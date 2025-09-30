SEC 暫停宣布投資 Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH) 和 Solana (SOL) 公司的股票交易

美國證券交易委員會（SEC）已暫時停止在 Nasdaq 上市的 QMMM Holdings 的交易，此前該公司股價在過去三週內飆升了 959%。

SEC 在 QMMM Holdings 股價上漲後暫停交易

監管機構聲稱，通過匿名社交媒體帳戶的密集推廣是這一非凡漲幅的背後原因。

QMMM Holdings 股價的急劇上漲與該公司最近宣布的一項新計劃有關。該公司宣布計劃建立一個價值 1 億美元的多元化加密貨幣資金庫，將投資於領先的加密資產，如 Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）和 Solana（SOL）。這一發展增加了投資者的興趣，並導致其股價出現異常波動。

SEC 引用市場操縱風險和保護投資者的需要作為其決定的基礎。該機構指出，匿名推薦，特別是通過社交媒體，可能會影響投資者行為。因此，QMMM 股票的交易被暫停，以確保市場的平穩運作。

專家將 SEC 的舉措解讀為對公司多元化進入加密貨幣專注項目所面臨的日益增長的投機風險的警告。他們還強調，投資者在被高回報承諾吸引之前應該仔細評估風險。

*這不是投資建議。

