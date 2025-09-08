Sabrina Carpenter 在 MTV VMAs 表演《Tears》，支持跨性別權利

Sabrina Carpenter 在 UBS 體育館舉行的 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎上表演。 Billboard via Getty Images

Sabrina Carpenter 為 MTV 音樂錄影帶大獎帶來了雨景。

剛發行完她的工作室專輯《Man's Best Friend》，Carpenter 在週日晚上登上紐約埃爾蒙特 UBS 體育館的舞台，首次演出《Tears》。這首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支單曲，該專輯於八月底發行。

Carpenter 的表演開始於從「人孔蓋」中出現，身穿銀色流蘇裝、閃亮黑色緊身褲和黑色高跟鞋。她與舞者和知名變裝皇后一起表演，如 Denali 和 Lexi Love，其中一些人舉著支持跨性別權利的抗議標語。一些標語寫著「如果你仇恨，你永遠不會有性生活」、「保護跨性別權利」和「支持當地變裝表演」。

在一個老式電話亭中快速更換服裝後，Carpenter 在雨中繼續跳舞。

Sabrina Carpenter 在 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎上表演。 Getty Images for MTV

Carpenter 在 2024 年首次亮相 MTV VMAs，當時她表演了她的熱門歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的組曲。今年，這位歌手獲得了八項提名，包括最佳流行藝人和最佳專輯。

在表演《Tears》並再次更換服裝後，Carpenter 重返舞台，接受了她 2024 年發行的《Short n' Sweet》獲得的最佳專輯獎。她擊敗了 Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen 和 The Weeknd。

這位《Manchild》歌手利用這一時刻進一步強調她對跨性別社群的支持以及「今晚與我一起在舞台上的皇后們」。

「我們都知道，這個世界可能充滿批評、歧視和負能量，」她說，並補充道她「感激」能成為帶來光明並讓人們感覺世界是他們的牡蠣的一部分。

Carpenter 還表示，她不會理所當然地認為粉絲會抽出時間聽她的音樂，無論是《Short n' Sweet》、《Man's Best Friend》還是她「之前的 29 首歌」，她開玩笑說。

這位歌手以一段給在場藝術家和同行的信息結束了她的獲獎感言。

「你們對我來說意義重大，並給了我很多靈感，所以謝謝你們讓我與你們共處一室，」Carpenter 說。「我非常愛你們所有人。」