眉睫，SEC 技術上可以隨時對其中任何一個或全部做出決定。"

這一發展標誌著簡化流程的使用，交易所不再需要在每次推出新代幣 ETF 時申請個別規則變更。這一步驟此前曾使批准時間延長數月。

新申請規則加速 ETF 批准

根據更新後的系統，發行方只需提交概述 ETF 結構和策略的 S-1 表格。取消 19b-4 要求將冗長的審查流程從最多 240 天縮短到大約 75 天。

Bloomberg Intelligence 分析師 James Seyffart 就批准速度的可能性發表評論說， 

ETF Store 總裁 Nate Geraci 補充說，監管機構將在本週完成對 Canary Capital 的現貨 Litecoin ETF 的決定。他指出，其他與 Solana、Dogecoin、XRP、Cardano 和 Hedera 相關的申請將隨後進行。

SEC 和 CFTC 在「Project Crypto」下聯合

新框架已經支持了 Grayscale 的 CoinDesk Crypto 5 ETF 於 9 月 19 日獲得批准。該基金追蹤 Bitcoin、Ethereum、XRP、Solana 和 Cardano，是首個涵蓋按市值計算的五大加密貨幣的美國產品。

Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 曾預期這種結果，此前表示通用上市標準的批准可能會"打開市場"。他的預測與近期加密貨幣 ETF 更廣泛採用的預期一致。

此外，SEC 還通過 7 月啟動的「Project Crypto」聯合圓桌會議與商品期貨交易委員會合作。這一倡議旨在協調各機構間的政策，以現代化數字資產監管。

在交易方面，XRP 價格接近 $2.90，24 小時內增加了 1.75%。Solana 價格約為 $210.05，同期增加了 0.86%。Cardano 維持在 $0.803，反映增加了 0.78%。Dogecoin 價格為 $0.2325，下滑了 0.28%，而 Litecoin 交易價格為 $106.51，增加了 0.47%

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

