SEC 正在加速允許美國股票在區塊鏈上交易

據報導，SEC計劃通過RWA代幣化允許TradFi股票在鏈上交易。這將使散戶投資者能夠繞過幾個關鍵限制，並使用Web3原生股票交易體驗。

雖然目前尚不清楚何時推出或其野心有多大，但據報導，委員會正將此作為優先事項。我們可能在接下來的幾天內看到TradFi市場的永久性轉變。

SEC的鏈上股票交易

自開始其最新的親加密貨幣倡議以來，SEC已經有很多工作要做，包括制定新的ETF上市標準和監管創新豁免等眾多問題。然而，一份新報告詳述了一個特別雄心勃勃的目標，即委員會計劃允許TradFi股票在鏈上交易：

這一消息來自最近的一份報告，可能會產生爆炸性影響。SEC提出的將股票帶到鏈上的機制相當簡單：它將提供代幣化的RWA。這將允許散戶交易者購買價值直接與TradFi股票（如Tesla、Nvidia或其他"壯觀7"科技公司）掛鉤的代幣。

巨大的機會

換句話說，加密貨幣投資者將獲得幾個明顯的優勢。他們可以全天候24/7/365移動資產，不受TradFi市場時間的限制。這也將允許用戶繞過股票市場上的常規經紀機構，僅在Web3原生交易所進行業務。

BlackRock一直在探索RWA代幣化以將TradFi股票帶到鏈上，但其實驗僅限於ETF。相比之下，SEC將向更廣泛的產品開放這些服務。

目前尚不清楚委員會是計劃推出僅包含少數股票的試點計劃，還是採取自由放任的方式，讓交易所可以列出任何他們想要的資產。無論如何，它計劃"迅速"實現具體推出。

SEC面臨著採取許多不同親加密措施的政治壓力，但這個鏈上股票計劃似乎是一個特別的優先事項。畢竟，Trump政府對TradFi/Web3整合感興趣，上個月已將經濟數據放在區塊鏈上。

希望SEC將很快發布官方公告，提供更深入的解釋。將"壯觀7"股票放在鏈上已經是一個巨大的市場機會，但完全自由的方式可能會永久改變TradFi市場。