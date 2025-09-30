SEC 暫停 QMMM Holdings 交易 涉嫌股票操縱調查

TLDR

SEC 因潛在股票操縱而暫停 QMMM Holdings 加密貨幣財政公司的交易直到 10 月 13 日

QMMM 股價在宣布計劃購買 Bitcoin、Ethereum 和 Solana 後一個月內飆升超過 1,700%

此暫停交易是在 SEC 和 FINRA 調查加密貨幣財政股票異常高交易量的報告之後

涉嫌操縱包括通過社交媒體發布的建議，旨在人為抬高價格和交易量

交易暫停與公司的加密貨幣策略無關，而是涉及非法股票推廣

QMMM Holdings，一家最近轉向加密貨幣投資的數位廣告公司，因潛在市場操縱疑慮而被美國證券交易委員會（SEC）暫停其股票交易。這一監管行動是在該公司宣布投資加密貨幣後，其股價在短短一個月內飆升超過 1,700% 之後採取的。

SEC 於週一正式暫停 QMMM 股票交易，表示暫停將持續十個交易日直到 10 月 13 日。監管機構引用「潛在操縱」作為此行動的主要原因。

根據 SEC 通知，涉嫌操縱是「通過未知人士通過社交媒體向投資者提出購買」QMMM 股票的建議而實現的。這些建議「似乎旨在人為抬高公司股票的價格和交易量」。

QMMM Holdings 於 9 月 9 日宣布將分配 1 億美元用於購買和持有 Bitcoin、Ethereum 和 Solana。這一宣布引發了大規模價格飆升，股價在短短一個月內從約 6.50 美元增加到 119.40 美元。

在加密貨幣策略宣布後的一天內，QMMM 股票從 11 美元跳升到歷史最高點 207 美元。該公司加入了近幾個月來採用加密貨幣財政策略的公司增長趨勢。

SEC 調查範圍超出 QMMM

資料來源：Google Finance

這次交易暫停是在《華爾街日報》上週四的報導之後進行的，該報導揭示 SEC 和金融業監管局（FINRA）已聯繫了幾家最近推出加密貨幣財政策略的公司。監管機構正在調查這些加密貨幣轉型公開宣布前發生的異常高交易量和價格上漲。

這個時機至關重要，因為 SEC 規則禁止公司選擇性披露非公開信息。這種選擇性披露可能使擁有事先知情權的個人在更廣泛的公開披露之前在市場上獲得不公平優勢。

市場專家指出，SEC 交易暫停相對罕見。Market Index 的高級編輯 Carl Capolingua 告訴 Cointelegraph，這類行動「非常罕見，通常是因為對公司管理層的後果」。

股票推廣，而非加密貨幣策略，受到審查

行業分析師強調，SEC 的調查似乎集中在非法股票推廣上，而非 QMMM 的加密貨幣策略本身。Capolingua 指出，雖然加密貨幣轉型可能使公司對投資者更具吸引力，但加密貨幣策略「不太可能成為監管機構審查的項目」。

如果 SEC 將推廣股票的「未知人士」與公司員工或管理層聯繫起來，後果可能會很嚴重。潛在的處罰包括對參與非法推廣活動的人處以巨額罰款甚至監禁。

根據 SEC 通知，QMMM 股票交易將暫停至 10 月 10 日。SEC 和 QMMM Holdings 均未立即回應多家新聞媒體的評論請求。

總部位於香港的 QMMM Holdings 最初宣布其財政將從價值 1 億美元的加密貨幣投資開始。該公司的數位廣告背景使這一轉變對投資者來說特別引人注目。

加密貨幣財政面臨日益增長的審查

加密貨幣財政趨勢近幾個月在華爾街獲得了動力。報告顯示，超過 200 家新公司已宣布計劃購買和持有加密貨幣作為其財政策略的一部分。

這些公告通常會提高公司股價，但並非所有情況都是如此。一些市場分析師已表達擔憂，認為此類公司的市場可能過於擁擠，如果公司的加密貨幣持有價值超過其整體市值，可能會導致問題。

IG Australia 分析師 Tony Sycamore 警告尋求加密貨幣敞口的投資者，表示「這些類型的孤注一擲並不是正確的方式」。這一警告突顯了與公司快速轉向加密貨幣策略相關的風險。

QMMM 的情況引發了關於公司如何宣布和實施加密貨幣財政策略的問題。它還表明了此類舉措可能吸引的監管關注，特別是當伴隨著異常交易模式時。

隨著調查的繼續，該案例可能會提供有關監管機構將如何處理企業加密貨幣財政策略不斷增長趨勢的見解。SEC 對潛在操縱的關注表明，雖然加密貨幣投資本身可能是合法的，但公司如何向投資者推銷這些策略仍然受到現有證券法規的約束。

交易暫停將持續到 10 月 13 日，之後 SEC 將根據其調查結果確定下一步行動。

