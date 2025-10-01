交易所DEX+
這篇文章「SEC 正在加速允許美國股票在區塊鏈上交易」發表於 BitcoinEthereumNews.com。據報導，SEC 計劃通過 RWA 代幣化方式允許 TradFi 股票在鏈上交易。這將使散戶投資者能夠繞過幾個關鍵限制，並使用 Web3 原生股票交易體驗。雖然目前尚不清楚何時推出或其野心有多大，但據報導，委員會正將此作為優先事項。我們可能在未來幾天看到 TradFi 市場的永久性轉變。SEC 的鏈上股票交易 自從開始其最新的親加密貨幣倡議以來，SEC 一直忙於處理許多事務，包括制定新的 ETF 上市標準和監管創新豁免等諸多問題。然而，一份新報告詳述了一個特別雄心勃勃的目標，即委員會計劃允許 TradFi 股票在鏈上交易：贊助 贊助 重大新聞：據報導，SEC 正在採取行動允許股票像加密貨幣一樣交易，股票將在鏈上交易。根據該計劃，投資者可以在加密貨幣交易所購買代表特斯拉或英偉達等公司股份的代幣。— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025年9月30日 這一消息來自最近的一份報告，可能會產生爆炸性影響。SEC 提出的將股票帶到鏈上的機制相當簡單：它將提供代幣化的 RWA。這將允許散戶交易者購買與 TradFi 股票（如特斯拉、英偉達或其他「輝煌7」科技公司）直接掛鉤的代幣。一個巨大的機會 換句話說，加密貨幣投資者將獲得幾個明顯的優勢。他們可以全天候（24/7/365）移動資產，不受 TradFi 市場交易時間的限制。這也將允許用戶繞過股票市場上的常規經紀機構，僅在 Web3 原生交易所進行業務。貝萊德一直在探索 RWA 代幣化以將 TradFi 股票帶到鏈上，但其實驗僅限於 ETF。相比之下，SEC 將向更多...

SEC 正在加速允許美國股票在區塊鏈上交易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 05:02
據報導，SEC計劃通過RWA代幣化允許TradFi股票在鏈上交易。這將使散戶投資者能夠繞過幾個關鍵限制，並使用Web3原生股票交易體驗。

雖然目前尚不清楚何時推出或其野心有多大，但據報導，委員會正將此作為優先事項。我們可能在接下來的幾天內看到TradFi市場的永久性轉變。

SEC的鏈上股票交易

自開始其最新的親加密貨幣倡議以來，SEC已經有很多工作要做，包括制定新的ETF上市標準和監管創新豁免等眾多問題。然而，一份新報告詳述了一個特別雄心勃勃的目標，即委員會計劃允許TradFi股票在鏈上交易：

這一消息來自最近的一份報告，可能會產生爆炸性影響。SEC提出的將股票帶到鏈上的機制相當簡單：它將提供代幣化的RWA。這將允許散戶交易者購買價值直接與TradFi股票（如Tesla、Nvidia或其他"壯觀7"科技公司）掛鉤的代幣。

巨大的機會

換句話說，加密貨幣投資者將獲得幾個明顯的優勢。他們可以全天候24/7/365移動資產，不受TradFi市場時間的限制。這也將允許用戶繞過股票市場上的常規經紀機構，僅在Web3原生交易所進行業務。

BlackRock一直在探索RWA代幣化以將TradFi股票帶到鏈上，但其實驗僅限於ETF。相比之下，SEC將向更廣泛的產品開放這些服務。

目前尚不清楚委員會是計劃推出僅包含少數股票的試點計劃，還是採取自由放任的方式，讓交易所可以列出任何他們想要的資產。無論如何，它計劃"迅速"實現具體推出。

SEC面臨著採取許多不同親加密措施的政治壓力，但這個鏈上股票計劃似乎是一個特別的優先事項。畢竟，Trump政府對TradFi/Web3整合感興趣，上個月已將經濟數據放在區塊鏈上。

希望SEC將很快發布官方公告，提供更深入的解釋。將"壯觀7"股票放在鏈上已經是一個巨大的市場機會，但完全自由的方式可能會永久改變TradFi市場。

來源：https://beincrypto.com/blockchain-stock-trading-sec-rwa-tradfi/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

