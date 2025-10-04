Ripple 新聞：Ripple 推出加州大學伯克利分校數位資產新中心

Ripple 以 130 萬美元 RLUSD 資助加州大學柏克萊分校建立區塊鏈和數位孿生技術研究的新中心。

Ripple 已與加州大學柏克萊分校合作建立開創性的數位資產中心 (CDA)，該中心由 130 萬美元的 Ripple USD (RLUSD) 捐贈資助，RLUSD 是一種以美元為支持的穩定幣。

這個新項目將推進區塊鏈技術和數位孿生應用的研究，改變實體世界對實體資產進行估值和數位交換的方式。

這種合作基於柏克萊-Ripple 在大學區塊鏈研究計劃 (UBRI) 中七年的合作關係，這將使在數位資產領域的努力加倍。

轉變資產價值和交換。

CDA 致力於通過利用區塊鏈和數位孿生技術重新構建數位資產，以開發可信賴的數位化資產量化和交易方式。

數位內容經濟正在飛速發展；最近的 IDC 2025 報告顯示全球數據量為 175 澤字節，這展示了開發數位資產的巨大潛力。

該中心將研究各種實體資源的數位表示，包括半導體、車輛和農場，並能夠以前所未有的精確度對它們進行數位估值、測試和交易。它旨在促進新的經濟系統，在這些系統中，數位內容具有可驗證的價值。

學術產業橋樑。

該中心將融合加州大學柏克萊分校的學術卓越性和 Ripple 的技術專長。這種合作關係將在數位資產技術領域開展開創性的研究、教育和創業活動。

正如 Ripple 研究員 Lauren Weymouth 所強調的，柏克萊法學院通過這個新中心，在數位資產行業的研究和影響力方面處於前沿。

這是柏克萊校園內首次資助獨立研究設施，Ripple 表示這標誌著他們戰略合作關係的加強。

該中心還將推出柏克萊數位資產加速器 (BDAX)，幫助在 XRPL 區塊鏈上工作的初創企業，特定群體將進入數位孿生技術領域。

Ripple 的投資將支持三大支柱：使用世界級設施進行協作研究；通過跨學科結合數位資產教育進行學術和人才發展；以及生態系統發展，目標是在全球數位資產社區擴展。

加州大學柏克萊分校校長 Rich Lyons 讚揚該項目是一個激進的合作關係，引領金融和數位技術創新。

該中心將通過連接數位和實體世界，為在數位時代數位擁有資產、交易和經濟增長開闢新機會。

