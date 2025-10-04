Samsung 和 Coinbase 為 7500 萬 Galaxy 用戶解鎖加密貨幣交易 – 下一步是全球推出？

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
三星與Coinbase合作，為美國超過7500萬Galaxy智慧型手機用戶提供簡化的加密貨幣存取服務，並計劃在未來幾個月內全球推廣。 從本週開始，Galaxy用戶可以直接通過Samsung Wallet應用程式存取Coinbase服務。 此次合作帶來獨家福利，包括免費三個月的Coinbase One訂閱，這是該交易所的高級會員計劃，提供特定資產零交易費用、提高質押獎勵、優先支援和帳戶保護。 用戶在Coinbase完成首次交易後還將獲得25美元的信用額度。 Galaxy用戶現在可以在Samsung Wallet中存儲身份證、卡片、鑰匙和加密貨幣 這項合作擴展了兩家公司之前的合作。7月，Coinbase與Samsung Pay整合，允許美國用戶在應用程式內購買加密貨幣。 隨著新的更新，Galaxy擁有者現在可以在Samsung Wallet中整合數位必需品，如身份證、支付卡、鑰匙和加密貨幣持有量，使該平台成為金融和數位身份管理的中心樞紐。 「與三星合作，我們將他們的全球規模與Coinbase值得信賴的平台結合，為人們提供存取加密貨幣的最佳價值——從美國超過7500萬Galaxy用戶開始，不久將擴展到全球，」Coinbase首席業務官Shan Aggarwal表示。 三星高管將這項合作視為更廣泛努力的一部分，旨在使Wallet應用成為日常使用的多合一工具。 「數百萬Galaxy用戶依靠他們的智慧型手機完成日常任務。通過我們與Coinbase的合作，他們現在有了一種簡單且流暢的方式，從行業領導者那裡存取加密貨幣，」三星電子美國公司移動產品管理高級副總裁Drew Blackard表示。 隨著Coinbase面臨傳統金融和加密貨幣領域日益激烈的競爭，該公司一直在尋求擴張。該公司今年進入S&P 500指數，市值達到830億美元，一直在拓展交易以外的服務。 此外，Coinbase以29億美元收購了加密衍生品平台Deribit，表明其有意主導該領域。 它現在活躍於託管、支付、資產管理和衍生品領域，同時也是美國11個比特幣現貨ETF中8個的託管人。 隨著Bitcoin交易接近歷史高點和機構採用加速，與三星的合作使Coinbase能夠進入全球最大的消費者基礎之一。 兩家公司表示，他們打算在全球範圍內擴大存取，為全球數億Galaxy用戶提供加密貨幣服務。 機構加密貨幣交易隨CME 24/7推出和Nansen AI洞察而演進 隨著傳統市場結構適應加密貨幣的全天候特性，數位資產的機構採用正在加速。CME集團最近的公告是這一演進的里程碑。 全球最大的衍生品市場CME集團宣布，從2026年初開始，將其加密貨幣期貨和期權轉移到連續24/7交易時間表，待監管批准。 這一轉變標誌著將受監管金融產品與加密市場不間斷性質相結合的重要一步。 此舉正值該行業交易技術不斷進步。9月，區塊鏈分析公司Nansen推出了Nansen AI，這是一個移動代理，旨在通過對話互動提供個性化交易洞察。 該系統建立在Nansen專有的標記地址數據集上，提供錢包流動、大戶活動和投資組合表現的實時分析。 其他公司也在擴大存取範圍。總部位於美國的Webull於8月在澳洲推出加密貨幣交易，通過Coinbase Prime提供240種資產，擁有該國最低的交易差價之一。 