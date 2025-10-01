SEC 評估基於區塊鏈的股票交易計劃

重點： SEC正在考慮區塊鏈股票交易的監管框架，獲得Coinbase和Robinhood的支持。

可能使用分佈式賬本技術使美國市場現代化。

傳統金融機構因穩定性風險而反對。

美國SEC正在計劃為區塊鏈平台上的股票交易制定法規，類似於加密貨幣，在行業討論中得到主要交易所Coinbase和Robinhood的支持。

這一努力可能增強投資靈活性，但面臨來自傳統金融的阻力，凸顯市場格局潛在的轉變。

區塊鏈股票交易：SEC與行業領袖參與

向區塊鏈股票交易的轉變是金融格局中的顯著變化，涉及SEC工作人員與行業領袖之間的討論。SEC主席Paul Atkins就數字資產創新的重要性發表了評論：

像Coinbase這樣的利益相關者主張緊急批准，而傳統銀行則強調潛在的市場干擾。SEC的承諾依然堅定，專注於明確的監管途徑以促進數字資產交易。最終，在不同行業利益的情況下，達成監管共識似乎具有挑戰性。

SEC數字標準對市場動態的影響

您知道嗎？ SEC最近針對數字交易所交易產品的通用上市標準是一個關鍵轉變，旨在簡化訪問並減少區塊鏈金融創新障礙。

根據當前的CoinMarketCap數據，Ethereum (ETH)的價格為$4,150.94，市值為$501.03億。24小時交易量為$36.39億，反映降低了4.93%。在過去90天內，Ethereum的價格增加了60.64%。

Ethereum(ETH)，日線圖，2025年10月1日09:24（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

專家見解表明，明確的監管框架可能促進區塊鏈與傳統金融的整合，潛在地提高透明度和效率。從歷史市場趨勢來看，區塊鏈與股票交易的結合可能會看到對Ethereum相關平台的需求增加，從而實現更具動態性的金融生態系統。