Samsung 和 Coinbase 為 7500 萬 Galaxy 用戶解鎖加密貨幣交易 – 下一步是全球推出？

三星與 Coinbase 合作，為美國超過 7500 萬 Galaxy 智慧型手機用戶提供簡化的加密貨幣存取管道，並計劃在未來幾個月內在全球推出。

從本週開始，Galaxy 用戶可以直接透過 Samsung Wallet 應用程式存取 Coinbase 服務。

這項合作引入了專屬福利，包括免費三個月的 Coinbase One 訂閱，這是該交易所的高級會員計劃，提供特定資產零交易費用、提升質押獎勵、優先支援和帳戶保護。

用戶在 Coinbase 完成首次交易後還將獲得 25 美元的信用額度。

Galaxy 用戶現在可以在 Samsung Wallet 中存儲身份證、卡片、鑰匙和加密貨幣

這項合作擴展了兩家公司之前的合作。7 月，Coinbase 與 Samsung Pay 整合，允許美國用戶在應用程式內購買加密貨幣。

隨著新的更新，Galaxy 擁有者現在可以在 Samsung Wallet 中整合數位必需品，如身份證、支付卡、鑰匙和加密貨幣持有量，使該平台成為財務和數位身份管理的中心樞紐。

「與三星合作，我們將他們的全球規模與 Coinbase 值得信賴的平台結合，為人們提供存取加密貨幣的最佳價值——從美國超過 7500 萬 Galaxy 用戶開始，不久將擴展到全球，」Coinbase 首席業務官 Shan Aggarwal 表示。

三星高管將這項合作視為更廣泛努力的一部分，旨在使 Wallet 應用程式成為日常使用的多合一工具。

「數百萬 Galaxy 用戶依靠他們的智慧型手機完成日常任務。透過我們與 Coinbase 的合作，他們現在有了一種簡單且流暢的方式從行業領導者那裡存取加密貨幣，」三星電子美國公司行動產品管理高級副總裁 Drew Blackard 表示。

隨著 Coinbase 在傳統金融和加密貨幣領域面臨日益激烈的競爭，該公司一直在尋求擴張。這家今年進入標普 500 指數並擁有 830 億美元市值的公司，一直在將其服務多元化，超越交易範疇。

此外，Coinbase 以 29 億美元收購了加密衍生品平台 Deribit，表明其有意主導該領域。

它現在活躍於託管、支付、資產管理和衍生品領域，同時也是 11 個美國現貨 Bitcoin ETF 中 8 個的託管人。

隨著 Bitcoin 交易接近歷史高點和機構採用加速，與三星的合作使 Coinbase 能夠進入全球最大的消費者基礎之一。

這兩家公司表示，他們打算在全球擴大存取範圍，將加密貨幣服務帶給全球數億 Galaxy 用戶。

機構加密貨幣交易隨著 CME 24/7 推出和 Nansen AI 洞察而演進

隨著傳統市場結構適應加密貨幣的全天候特性，數位資產的機構採用正在加速。CME 集團最近的公告是這一演進的里程碑。

全球最大的衍生品市場 CME 集團宣布，從 2026 年初開始，將其加密貨幣期貨和期權轉移到連續 24/7 交易時間表，待監管批准。

這一轉變標誌著將受監管金融產品與加密貨幣市場不間斷性質相結合的重要一步。

這一舉措正值整個行業交易技術不斷進步之際。9 月，區塊鏈分析公司 Nansen 推出了 Nansen AI，這是一個移動代理，旨在通過對話互動提供個性化交易洞察。

該系統建立在 Nansen 專有的標記地址數據集上，提供錢包流動、鯨魚活動和投資組合表現的實時分析。

其他公司也在擴大存取範圍。美國的 Webull 於 8 月在澳洲推出加密貨幣交易，通過 Coinbase Prime 提供 240 種資產，擁有該國最低的交易價差之一。

早些時候，德意志交易所的外匯部門 360T 推出了 3DX，這是一個受 BaFin 監管的加密貨幣現貨平台，整合到其更廣泛的外匯基礎設施中。

總的來說，這些發展表明加密貨幣交易正在更深入地融入機構框架，同時保持了從一開始就定義該行業的 24/7 可存取性。