Russell Wilson、Jaxson Dart、進攻線

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:04
LANDOVER, MARYLAND – SEPTEMBER 07: 紐約巨人隊的 Russell Wilson #3 在 2025 年 9 月 7 日於馬里蘭州 Landover 的 Northwest Stadium 對陣華盛頓指揮官隊的第二節比賽中傳球。（照片：Scott Taetsch/Getty Images）

Getty Images

紐約巨人隊在進攻方面的第一週表現如何？Brian Daboll 在向記者發表開場聲明時，努力尋找積極的一面，在對華盛頓指揮官隊以 21-6 落敗後，他說出了以下內容。

「我們必須在足球的進攻方面做得更好，」Daboll 說。「球員、教練、每個人都是。然後是踢球環節，我認為我們在那裡做了一些好事，但再次強調，肯定還不夠好。艱難的比賽。」

Daboll 說得對 — Graham Geno 表現出色，即使是在一次 55 碼的射門中，讓巨人隊將比分縮小到 14-6。但儘管防守有所成長，紐約隊完成了第一週的比賽，明白從 Russell Wilson 開始的進攻方面的每個人都需要改進。什麼出了問題？不僅僅是 Wilson。

Daboll 新聞發布會的頭條肯定是他不會承諾 Wilson 作為第二週的先發。但他指出了關鍵點，即這場失利並非完全由他的資深四分衛承擔。

「我對 Russell 有信心，所以我們會回去，我們會評估錄像，」Saboll 說。「這場比賽不是 Russell Wilson 的責任。不是 Russell Wilson 的責任。我想把這點說清楚。我對 Russell 有信心，我們必須在各方面做得更好。」

話雖如此：Wilson 並沒有幫助他的團隊超越進攻線表現的限制或普遍缺乏進攻火花。他完成了 37 次傳球中的 17 次，空中傳球 168 碼，另外衝刺 44 碼。看起來華盛頓整天都在挑戰他投遠球，但由於缺乏傳球保護和巨人隊接球手無法避免掉球，進攻從未找到節奏。

而在球隊兩次進入紅區的機會中，巨人隊僅僅獲得了三分。

「我認為這場比賽很簡單，因為我們沒有在紅區轉換成功。我們在紅區有兩次機會讓比賽變得接近，非常接近。老實說，整場比賽都很接近。我認為我們的防守做得很好，在戰鬥。我認為，對我們來說，當我們進入紅區，球在一碼或兩碼線上時，我們必須得分。他們阻止了我們；他們打得很好。我們再次回到那裡，然後他們又一次阻止了我們。我認為這極大地改變了比賽的面貌。」

Wilson 對紐約可能更換四分衛的可能性沒有表示任何擔憂，他說「我只專注於我們能控制的事情。」而週日限制紐約的遠不止 Wilson。

紐約隊缺少了 Andrew Thomas，他在週日沒有上場，仍在從上賽季結束足部傷勢中恢復，還有 Evan Neal，他本應在這個休賽期從進攻截鋒轉為護衛後提供更多的保護。結果，進攻線看起來很像 Thomas 倒下後的去年陣容。

同時，Malik Nabers 充分利用了他的機會，5 次接球獲得 71 碼，但華盛頓的防守整個下午都盯著他，讓他難以完成大動作。

LANDOVER, MD – SEPTEMBER 07: 紐約巨人隊的 Malik Nabers #1 在 2025 年 9 月 7 日於馬里蘭州 Landover 的 Northwest Stadium 舉行的 NFL 足球比賽中，在對陣華盛頓指揮官隊的開球前離場。（照片：Cooper Neill/Getty Images）

Getty Images

「我是說，我盡力了，」Nabers 在比賽後告訴記者。「我們有一些設計好的戰術。防守做得很好，就是在下方防守，在上方防守，很好地切換防守範圍。所以，我們盡可能地讓我參與比賽，但防守的策略很好。」

紐約也無法建立其跑球攻勢。Tyrone Tracy Jr. 10 次持球跑了 24 碼。Devin Singletary 和新秀 Cam Skattebo 沒有發揮作用。

在不同的情況下，這本應是慶祝紐約防守進步的一天。巨人隊基本上控制住了 Jayden Daniels，特別是在中場休息後，同時擒殺他 3 次。Abdul Carter 在他的首場比賽中阻擋了一次踢球。將華盛頓限制在 21 分給了紐約贏得比賽的每一個機會。

但如果一支球隊在跑球或傳球方面都有困難，主教練只能讚揚...踢球環節。如果 Daboll 要避免下週對陣達拉斯牛仔隊後出現類似的賽後情況，需要改變的不僅僅是 Russell Wilson。

來源：https://www.forbes.com/sites/howardmegdal/2025/09/08/new-york-giants-takeaways-russell-wilson-jaxson-dart-offensive-line/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

