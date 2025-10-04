Ripple 向加州大學伯克利分校投入 130 萬美元以啟動數位資產研究中心

Ripple 和加州大學柏克萊分校已聯手將數位資產推向新篇章。
該大學的工程學院正在開設一個數位資產中心，由 Ripple 提供 130 萬美元的資助。這個新設施旨在探索區塊鏈技術和數位孿生模型，這些技術可以改變價值追蹤和交換的方式。
研究人員將研究如何將現在以前所未有的規模生產的數位內容分類並視為資產。這一舉措建立在 Ripple 持續的大學合作基礎上，同時引入了一個全新的創新平台。
根據大學發布的消息，Ripple 的大學區塊鏈研究計劃以 130 萬美元的 Ripple USD 資助了該中心。這筆穩定幣贈款將支持涵蓋區塊鏈和資產數位化的廣泛項目。
加州大學柏克萊分校的研究人員表示，該使命將專注於定義和衡量資產價值的可靠方法。
新中心的學術主任 Tarek Zohdi 解釋說，數位內容長期以來一直是經濟的一部分，但缺乏一致的估值標準。該中心打算建立框架來理解數位資產及其交換。
努力將包括創建實體物件的數位孿生，如農作物、機器，甚至整個供應鏈。
Ripple 的合作關係超越了資金支持。該公司的工程師將與柏克萊的教職員工合作開展聯合項目。
目標是生產開源技術，以加強更廣泛的區塊鏈生態系統。這建立在該公司與大學之間七年的合作基礎上。
數位資產中心的研究將跨越多個行業。例如，農作物的數位模型可以為農民提供獲取信貸的新工具。
機器和工業設備的數位孿生可以幫助買家和賣家更透明地協商價格。該中心預計這些應用將減少效率低下的情況，同時為更準確的交易開闢機會。
Ripple 和柏克萊還推出了柏克萊數位資產加速器。這個本月開始的試點計劃將支持在 XRPL 上構建的初創企業。四十六個團隊申請了十個名額，反映了區塊鏈項目增長的需求。
該中心將專注於三個主要領域：研究和試點項目、學術發展和生態系統增長。這包括擴大對區塊鏈學習工具的訪問，並建立研究和產業合作的全球聯繫。
校長 Rich Lyons 表示，這種合作加強了柏克萊在塑造未來突破方面的角色。Ripple 代表補充說，該中心建立在多年聯合學術工作的基礎上。雙方都相信它將有助於定義數位所有權的未來。