早些時候，德意志交易所的外匯部門360T推出了3DX，這是一個受BaFin監管的加密貨幣現貨平台，整合到其更廣泛的外匯基礎設施中。 這些發展共同表明，加密貨幣交易正在更深入地融入機構框架，同時保持了從一開始就定義該行業的24/7可存取性。三星與Coinbase合作，為美國超過7500萬Galaxy智慧型手機用戶提供簡化的加密貨幣存取服務，並計劃在未來幾個月內全球推廣。 從本週開始，Galaxy用戶可以直接通過Samsung Wallet應用程式存取Coinbase服務。 此次合作帶來獨家福利，包括免費三個月的Coinbase One訂閱，這是該交易所的高級會員計劃，提供特定資產零交易費用、提高質押獎勵、優先支援和帳戶保護。 用戶在Coinbase完成首次交易後還將獲得25美元的信用額度。 Galaxy用戶現在可以在Samsung Wallet中存儲身份證、卡片、鑰匙和加密貨幣 這項合作擴展了兩家公司之前的合作。7月，Coinbase與Samsung Pay整合，允許美國用戶在應用程式內購買加密貨幣。 隨著新的更新，Galaxy擁有者現在可以在Samsung Wallet中整合數位必需品，如身份證、支付卡、鑰匙和加密貨幣持有量，使該平台成為金融和數位身份管理的中心樞紐。 「與三星合作，我們將他們的全球規模與Coinbase值得信賴的平台結合，為人們提供存取加密貨幣的最佳價值——從美國超過7500萬Galaxy用戶開始，不久將擴展到全球，」Coinbase首席業務官Shan Aggarwal表示。 三星高管將這項合作視為更廣泛努力的一部分，旨在使Wallet應用成為日常使用的多合一工具。 「數百萬Galaxy用戶依靠他們的智慧型手機完成日常任務。通過我們與Coinbase的合作，他們現在有了一種簡單且流暢的方式，從行業領導者那裡存取加密貨幣，」三星電子美國公司移動產品管理高級副總裁Drew Blackard表示。 隨著Coinbase面臨傳統金融和加密貨幣領域日益激烈的競爭，該公司一直在尋求擴張。該公司今年進入S&P 500指數，市值達到830億美元，一直在拓展交易以外的服務。 此外，Coinbase以29億美元收購了加密衍生品平台Deribit，表明其有意主導該領域。 它現在活躍於託管、支付、資產管理和衍生品領域，同時也是美國11個比特幣現貨ETF中8個的託管人。 隨著Bitcoin交易接近歷史高點和機構採用加速，與三星的合作使Coinbase能夠進入全球最大的消費者基礎之一。 兩家公司表示，他們打算在全球範圍內擴大存取，為全球數億Galaxy用戶提供加密貨幣服務。 機構加密貨幣交易隨CME 24/7推出和Nansen AI洞察而演進 隨著傳統市場結構適應加密貨幣的全天候特性，數位資產的機構採用正在加速。CME集團最近的公告是這一演進的里程碑。 全球最大的衍生品市場CME集團宣布，從2026年初開始，將其加密貨幣期貨和期權轉移到連續24/7交易時間表，待監管批准。 這一轉變標誌著將受監管金融產品與加密市場不間斷性質相結合的重要一步。 此舉正值該行業交易技術不斷進步。9月，區塊鏈分析公司Nansen推出了Nansen AI，這是一個移動代理，旨在通過對話互動提供個性化交易洞察。 該系統建立在Nansen專有的標記地址數據集上，提供錢包流動、大戶活動和投資組合表現的實時分析。 其他公司也在擴大存取範圍。總部位於美國的Webull於8月在澳洲推出加密貨幣交易，通過Coinbase Prime提供240種資產，擁有該國最低的交易差價之一。 早些時候，德意志交易所的外匯部門360T推出了3DX，這是一個受BaFin監管的加密貨幣現貨平台，整合到其更廣泛的外匯基礎設施中。 這些發展共同表明，加密貨幣交易正在更深入地融入機構框架，同時保持了從一開始就定義該行業的24/7可存取性。

