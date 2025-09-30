交易所DEX+
Salvium 解決隱私悖論：Salvium One 提供交易所可上架的 MiCA 合規隱私

Salvium 解決隱私悖論：Salvium One 提供交易所可上架的 MiCA 合規隱私

作者：Cryptodaily
2025/09/30 23:00

Satu Mare，羅馬尼亞，2025年9月30日（UTC +8），Chainwire

10月13日硬分叉帶來經過審計的密碼學，最終允許交易所上架隱私幣

隱私幣領域面臨生存挑戰。在新法規下，特別是歐盟的加密資產市場（MiCA）框架，交易所被迫下架專注於隱私的加密貨幣。到2025年，大多數隱私幣將完全失去交易所准入。

今天，Salvium宣布了一個解決方案。

經過15個月的開發，Salvium One旨在實現業界認為不可能的目標：一個在滿足交易所合規要求的同時保持完全匿名性的隱私協議。

代碼發布計劃於2025年10月13日進行，並立即進行主網硬分叉。

建立在經過審計的基礎上

這一公告緊隨Salvium全面白皮書發布之後，該白皮書詳細介紹了使合規隱私成為可能的數學證明和技術架構。

白皮書包括：

  • 由Cypher Stack（Monero和CryptoNote安全專家）驗證的完全審計數學
  • 新型交易不平衡機制的完整協議規範
  • 經過審計的返回地址方案和非同步交易系統的代碼實現
  • 展示選擇性透明度安全性的數學證明

審計確認了團隊花費15個月完善的內容：數學有效，代碼安全，合規隱私不再是理論上的——它將於10月13日上線。

監管挑戰

MiCA第76(3)條實際上禁止交易所上架隱私幣，除非"持有者及其交易歷史可被識別"。這一要求造成了一個不可能的選擇：放棄隱私或放棄交易所准入。

現有的隱私協議無法在不從根本上破壞其隱私保證的情況下滿足這些要求。直到現在。

Salvium解決方案：可編程隱私

Salvium One引入了選擇性透明度——一項在保留基礎層隱私的同時，在需要時實現合規的突破。

這一創新通過雙模式功能運作，與傳統的私人查看密鑰不同：

  • 標準交易保持完全的密碼學隱私（環簽名，隱身地址）
  • 交易所互動啟用可退款交易，並可選擇性披露查看密鑰
  • 協議級切換自動應用適當的隱私級別

用戶在點對點交易中保持完全隱私，同時滿足交易所互動的監管要求。

技術創新

Salvium的方法需要對CryptoNote協議進行基本創新：

  • 交易不平衡（TI）：一種在隱私鏈上實現原生質押的新機制——此前被認為在數學上是不可能的。
  • 非同步交易（AT）：允許在不披露地址的情況下進行交易退款，這對交易所合規至關重要。
  • 增強型查看密鑰：僅向授權方提供完整錢包歷史可見性，滿足監管審計要求。

這些創新已由Cypher Stack獨立審計，確認了它們的安全性和數學有效性。

10月13日發布功能

硬分叉激活：

  • 用於交易所整合的完整合規工具包
  • 原生質押，區塊獎勵分配達到20%
  • 用於未授權存款處理的可退款交易
  • 用於監管報告的完整查看密鑰基礎設施
  • 1.844億供應上限，尾部排放為3 SAL
  • RandomX挖礦算法延續

行業影響

Salvium One代表了隱私幣的範式轉變：

對於交易所：立即提供完整的MiCA合規功能。法律團隊可以驗證監管遵從性，同時為非交易所交易維護客戶隱私。

對於用戶：個人交易保持Monero級別的隱私。恢復交易所准入，而不損害基本隱私權。

開發時間表

  • 2024年7月：項目啟動和研究階段
  • 2025年9月：白皮書和審計發布
  • 2025年10月13日：公共代碼發布和主網硬分叉
  • 未來：智能合約功能（第3階段）

隱私的新標準

Salvium已證明隱私和合規並非互相排斥。Salvium One建立了隱私幣與全球法規共存的框架，同時保持其核心價值主張。

這不是關於妥協——而是關於進化。隱私幣可以保持私密。交易所可以保持合規。用戶可以兩者兼得。

加密貨幣中的隱私未來將於10月13日開始。

技術資源

  • 網站：salvium.io
  • 白皮書：salvium.io/whitepaper（與完整審計結果一起發布）
  • 文檔：docs.salvium.io
  • 審計報告：github.com/salvium/salvium_library（Cypher Stack驗證）
  • GitHub：github.com/salvium（10月13日公開）
  • Discord：https://discord.gg/gvbyNQQ86p
  • 區塊瀏覽器：explorer.salvium.io

關於Salvium

Salvium是一個專注於隱私的第一層協議，結合了Monero的隱私功能與監管合規性和DeFi功能。基於經過全面審計創新的修改版CryptoNote技術，Salvium實現了私人交易、原生質押和未來的智能合約功能，同時滿足全球監管要求。

對於媒體詢問、技術問題或交易所整合支持，用戶可以通過Discord聯繫團隊或訪問salvium.io

Salvium ($SAL)：隱私保留。合規實現。數學證明。

聯繫人Sean Ricesalviumnetwork@proton.me

免責聲明：這是一份贊助新聞稿，僅供參考。它不反映Crypto Daily的觀點，也不打算用作法律、稅務、投資或財務建議。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

