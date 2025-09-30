交易所DEX+
Little Pepe (LILPEPE)。它的目標不僅是搭上迷因幣的浪潮，還要打破預期，在比 XRP 所需時間少一半的情況下實現相似或更大的增長。Little Pepe (LILPEPE)。它的目標不僅是搭上迷因幣的浪潮，還要打破預期，在比 XRP 所需時間少一半的情況下實現相似或更大的增長。

Ripple (XRP) 花了 10 年時間實現 50,000% 的增長，Little Pepe (LILPEPE) 旨在用不到一半的時間完成

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 16:57
贊助文章*

Ripple的XRP一直是長期加密貨幣成功的標竿。那些在XRP僅值幾分錢時買入並經歷多年波動的早期投資者，已經看到了數萬百分比的增長。相比之下，一個新的競爭者出現了：Little Pepe (LILPEPE)。它不僅旨在搭乘迷因幣浪潮，還要打破預期，在不到XRP所需時間的一半內實現相似或更大的增長。

Ripple (XRP) 的漫長攀升

XRP是長期回報最具代表性的加密貨幣之一。從2017年的一分錢價格開始，Ripple必須應對監管和法律戰，這意味著增長很少是線性的。克服了這些障礙後，XRP如今的交易價格在$2.90–$3.50範圍內，取決於市場條件。這意味著許多早期持有者已經看到了遠超50,000%的複合收益。然而，它花了大約五年才達到這個頂峰，並且花了十多年才穩定成為支付、結算和全球匯款網絡中廣受認可的領導者。

Little Pepe (LILPEPE)：雄心勃勃的快速攀登者

Little Pepe目前正處於預售第13階段，代幣價格為$0.0022。到目前為止，預售已從160億代幣的銷售中籌集了超過2600萬美元，顯示出強勁的開端。Little Pepe的特色包括零交易稅、反狙擊機器人保護、生態系統基礎設施，包括專為迷因幣設計的Layer-2區塊鏈、質押獎勵，以及迷因幣項目的啟動平台。

增長潛力比較

XRP從$0.0059增長到高點約$3.84，代表了超過60,000倍（即6,000,000%）的回報，這跨越了約五年才達到頂峰，然後又花了更多年才成熟。即使到今天，自2013年持有XRP也將代表數萬百分比的收益。Little Pepe目前在第13階段的價格為$0.0022，預售勢頭強勁，上市價格預計更高（約$0.003）。如果LILPEPE在未來的牛市中達到$0.50甚至$1，那將對應於數百到數千倍範圍的增長。這種增長可能會匹配或超過XRP所實現的部分成就——但在更短的時間框架內，可能不到XRP所需十年的一半。

為什麼LILPEPE可能超越XRP

Little Pepe正在利用其架構的每個方面，試圖提供更快、更大的回報。預售階段正在建立勢頭，籌集數千萬資金，逐步提高代幣價格，創造稀缺性和期待。Layer-2框架旨在提供超低費用、更快的交易、機器人保護，以及更公平的預售到交易所過渡。零交易稅和質押獎勵有助於吸引長期持有者，同時減少交易摩擦。社區激勵，如贈品和強大的營銷，放大了意識和潛在需求。所有這些都是XRP必須隨著時間建立的元素，經過多年的採用、監管戰和市場週期才達到頂峰。Little Pepe希望將這些步驟壓縮為幾個月而非幾年。

LILPEPE能否在不到五年內匹配XRP的50,000%增長？

如果Little Pepe從$0.0022攀升到$1.10，那就是約50,000%的增長。這正是XRP從早期的幾分錢到數美元高點所實現（或接近）的增長。不同之處在於時間尺度。XRP對許多持有者來說需要大約五年才能達到歷史最高點，再加上更多年才能鞏固。LILPEPE正試圖在可能2到3年或更短的時間內複製甚至超越這一里程碑，搭乘已經顯示加速跡象的迷因幣超級週期。

最終看法

XRP的故事展示了當實用性、採用、監管明確性和早期進入對齊時，加密貨幣中可能發生的事情。Little Pepe正在押注當前的市場條件——迷因文化的興起、Layer-2擴展、預售機制、低費用設計、強烈的社區勢頭——可以帶來更快速版本的成功。如果LILPEPE兌現其基礎設施、上市和路線圖，它可能在更短的時間內實現50,000%的增長。這是一個大膽的承諾。但在一個以獎勵大膽願景而聞名的市場中，Little Pepe可能就是這次比賽中最快的馬。

有關Little Pepe (LILPEPE)的更多信息，請訪問以下鏈接：

網站： https://littlepepe.com

白皮書： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

 *本文為付費文章。Cryptonomist並未撰寫本文或測試該平台。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

