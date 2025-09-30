S&P 500 在停擺憂慮中下滑，黃金漲勢降溫

美國股市週二下滑，主要指數回落，黃金暫停其創紀錄的漲勢，因為對潛在政府關門的擔憂蔓延整個華爾街。

摘要 美國股市開盤走低，因投資者權衡政府關門的可能性。

貴金屬也冷卻了其漲勢，黃金從其超過3,800美元的創紀錄高點回落。

隨著更廣泛的市場情緒動搖，加密貨幣也表現疲軟。

道瓊斯工業平均指數開盤下跌了20點，而基準標普500指數和科技股為主的納斯達克綜合指數分別下降了0.1%和0.16%。

美國股市走低，此前華爾街週一也收盤下跌。隨著股市顯示投資者擔憂的跡象，其他資產類別當天表現平淡或下跌，包括黃金和加密貨幣。

這種貴金屬剛剛創下接近3,900美元的紀錄高點，冷卻至約3,843美元，下降了0.31%。

週一，隨著美元下跌，股市和加密貨幣小幅上漲，但週二早盤這種短暫的上漲前景黯淡，因為BTC從超過114,000美元的漲幅回落，反映了美國主要指數的走勢。

市場權衡美國政府可能關門

市場的輕微下滑是因為投資者對可能的政府關門表示擔憂。華爾街週一開盤時曾看漲，但在特朗普未能從民主黨和共和黨國會領導人那裡獲得協議後，這種上漲勢頭消散了。

領導人指出週一白宮會議期間缺乏共識。

副總統JD萬斯、參議院民主黨領袖查克·舒默和參議院共和黨領袖約翰·圖恩在橢圓形辦公室會議後都指出存在重大分歧，加劇了自2019年以來首次部分政府關門的擔憂。

如果特朗普未能在最後一刻達成協議，關門將於週三凌晨12:01（UTC +8）開始。Polymarket將2025年聯邦政府關門的可能性置於85%以上。2025年10月1日發生這種情況的可能性為79%。投資者認為關門可能會影響關鍵宏觀經濟數據的發布，並可能影響美聯儲預期的降息。

除了迫在眉睫的政府關門外，美國股市也因投資者對唐納德·特朗普總統最新的木材關稅的反應而動搖。特朗普週一還威脅對外國製造的電影徵收新關稅。

週五發布就業數據

投資者將關注週二上午10:00（UTC +8）發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告中的市場洞察。勞工統計局的報告將提供8月份美國職位空缺的詳細信息，預測空缺職位將略微下降到710萬個，低於7月份的718.1萬個。

市場將熱切期待一項使政府在預期的9月非農就業報告發布前保持運作的協議，該報告定於週五發布。