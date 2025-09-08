交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Sabrina Carpenter在MTV音樂錄影帶大獎上表演〈Tears〉，支持跨性別權利》發表於BitcoinEthereumNews.com。Sabrina Carpenter在UBS競技場舉行的2025年MTV音樂錄影帶大獎上表演。Billboard通過Getty Images Sabrina Carpenter為MTV音樂錄影帶大獎帶來了雨景。剛發行完她的工作室專輯《Man's Best Friend》，Carpenter於週日晚上在紐約埃爾蒙特的UBS競技場首次表演了《Tears》。這首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支單曲，該專輯於八月底發行。Carpenter的表演開始時，她從一個「人孔蓋」中出現，身穿銀色流蘇裝、閃亮黑色緊身褲和黑色高跟鞋。她與舞者和著名變裝皇后一起表演，如Denali和Lexi Love，其中一些人舉著支持跨性別權利的抗議標語。一些標語寫著「如果你仇恨，你永遠不會有性生活」、「保護跨性別權利」和「支持當地變裝表演」。在一個老式電話亭中快速更換服裝後，Carpenter在雨中繼續跳舞。Sabrina Carpenter在2025年MTV音樂錄影帶大獎上表演。Getty Images for MTV Carpenter在2024年首次亮相MTV音樂錄影帶大獎，當時她表演了她的熱門歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的組曲。今年，這位歌手獲得了八項提名，包括最佳流行藝人和最佳專輯。在表演《Tears》並再次更換服裝後，Carpenter重返舞台，接受了她2024年發行的《Short n' Sweet》專輯的最佳專輯獎。她擊敗了Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen和The Weeknd。這位《Manchild》歌手利用這一時刻進一步強調她對跨性別社群的支持以及「今晚與我一起在舞台上的皇后們」。「我們都知道，這個世界可能充滿了批評、歧視和負面情緒，」她說，並補充道她「感激」能成為某事的一部分...這篇文章《Sabrina Carpenter在MTV音樂錄影帶大獎上表演〈Tears〉，支持跨性別權利》發表於BitcoinEthereumNews.com。Sabrina Carpenter在UBS競技場舉行的2025年MTV音樂錄影帶大獎上表演。Billboard通過Getty Images Sabrina Carpenter為MTV音樂錄影帶大獎帶來了雨景。剛發行完她的工作室專輯《Man's Best Friend》，Carpenter於週日晚上在紐約埃爾蒙特的UBS競技場首次表演了《Tears》。這首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支單曲，該專輯於八月底發行。Carpenter的表演開始時，她從一個「人孔蓋」中出現，身穿銀色流蘇裝、閃亮黑色緊身褲和黑色高跟鞋。她與舞者和著名變裝皇后一起表演，如Denali和Lexi Love，其中一些人舉著支持跨性別權利的抗議標語。一些標語寫著「如果你仇恨，你永遠不會有性生活」、「保護跨性別權利」和「支持當地變裝表演」。在一個老式電話亭中快速更換服裝後，Carpenter在雨中繼續跳舞。Sabrina Carpenter在2025年MTV音樂錄影帶大獎上表演。Getty Images for MTV Carpenter在2024年首次亮相MTV音樂錄影帶大獎，當時她表演了她的熱門歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的組曲。今年，這位歌手獲得了八項提名，包括最佳流行藝人和最佳專輯。在表演《Tears》並再次更換服裝後，Carpenter重返舞台，接受了她2024年發行的《Short n' Sweet》專輯的最佳專輯獎。她擊敗了Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen和The Weeknd。這位《Manchild》歌手利用這一時刻進一步強調她對跨性別社群的支持以及「今晚與我一起在舞台上的皇后們」。「我們都知道，這個世界可能充滿了批評、歧視和負面情緒，」她說，並補充道她「感激」能成為某事的一部分...

Sabrina Carpenter 在 MTV VMAs 表演《Tears》，支持跨性別權利

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:34

Sabrina Carpenter 在 UBS 體育館舉行的 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎上表演。

Billboard via Getty Images

Sabrina Carpenter 為 MTV 音樂錄影帶大獎帶來了雨景。

剛發行完她的工作室專輯《Man's Best Friend》，Carpenter 在週日晚上登上紐約埃爾蒙特 UBS 體育館的舞台，首次演出《Tears》。這首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支單曲，該專輯於八月底發行。

Carpenter 的表演開始於從「人孔蓋」中出現，身穿銀色流蘇裝、閃亮黑色緊身褲和黑色高跟鞋。她與舞者和知名變裝皇后一起表演，如 Denali 和 Lexi Love，其中一些人舉著支持跨性別權利的抗議標語。一些標語寫著「如果你仇恨，你永遠不會有性生活」、「保護跨性別權利」和「支持當地變裝表演」。

在一個老式電話亭中快速更換服裝後，Carpenter 在雨中繼續跳舞。

Sabrina Carpenter 在 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎上表演。

Getty Images for MTV

Carpenter 在 2024 年首次亮相 MTV VMAs，當時她表演了她的熱門歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的組曲。今年，這位歌手獲得了八項提名，包括最佳流行藝人和最佳專輯。

在表演《Tears》並再次更換服裝後，Carpenter 重返舞台，接受了她 2024 年發行的《Short n' Sweet》獲得的最佳專輯獎。她擊敗了 Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen 和 The Weeknd。

這位《Manchild》歌手利用這一時刻進一步強調她對跨性別社群的支持以及「今晚與我一起在舞台上的皇后們」。

「我們都知道，這個世界可能充滿批評、歧視和負能量，」她說，並補充道她「感激」能成為帶來光明並讓人們感覺世界是他們的牡蠣的一部分。

Carpenter 還表示，她不會理所當然地認為粉絲會抽出時間聽她的音樂，無論是《Short n' Sweet》、《Man's Best Friend》還是她「之前的 29 首歌」，她開玩笑說。

這位歌手以一段給在場藝術家和同行的信息結束了她的獲獎感言。

「你們對我來說意義重大，並給了我很多靈感，所以謝謝你們讓我與你們共處一室，」Carpenter 說。「我非常愛你們所有人。」

Source: https://www.forbes.com/sites/oliviasingh/2025/09/07/sabrina-carpenter-delivers-rain-soaked-performance-of-tears-at-mtv-vmas/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,469.16
$104,469.16$104,469.16

-0.55%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,532.86
$3,532.86$3,532.86

+0.37%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.46
$162.46$162.46

-2.30%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4428
$2.4428$2.4428

-3.41%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17717
$0.17717$0.17717

-1.14%