Samsung 和 Coinbase 為 7500 萬 Galaxy 用戶解鎖加密貨幣交易 – 下一步是全球推出？

作者：CryptoNews
2025/10/04 01:57

三星與 Coinbase 合作，為美國超過 7500 萬 Galaxy 智慧型手機用戶提供簡化的加密貨幣存取管道，並計劃在未來幾個月內在全球推出。

從本週開始，Galaxy 用戶可以直接透過 Samsung Wallet 應用程式存取 Coinbase 服務。

這項合作引入了專屬福利，包括免費三個月的 Coinbase One 訂閱，這是該交易所的高級會員計劃，提供特定資產零交易費用、提升質押獎勵、優先支援和帳戶保護。

用戶在 Coinbase 完成首次交易後還將獲得 25 美元的信用額度。

Galaxy 用戶現在可以在 Samsung Wallet 中存儲身份證、卡片、鑰匙和加密貨幣

這項合作擴展了兩家公司之前的合作。7 月，Coinbase 與 Samsung Pay 整合，允許美國用戶在應用程式內購買加密貨幣。

隨著新的更新，Galaxy 擁有者現在可以在 Samsung Wallet 中整合數位必需品，如身份證、支付卡、鑰匙和加密貨幣持有量，使該平台成為財務和數位身份管理的中心樞紐。

「與三星合作，我們將他們的全球規模與 Coinbase 值得信賴的平台結合，為人們提供存取加密貨幣的最佳價值——從美國超過 7500 萬 Galaxy 用戶開始，不久將擴展到全球，」Coinbase 首席業務官 Shan Aggarwal 表示。

三星高管將這項合作視為更廣泛努力的一部分，旨在使 Wallet 應用程式成為日常使用的多合一工具。

「數百萬 Galaxy 用戶依靠他們的智慧型手機完成日常任務。透過我們與 Coinbase 的合作，他們現在有了一種簡單且流暢的方式從行業領導者那裡存取加密貨幣，」三星電子美國公司行動產品管理高級副總裁 Drew Blackard 表示。

隨著 Coinbase 在傳統金融和加密貨幣領域面臨日益激烈的競爭，該公司一直在尋求擴張。這家今年進入標普 500 指數並擁有 830 億美元市值的公司，一直在將其服務多元化，超越交易範疇。

此外，Coinbase 以 29 億美元收購了加密衍生品平台 Deribit，表明其有意主導該領域。

它現在活躍於託管、支付、資產管理和衍生品領域，同時也是 11 個美國現貨 Bitcoin ETF 中 8 個的託管人。

隨著 Bitcoin 交易接近歷史高點和機構採用加速，與三星的合作使 Coinbase 能夠進入全球最大的消費者基礎之一。

這兩家公司表示，他們打算在全球擴大存取範圍，將加密貨幣服務帶給全球數億 Galaxy 用戶。

機構加密貨幣交易隨著 CME 24/7 推出和 Nansen AI 洞察而演進

隨著傳統市場結構適應加密貨幣的全天候特性，數位資產的機構採用正在加速。CME 集團最近的公告是這一演進的里程碑。

全球最大的衍生品市場 CME 集團宣布，從 2026 年初開始，將其加密貨幣期貨和期權轉移到連續 24/7 交易時間表，待監管批准。

這一轉變標誌著將受監管金融產品與加密貨幣市場不間斷性質相結合的重要一步。

這一舉措正值整個行業交易技術不斷進步之際。9 月，區塊鏈分析公司 Nansen 推出了 Nansen AI，這是一個移動代理，旨在通過對話互動提供個性化交易洞察。

該系統建立在 Nansen 專有的標記地址數據集上，提供錢包流動、鯨魚活動和投資組合表現的實時分析。

其他公司也在擴大存取範圍。美國的 Webull 於 8 月在澳洲推出加密貨幣交易，通過 Coinbase Prime 提供 240 種資產，擁有該國最低的交易價差之一。

早些時候，德意志交易所的外匯部門 360T 推出了 3DX，這是一個受 BaFin 監管的加密貨幣現貨平台，整合到其更廣泛的外匯基礎設施中。

總的來說，這些發展表明加密貨幣交易正在更深入地融入機構框架，同時保持了從一開始就定義該行業的 24/7 可存取性。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,389.11
$104,389.11$104,389.11

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,559.65
$3,559.65$3,559.65

+1.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.39
$163.39$163.39

-1.74%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4543
$2.4543$2.4543

-2.95%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17793
$0.17793$0.17793

-0.72%