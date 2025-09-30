SEC 在加密貨幣計劃後股價暴漲 1,000% 後暫停 QMMM 交易

這篇文章《SEC 在 QMMM 股價因加密貨幣計劃暴漲 1,000% 後暫停交易》首次發表於 Coinpedia Fintech News

加密貨幣財政公司最近正在崛起，吸引了投資者的關注以及監管機構的審查。

雖然採用率可能正在增長，但並非每次漲勢都受到歡迎。

SEC 正在打擊那些股價突然飆升的公司，特別是圍繞加密貨幣公告的公司。QMMM Holdings Ltd，一家數位廣告和行銷製作服務公司，是最新一家在股價大幅上漲後面臨交易暫停的公司。

QMMM 交易被暫停

根據 Bloomberg 的報導，美國 SEC 已暫停 QMMM 的交易，此前該股票在不到三週的時間內上漲了近 1,000%。

監管機構表示，這次漲勢可能是由匿名社交媒體帖子煽動人們購買該股票所引起的。交易已被暫停，但預計將於 10 月 10 日晚上 11:59（UTC +8）恢復。

QMMM 的 1 億美元加密貨幣推動計劃

本月早些時候，QMMM 揭露了建立 1 億美元多元化加密貨幣財庫的計劃，投資於 Bitcoin、Ethereum 和 Solana。

這一公告使股價從 11 美元飆升到了超過 200 美元。

該公司還概述了其向加密貨幣領域戰略轉型的計劃，利用區塊鏈和人工智能。

雖然這一舉措突顯了其對數位資產的推動，但這次暫停提醒我們，監管機構正警惕那些缺乏強大基本面的炒作驅動型漲勢。

更廣泛的"炒作"打擊行動

QMM 並非唯一案例。SEC 和 FINRA 正在加強對那些突然轉向加密貨幣的公司的監管。

批評者指出，公司採用這些策略主要是為了提高其股價。由於這些擔憂，監管機構現在正在收緊規則。

監管機構已經聯繫了約 200 家在可疑交易飆升後宣布加密貨幣財庫策略的公司。

Nasdaq 現在還要求某些加密貨幣財庫公司在發行新股票為其加密貨幣持有提供資金之前獲得股東批准。不遵守規則的公司甚至可能被摘牌。

企業加密貨幣採用仍在增長

儘管審查加強，企業對數位資產的採用正在迅速增長。Bloomberg 本月早些時候報導，184 家上市公司已宣布計劃籌集超過 1,320 億美元用於加密貨幣投資。

上市公司現在持有超過 100 萬個 Bitcoin，許多公司正在擴展到 BNB、Ethereum 和 Solana 等替代幣。例如，Tom Lee 的 BitMine Immersion 因持有超過 100 億美元的 ETH 而不斷成為頭條新聞。