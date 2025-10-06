RootData 的報告揭示加密貨幣融資趨勢的轉變

重點： CeFi 現在以 235.8 億美元領先加密貨幣融資市場。

ETF 和 DAT 等新金融工具的影響力正在增長。

監管框架預計將適應不斷發展的市場動態。

RootData 的首席產品經理王燁在矽谷 101 x RootData 峰會上發布了「2025 加密貨幣發展研究報告」，強調了加密貨幣融資動態的轉型變化。

該報告指出，以 CeFi 為首的金融重組顯著，ETF 等新工具正在重塑市場策略，影響投資者行動和初創企業的增長軌跡。

CeFi 的 235.8 億美元引領加密貨幣融資轉變

首席產品經理王燁在矽谷 101 x RootData 峰會上發言，介紹了加密貨幣融資結構的重大變化。隨著新興技術和方法的出現，CeFi 現在領先市場。該報告概述了融資優先事項的轉變，強調CeFi 的 235.8 億美元如何超過其他領域。

融資結構正在轉變，傳統金融的 IPO、債券和併購策略進入該領域。這些策略通過推動大量機構參與突破界限。ETF 和 DAT 等新工具繼續吸引大量投資興趣，強化了它們的影響力。

社區反應突顯了期待，行業利益相關者關注向機構參與的轉變。雖然主要 KOL 聲明稀少，分析師等待全球影響者的官方評論，可能影響法規和市場動態。

2025 年加密貨幣市場動態和監管預期

您知道嗎？ 隨著 ETF 和 DAT 等新融資工具的出現，2025 年預期的市場轉變呼應了 2020 年後機構激增的情況，可能成為自那時以來最大的影響之一。

根據 CoinMarketCap 的數據，Bitcoin 目前價格為 123,958.97 美元，展現了顯著增長，24 小時變化增加了 0.27%，七天增幅增加到 10.92%。其市值達到了 2.47 萬億，交易量增加了 76.47%，顯示出強勁活動。截至 2025 年 10 月 6 日，Bitcoin 保持著 58.51% 的顯著市場佔有率。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於 2025 年 10 月 6 日 11:24（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究的見解表明，隨著機構融資工具重塑市場，監管框架可能會適應這些變化。AI 在加密貨幣融資中的整合可能徹底改變投資機制，擴大創新機會。