SEC 為 DePIN 項目和 RWA 代幣化發出綠燈信號

委員 Hester Peirce 已強調去中心化實體基礎設施網絡（DePIN）和真實世界資產（RWA）代幣化的潛力，描述這兩個領域為監管應鼓勵而非限制進步的領域。

她在新加坡數位資產峰會上的虛擬演講中強調，獎勵參與者貢獻真實世界服務（如頻寬、地圖數據或可再生能源）的網絡不應自動被歸類為證券。Peirce 主張這些模式提供與所執行工作相關的功能性獎勵，這使它們與投機性投資計劃區分開來。

她發表評論的時機恰逢 SEC 公司財務部門就 DoubleZero（一個向參與者分發代幣的 DePIN 項目）發布無異議函。該函件闡明這些分發不符合證券發行資格，消除了開發者面臨的潛在監管障礙。這一決定表明，像 Filecoin、Render Network、Bittensor 和 The Graph 等項目在繼續開發去中心化基礎設施時可能會遇到更有利的環境。

除了 DePIN，Peirce 還強調傳統資產的代幣化是 SEC 準備參與的另一個前沿領域。她指出，該機構專門的加密貨幣工作組一直在與在這一領域進行實驗的公司會面，包括交易公司 Wintermute，以更好地了解代幣化證券如何在既定規則內運作。

"我們希望那些從事代幣化工作的人來接觸我們，"Peirce 說，強調合作而非對抗。這種方法反映了更廣泛的認識，即基於區塊鏈的系統可以重塑金融和實體資源的管理方式，前提是有明確的監管。

她的立場與 SEC 在加密貨幣領域更具對抗性的聲譽形成對比，並暗示願意促進將數位資產與真實世界價值聯繫起來的技術創新。

