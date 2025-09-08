交易所DEX+
Scott Bessent 表示 Trump 關稅將在最高法院存活，但警告大規模國庫退款風險

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:01
Scott Bessent 週日表示，Donald Trump 的全面關稅很可能通過最高法院的審查，但警告如果法院裁定不利於白宮，財政部可能被迫退還數千億美元的關稅收入。

在 NBC 的《Meet the Press》節目中，財政部長表示他「有信心」Trump 的貿易舉措將獲得支持。

不過，他承認「如果法院否決這些關稅，我們將不得不退還約一半的關稅，這對財政部來說將是可怕的。」他補充道：「如果法院這麼說，我們就必須這麼做。」

Trump 政府現在敦促法院迅速行動。在聯邦上訴法院上個月裁定 Trump 的大部分關稅非法後，司法部提出了加急裁決的請求。

這場法律爭端圍繞著 Trump 所謂的「互惠關稅」，這些關稅在他的「解放日」政策下幾乎適用於每個國家。聯邦巡迴法院認為，Trump 在實施這些措施時超出了總統權限的範圍。然而，該裁決直到 10 月 14 日才會生效，給政府留下了一個狹窄的上訴窗口。

白宮警告延遲可能引發萬億美元退款

Bessent 警告說，如果法院將最終裁決延遲到 2026 年，財政部可能坐擁高達 1 萬億美元的已徵收關稅。

「將裁決延遲到 2026 年 6 月可能導致一種情況，即已徵收 7500 億至 1 萬億美元的關稅，而撤銷這些關稅可能造成重大混亂，」他說。這種規模的退款對進口商來說將是一筆巨大的意外之財，對聯邦政府則是一次嚴重的財務打擊。

在同一次採訪中，NBC 的 Kristen Welker 詢問 Bessent 他是否認為美國公司正將這些關稅成本轉嫁給普通消費者。「你承認這些關稅是對美國消費者的攻擊嗎？」她問道。

「不，我不這麼認為，」Bessent 回答道，駁斥了關稅正在全國範圍內推高價格的批評。「你是從財報電話會議中得出這些結論的，而在財報電話會議上，他們必須給出最嚴峻的情景，」他說。「沒有公司站出來說：『哦，因為關稅，我們正在做這個。』」

他為 Trump 領導下的經濟前景辯護，指出了標題數據。「如果情況真的那麼糟糕，為什麼 GDP 達到了 3.3%？為什麼股市創下新高？因為，你知道，在 Trump 總統的領導下，我們既關心大公司也關心小公司。」

製造業就業崗位減少，招聘放緩，工資停滯

Welker 隨後轉向勞工統計局的新數據。8 月份，美國失去了 12,000 個製造業工作崗位。自 4 月 Trump 推出新關稅以來，該行業的總損失已增加到了 42,000 個崗位。

Welker 追問 Bessent 這些數字是否證明關稅未能實現 Trump 的就業承諾。Bessent 反駁道：「這只是幾個月的時間。

而對於製造業部門...我們不能打個響指就建成工廠。」他堅持認為情況會在年底前好轉。「到第四季度，我們將看到實質性的加速，」他說。

但招聘凍結並不僅限於工廠車間。美國進步中心報告稱，自 4 月以來，職位空缺減少了 76,000 個，招聘人數減少了 18,000 人。

雖然政府堅持認為關稅是為了保護美國工業，但經濟學家估計，美國家庭現在每年直接因此多支出 2,400 美元。

同時，製造業工資幾乎沒有上漲。8 月份，工廠工人的平均時薪為 35.50 美元，僅比 7 月高出 10 美分。

所有這些壓力都沒有改變政府的法律策略。Trump 正在推進最高法院上訴，而 Bessent 也支持他。但如果法官們不同意，Bessent 已經明確表示誰將承擔後果：「如果法院這麼說，我們就必須這麼做。」

Source: https://www.cryptopolitan.com/scott-bessent-trump-tariffs-massive-refund/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

