Sabrina Carpenter 獲得 2025 年女性最大專輯首發

Sabrina Carpenter 的《Man's Best Friend》以 366,000 單位在 Billboard 200 榜單上首次登頂，標誌著 2025 年女歌手最大的首發成績和她職業生涯最佳週成績。ELMONT, NEW YORK – 2025 年 9 月 7 日：Sabrina Carpenter 出席在紐約埃爾蒙特 UBS 競技場舉行的 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎。（照片由 Dia Dipasupil/FilmMagic 提供） FilmMagic

Sabrina Carpenter 重返 Billboard 200 榜首，這是美國最受歡迎專輯的排行榜。她的新專輯《Man's Best Friend》在 2025 年 9 月 13 日的榜單上首發登頂，成為今年美國女歌手最大的首發成績，也是她迄今為止職業生涯中最大的成功。

Sabrina Carpenter 的職業生涯新高

根據 Luminate 的數據，Carpenter 的最新專案以 366,000 等值專輯單位起步。這一數字為 Carpenter 贏得了個人新紀錄，僅僅超過了她 2024 年專輯《Short n' Sweet》在一年多前首發週所取得的 362,000 單位。

《Man's Best Friend》緊隨 Morgan Wallen 和 The Weeknd 之後

《Man's Best Friend》獲得了 2025 年整體第三大首發成績。Carpenter 排在 Morgan Wallen 的《I'm the Problem》（493,000 等值單位）和 The Weeknd 的《Hurry Up Tomorrow》（首發 490,000 單位）之後。

數十萬的銷售量

在首週總計中，366,000 單位中的 224,000 單位來自實際銷售。這也是 Carpenter 職業生涯的新高。這一令人印象深刻的數字也使《Man's Best Friend》成為今年女藝人銷售週最強勁的專輯。該專輯輕鬆統治了專輯銷售榜，與《Short n' Sweet》一起成為她在該榜單上的第二張冠軍專輯。

美國第一名串流專輯

串流活動帶來了另外 141,000 單位，相當於 12 首歌曲的 1.8411 億次點播官方串流。這使《Man's Best Friend》成為 2025 年女性藝人最多串流的首發專輯。它也為 Carpenter 贏得了Billboard串流專輯榜的榜首位置。

《Man's Best Friend》緊隨《Short N' Sweet》之後

這張新專輯緊隨《Short n' Sweet》之後，後者在去年夏天成為她在 Billboard 200 上的首張冠軍專輯。該專案在榜首停留了四週，贏得了最佳流行演唱專輯格萊美獎，並且在本期榜單中仍然保持在前 10 名內，穩居第 7 位。