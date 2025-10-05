交易所DEX+
這篇文章《Ripple價格預測；XRP今日新聞與頂級加密貨幣預售項目Remittix最新更新》發表於BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞根據最新的XRP新聞，加密貨幣分析師再次對當前牛市中Ripple價格可能的走勢提供了新的見解。與本輪大多數頂級山寨幣一樣，Ripple的表現低於預期，分析師將其歸因於市場中投資者對頂級山寨幣的疲勞感。然而，隨著當前牛市迅速接近頂峰，分析師認為投資者行為可能很快會發生變化。同時，即將推出的PayFi項目Remittix在其正在進行的預售中表現令人印象深刻，最近突破了關鍵的2700萬美元大關。分析師確信，隨著最近推出的最新激勵獎勵計劃，預售金額可能很快會突破3000萬美元。 分析師在最新XRP新聞中提供關於Ripple價格的最新更新 由於分析師所稱的投資者對頂級山寨幣的疲勞感，Ripple價格在當前牛市中可能不會像許多投資者預期的那樣大幅上漲。這可以解釋市場中像XRP這樣的頂級山寨幣表現不佳的原因。一如既往，無法確切預測加密貨幣等金融市場會發生什麼，因此目前值得持續關注這一情況。 Remittix在持續預售中突破2700萬美元，代幣生成事件臨近 即將推出的PayFi項目Remittix的粉絲和支持者將很高興得知，其正在進行的預售已突破了2700萬美元。該項目現在更有可能突破3000萬美元大關，這一成就將使其名字載入加密貨幣歷史書籍。為了加速這一事件的可能性，Remittix推出了面向新用戶和現有用戶的新激勵計劃。要參與，用戶只需將新用戶引導到平台上並...

Ripple 價格預測；XRP 今日新聞與更新，來自現在就可購買的頂級加密貨幣預售 Remittix

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 18:44
加密貨幣新聞

根據最新的 XRP 新聞，加密貨幣分析師再次對當前牛市中 Ripple 價格的可能走勢提供了新的見解。

與本輪週期中大多數頂級替代幣一樣，Ripple 的表現低於預期，這是由於分析師所稱的市場頂級替代幣投資者疲勞所致。然而，隨著當前牛市快速接近頂峰，分析師認為投資者行為可能很快會發生變化。

同時，即將推出的 PayFi 項目 Remittix 在其正在進行的預售中表現令人印象深刻，最近突破了關鍵的 2700 萬美元大關。分析師確信，隨著最近推出的最新激勵獎勵計劃，預售可能很快突破 3000 萬美元。

分析師在最新 XRP 新聞中提供關於 Ripple 價格的最新更新

在當前的牛市中，Ripple 價格可能不會像許多投資者預期的那樣大幅上漲，這是由於分析師所稱的頂級替代幣投資者疲勞。這可以解釋市場上像 XRP 這樣的頂級替代幣表現不佳的原因。

一如既往，我們無法確切預測加密貨幣等金融市場會發生什麼，因此目前值得持續關注這一情況。

隨著代幣生成事件臨近，Remittix 在持續預售中突破 2700 萬美元

即將推出的 PayFi 項目 Remittix 的粉絲和支持者將很高興得知，其持續進行的預售已突破了 2700 萬美元。該項目現在看起來更有可能突破 3000 萬美元大關，這一成就將使其名字載入加密貨幣歷史書籍。

為了加速這一事件的可能性，Remittix 為新用戶和現有用戶推出了一個新的激勵計劃。要參與其中，用戶只需將新用戶引導到平台上，並在他們購買 RTX 代幣時賺取被動收入。Remittix 向成功推薦人支付其推薦人以 USDT 購買的每筆代幣交易的 15%。

此外，這些支付是即時的，對於特定用戶可以從該計劃中賺取的金額沒有上限。由於整合了創新功能和服務，Remittix 在推出時可能會在加密貨幣市場經歷價格飆升，例如：

  • 在全球 30 多個國家提供直接加密貨幣到銀行的轉賬
  • 為引導新用戶提供 20% 的推薦獎勵
  • 支持 40 多種加密貨幣和 30 多種法定貨幣

通過查看他們的項目來探索 Remittix 的 PayFi 未來：

網站：https://remittix.io/ 

社交媒體：https://linktr.ee/remittix 

25 萬美元贈品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev 是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入且可靠的信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者以及任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

來源：https://coindoo.com/ripple-price-prediction-xrp-news-today-updates-from-top-crypto-presale-to-buy-now-remittix/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

