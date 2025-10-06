交易所DEX+
RootData 報告揭示加密貨幣融資趨勢轉變的文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。要點：CeFi 現在以 235.8 億美元領導加密貨幣融資市場。ETF 和 DAT 等新金融工具的影響力正在增長。監管框架預計將適應不斷發展的市場動態。RootData 首席產品經理葉王在矽谷 101 x RootData 峰會上發布了「2025 加密貨幣發展研究報告」，強調了加密貨幣融資動態的轉型變化。該報告指出，隨著 CeFi 處於領先地位，金融結構正在發生重大重組，ETF 等新工具正在重塑市場策略，影響投資者行動和初創企業的增長軌跡。 CeFi 的 235.8 億美元領導加密貨幣融資轉變 首席產品經理葉王在矽谷 101 x RootData 峰會上發言，介紹了加密貨幣融資結構的重大變化。隨著新興技術和方法的出現，CeFi 現在領導市場。該報告概述了融資優先事項的轉變，強調 CeFi 的 235.8 億美元如何超過其他部門。融資結構正在轉變，傳統金融的 IPO、債券和併購策略正在進入該領域。這些策略通過推動大量機構參與來突破界限。ETF 和 DAT 等新工具繼續吸引大量投資興趣，強化了它們的影響力。 「加密貨幣市場的融資結構正在經歷重大變化，CeFi 在總融資中處於領先地位，而新金融工具正在打破傳統融資輪次。」— RootData 首席產品經理葉王 社區反應突顯了期待，行業利益相關者關注向機構參與的轉變。雖然主要 KOL 聲明稀少，分析師正在等待全球影響者的官方評論，這可能會影響法規和市場動態。 2025 年加密貨幣市場動態和監管預期 您知道嗎？隨著 ETF 和 DAT 等新融資工具的出現，2025 年預期的市場轉變呼應了 2020 年後機構激增的情況，可能成為自那以來最大的影響之一。 根據 CoinMarketCap 的數據，Bitcoin 目前的價格為 123,958.97 美元，24 小時變化為 0.27%，展現出顯著增長...

RootData 的報告揭示加密貨幣融資趨勢的轉變

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 11:30
重點：
  • CeFi 現在以 235.8 億美元領先加密貨幣融資市場。
  • ETF 和 DAT 等新金融工具的影響力正在增長。
  • 監管框架預計將適應不斷發展的市場動態。

RootData 的首席產品經理王燁在矽谷 101 x RootData 峰會上發布了「2025 加密貨幣發展研究報告」，強調了加密貨幣融資動態的轉型變化。

該報告指出，以 CeFi 為首的金融重組顯著，ETF 等新工具正在重塑市場策略，影響投資者行動和初創企業的增長軌跡。

CeFi 的 235.8 億美元引領加密貨幣融資轉變

首席產品經理王燁在矽谷 101 x RootData 峰會上發言，介紹了加密貨幣融資結構的重大變化。隨著新興技術和方法的出現，CeFi 現在領先市場。該報告概述了融資優先事項的轉變，強調CeFi 的 235.8 億美元如何超過其他領域。

融資結構正在轉變，傳統金融的 IPO、債券和併購策略進入該領域。這些策略通過推動大量機構參與突破界限。ETF 和 DAT 等新工具繼續吸引大量投資興趣，強化了它們的影響力。

社區反應突顯了期待，行業利益相關者關注向機構參與的轉變。雖然主要 KOL 聲明稀少，分析師等待全球影響者的官方評論，可能影響法規和市場動態

2025 年加密貨幣市場動態和監管預期

您知道嗎？ 隨著 ETF 和 DAT 等新融資工具的出現，2025 年預期的市場轉變呼應了 2020 年後機構激增的情況，可能成為自那時以來最大的影響之一。

根據 CoinMarketCap 的數據，Bitcoin 目前價格為 123,958.97 美元，展現了顯著增長，24 小時變化增加了 0.27%，七天增幅增加到 10.92%。其市值達到了 2.47 萬億，交易量增加了 76.47%，顯示出強勁活動。截至 2025 年 10 月 6 日，Bitcoin 保持著 58.51% 的顯著市場佔有率。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於 2025 年 10 月 6 日 11:24（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究的見解表明，隨著機構融資工具重塑市場，監管框架可能會適應這些變化。AI 在加密貨幣融資中的整合可能徹底改變投資機制，擴大創新機會。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/analysis/rootdatas-report-crypto-financing-trends/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

