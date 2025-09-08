這篇文章《Salvo Games 和 Last Odyssey 推動 AI 驅動的 Web3 遊戲》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Salvo Games 是一個知名的 GameFi 平台，已與 Last Odyssey 建立合作夥伴關係，後者是在 Ronin Network 上開發的最早的 AI 驅動 MMORTS 5X 遊戲。這次合作旨在融合尖端技術和下一代 Web3 遊戲。根據 Salvo Games 在其官方 X 公告中透露，這次合作表明了社區主導增長在更廣泛的去中心化遊戲世界中的潛力。因此，預計這一舉措將大幅加速曝光度，特別是隨著 Last Odyssey 計劃在十月進行的第二次公開測試。 Salvo Games 和 Last Odyssey 合作推動 AI 主導的 Web3 遊戲 Salvo Games 和 Last Odyssey 之間的合作專注於通過納入強大的 AI 技術來推進 Web3 遊戲。因此，通過這次合作，Last Odyssey 將獲得更廣泛的遊戲內曝光，除了為社區參與者提供通過 Telegram 和 Discord 進行全面互動的直接方式。這種方法確保玩家在成長中處於中心位置，結合遊戲玩法和社區參與。考慮到這一點，預計這次合作將提供沉浸式的玩家體驗，同時展示 AI 主導決策在實時遊戲過程中的潛力。 開發者可以從這次合作中期待什麼？ 根據 Salvo Games 的說法，這次合作為開發者提供了值得注意的優勢。他們考慮到在不斷增長的 Web3 社區中獲得更廣泛的曝光，通過 Ronin Network 與快速擴展的項目一起發展的機會，以及獲取 AI 主導工具來打造沉浸式遊戲玩法的機會。因此，這對合作夥伴試圖利用 Salvo Games 更廣泛的行業影響力和 Last Odyssey 的 AI 驅動方法，讓開發者在去中心化遊戲中探索新途徑。 Umair Younas 是一位與加密貨幣相關的內容撰寫者，自 2019 年起從事這項工作。在 Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫者。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi 和 FinTech 的愛好者。他在寫作方面有很強的掌握能力... 這篇文章《Salvo Games 和 Last Odyssey 推動 AI 驅動的 Web3 遊戲》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Salvo Games 是一個知名的 GameFi 平台，已與 Last Odyssey 建立合作夥伴關係，後者是在 Ronin Network 上開發的最早的 AI 驅動 MMORTS 5X 遊戲。這次合作旨在融合尖端技術和下一代 Web3 遊戲。根據 Salvo Games 在其官方 X 公告中透露，這次合作表明了社區主導增長在更廣泛的去中心化遊戲世界中的潛力。因此，預計這一舉措將大幅加速曝光度，特別是隨著 Last Odyssey 計劃在十月進行的第二次公開測試。 Salvo Games 和 Last Odyssey 合作推動 AI 主導的 Web3 遊戲 Salvo Games 和 Last Odyssey 之間的合作專注於通過納入強大的 AI 技術來推進 Web3 遊戲。因此，通過這次合作，Last Odyssey 將獲得更廣泛的遊戲內曝光，除了為社區參與者提供通過 Telegram 和 Discord 進行全面互動的直接方式。這種方法確保玩家在成長中處於中心位置，結合遊戲玩法和社區參與。考慮到這一點，預計這次合作將提供沉浸式的玩家體驗，同時展示 AI 主導決策在實時遊戲過程中的潛力。 開發者可以從這次合作中期待什麼？ 根據 Salvo Games 的說法，這次合作為開發者提供了值得注意的優勢。他們考慮到在不斷增長的 Web3 社區中獲得更廣泛的曝光，通過 Ronin Network 與快速擴展的項目一起發展的機會，以及獲取 AI 主導工具來打造沉浸式遊戲玩法的機會。因此，這對合作夥伴試圖利用 Salvo Games 更廣泛的行業影響力和 Last Odyssey 的 AI 驅動方法，讓開發者在去中心化遊戲中探索新途徑。 Umair Younas 是一位與加密貨幣相關的內容撰寫者，自 2019 年起從事這項工作。在 Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫者。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi 和 FinTech 的愛好者。他在寫作方面有很強的掌握能力...