Ripple 的偉大之旅：對 XRP 週期峰值的大膽價格預測

作者：Coindoo
2025/10/05 18:10
從與 SEC 的法庭戰鬥到推動數十億跨境支付，XRP 的故事就像一個等待最終篇章的復出劇本。

現在，隨著 Bitcoin 瞄準六位數價格和機構資金湧入，交易者正在問一個重要問題：這是否終於是 XRP 偉大週期的開始？在本文中，我們將描繪 XRP 價格預測並探討在這輪牛市高峰期 XRP 可能飆升到多高

XRP 價格預測：Ripple 在加密貨幣超級週期中能飆升多高？

Ripple 從 2012 年的初創公司到 2025 年的 1800 億美元巨頭的旅程絕對令人矚目。在 2024 年與 SEC 達成和解後擺脫束縛，XRP 現在交易價格接近 2.98 美元，背後有 Santander、SBI 和 300 多家塑造全球金融的機構支持。

今日興奮的核心是本週期高峰的 XRP 價格預測。分析師預計到 2025 年底將達到 15-27 美元，從目前水平驚人地增加了 400-800%。推動因素包括預期批准的 XRP ETF、日本和阿聯酋的 CBDC 試點，以及 20 萬美元 Bitcoin 提升整個市場的浪潮效應。如果 ETF 落地，40-80 億美元的資金流入可能會像火箭燃料一樣推動價格。

技術信號使其更加完整。XRP 已經打破了 2018 年的歷史高點，並正在模仿 2017 年週期設置。如果歷史重演，Ripple 的下一幕可能會看到 XRP 飆升至 20 美元以上區域，鞏固其作為加密貨幣偉大復出故事之一的地位。

從迷因到機器：Layer Brett 如何建構以參與加密貨幣競賽

XRP 並不是唯一一個希望在這個週期中高飛的代幣。進入 Layer Brett (LBRETT)，這個源於迷因的項目正在重新定義代幣的可能性。作為下一代 Ethereum Layer 2 構建，它融合了迷因文化與實用性，提供閃電般快速的交易、超低的 Gas 費用，以及歷來推動代幣進入聚光燈下的社區能量。

與那些在網絡擁堵或缺乏有意義用例的傳統迷因幣不同，Layer Brett 的設計截然不同。它輕鬆擴展，提供質押獎勵、代幣激勵，以及一個設計與持有者共同成長的不斷發展的生態系統。可以將其視為帶有渦輪增壓的 Dogecoin 或內建真正速度和效率的 Shiba Inu。

其他代幣也嘗試過連接迷因地位和實用性，如 Shiba Inu 與 Shibarium，或 Pepe 與其快速整合到交易平台，但 Layer Brett 將更進一步。它為了安全性錨定於 Ethereum，同時在鏈下處理活動，平衡了去中心化與流暢的可用性。

隨著遊戲化質押、NFT 整合和文化優先模式的到來，LBRETT 感覺更像是一場運動而非迷因。這是一個具有個性和力量的項目，為長期相關性而建，而不僅僅是一個病毒式時刻。

追逐巨人：XRP 或 Layer Brett 誰將帶來更大的飛躍？

如果你追求穩定的信譽，XRP 是有道理的。Ripple 的代幣已經經歷了訴訟，贏得了監管明確性，現在成為全球支付走廊的錨點。它是一個具有實用性和機構支持的藍籌山寨幣，但以 1800 億美元的市值來看，其上漲空間比爆發性增長更為穩定。

然而，Layer Brett 是純粹的 FOMO 燃料。已籌集超過 420 萬美元，10% 的供應量在超高速預售中售罄，早期質押者獲得 614% 的獎勵（隨著更多人加入而減少）。已經超過 1,000 名持有者，Brett 感覺像是一種能以 XRP 無法實現的方式倍增投資組合的地面層入場機會。對於超額回報，優勢明顯傾向 Brett。

希望你曾經用 PEPE 獲得 100 倍收益？立即獲取你的 LBRETT 代幣！代幣目前僅為 0.0058 美元

網站：https://layerbrett.com

Telegram：https://t.me/layerbrett
X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo 將不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

這篇文章《Ripple 邁向偉大之旅：XRP 週期高峰的大膽價格預測》首次發表於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

