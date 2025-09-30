交易所DEX+
SBI Ripple Asia 與 Tobu Top Tours 簽署 MOU 開發代幣化支付

作者：Crypto.news
2025/09/30 21:31
SBI Ripple Asia 正與 Tobu Top Tours 合作建立封閉式支付生態系統。該合資企業將為目的地和品牌鑄造獨特代幣，將消費能力與數位粉絲互動和本地化旅遊體驗連結起來。

  • SBI Ripple Asia 和 Tobu Top Tours 簽署了諒解備忘錄，推出代幣化支付平台
  • XRP Ledger 上的專有代幣旨在支持旅遊、零售和粉絲經濟
  • 服務預計於 2026 年上半年推出

根據 9 月 30 日的公告，這兩家日本公司已簽署了諒解備忘錄，以建立新的支付平台。根據協議，SBI Ripple Asia 將在 XRP Ledger 上發行專有代幣，每種代幣都為合作公司和組織量身定制。

作為主要旅遊和觀光運營商的 Tobu Top Tours，將利用其行業影響力吸引合作夥伴，建立附屬商店網絡，並使用與這些新代幣功能性連結的 NFT 開發營銷計劃。這些公司計劃在 2026 年上半年推出服務。

旅遊、粉絲經濟和其他使用案例

該備忘錄概述了超越理論應用的各種使用案例。在旅遊方面，該平台將發行地理位置鎖定在特定目的地的代幣，作為整個城鎮或購物區的數位貨幣。

SBI Ripple Asia 表示，這將簡化旅行者的無現金體驗，並使旅遊消費在當地經濟中循環。值得注意的是，交易可以與作為數位紀念品或折扣券的 NFT 配對，在一次性訪問和重複參與之間建立聯繫。

該模式還提出了災難救援和區域援助的新方法。根據這些公司的說法，捐款可以以代幣形式發行，這些代幣只能在受影響地區使用，確保財政支持直接流向當地企業，如餐廳和商店。這防止了援助流向全國連鎖店或線上零售商，提供了一種透明且有針對性的方法來促進基層經濟復甦。

此外，該平台專為粉絲經濟而設計。體育隊伍、藝術家和文化機構可以推出自己的品牌代幣。這些代幣將用於商品和特許經營，而 NFT 則作為可編程會員卡。該系統可以根據粉絲的消費解鎖特殊體驗或獎勵，創造動態新收入來源並加深忠誠度。

