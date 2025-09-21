交易所DEX+
XRP 大戶持續買入價格下跌時機，但其上漲潛力緩慢。Layer Brett 的 $0.0058 預售、670% APY 質押，以及 Ethereum L2 速度為其提供了更大的 2025 年 100 倍增長潛力。XRP 大戶持續買入價格下跌時機，但其上漲潛力緩慢。Layer Brett 的 $0.0058 預售、670% APY 質押，以及 Ethereum L2 速度為其提供了更大的 2025 年 100 倍增長潛力。

Ripple 價格預測：XRP 下跌被鯨魚搶購 – 但速度不及這個有 13,000% 漲幅的 ETH L2

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 18:30
ripple lbr

隨著XRP整合，鯨魚們繼續買入下跌，引發圍繞每個新的Ripple價格預測圖表的新討論。然而，關注點正在轉向以太坊的Layer 2領域，Layer Brett預售正吸引著巨大的興趣。 

據報導，早期質押獎勵達到超過670%的年化收益率，該項目同時提供迷因文化和區塊鏈實用性。LBRETT的低入場價格和專注速度的設計與塑造XRP當前市場前景的緩慢、不確定的走勢形成鮮明對比。

Layer Brett：未來的迷因幣

對於尋求指數級增長的投資者來說，新項目通常比已建立的巨頭提供更具動態的機會。雖然XRP擁有忠實的社群，但其數十億美元的市值意味著顯著的上漲需要大量資金。然而，Layer Brett採用不同的策略。 

作為以太坊Layer 2，它利用最安全、最創新的合約網絡，同時解決其核心問題：速度和成本。這使其能夠從預計10萬億美元的L2市場中獲取價值。其預售狀態提供了像XRP這樣的傳統幣種無法匹敵的入場點。

該項目通過鏈下處理交易，將它們打包，然後將它們錨定到以太坊主網以確保安全性來實現其性能。這種架構解鎖了近乎即時的交易，並將燃氣費縮減到僅為幾分錢。 

固定供應量為100億代幣，其代幣經濟學設計用於社群增長，僅為質押獎勵分配了25%的供應量。用戶可以輕鬆連接錢包，使用ETH、USDT或BNB購買LBRETT，並立即進行質押。項目指出："Brett不僅參與區塊鏈革命—他正在引領它。"

lbrett banner

Ripple價格預測：整合對XRP交易者意味著什麼

XRP是為Ripple支付網絡創建的數字資產。其主要目的是作為金融機構之間快速且低成本國際交易的橋樑貨幣。 

與許多加密貨幣不同，所有XRP代幣都是預先挖掘的，Ripple控制著大部分供應量。多年來，它一直是前10名的加密資產，以其在跨境結算中的速度和效率而聞名，儘管它面臨著重大的監管審查。

任何Ripple價格預測都必須考慮其與美國SEC的長期法律戰。雖然最近的裁決提供了一些清晰度，但監管的陰影繼續影響著投資者情緒。 

鯨魚可能在下跌中看到價值，但XRP達到新的歷史高點的道路是複雜的。對於零售投資者來說，從其當前估值獲得100倍收益在數學上比新的、低市值山寨幣更具挑戰性。圍繞XRP的興奮往往與法律新聞而非生態系統創新相關。

lbr

Layer Brett在下一輪牛市中可能超越XRP

Layer Brett呈現出完全不同的增長軌跡。以僅0.0058美元的預售價格推出，它擁有較低的初始市值，為增長提供了巨大的空間。隨著以太坊L2預計每年處理數萬億美元的價值，一個具有實用性支持的迷因代幣能否成為突破性明星？高收益質押機制鼓勵持有，這可以減少發布後的賣壓。 

關注最近Ripple價格預測的交易者也密切關注LBRETT，因為如果該項目能夠捕獲L2市場的哪怕一小部分，早期預售參與者也有可能獲得爆炸性收益。

雖然XRP仍然是加密領域的重要參與者，但其故事是關於逐漸恢復和監管障礙。對於尋求快速交易的人來說，LBRETT是正確的選擇。

對於尋求下一波加密增長的人來說，Layer Brett是最佳選擇

預售： Layer Brett | 快速且有獎勵的Layer 2區塊鏈

Telegram： Telegram：查看 @layerbrett

X： (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

