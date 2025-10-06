交易所DEX+
隨著期貨未平倉合約量已經打破記錄，且最新數據確認現貨需求不斷增長，XRP的市場定位看起來更加強勁 […] 這篇文章《Ripple新聞：分析師預測若XRP ETF獲批，首年資金流入將達100億-200億美元》首次發表於Coindoo。

Ripple 新聞：分析師預測若 XRP ETF 獲批，首年資金流入將達 $10B-$20B

作者：Coindoo
2025/10/06 02:22
瑞波幣
XRP$2.4518-4.42%
OpenLedger
OPEN$0.28203-5.10%

隨著期貨未平倉合約已經打破紀錄，且最近數據確認現貨需求增長，XRP的市場定位看起來比以往任何時候都更強勁。因此，分析師正在研究更多山寨幣，因為比特幣遇到了阻礙。以下是完整詳情：

Ripple新聞可能吸引高達200億美元 – XRP分析師表示

美國現貨XRP ETF的前景已在加密貨幣和機構圈內引起樂觀情緒。一些分析師認為，如果ETF獲得批准，XRP在第一年可能吸引100億至200億美元的資金。交易者認識到，這可能意味著XRP採用的決定性時刻，並加強其市場地位。

在Top Trader中，分析師Scient指出，XRP一直在其2.80美元支撐區上方的下降三角形模式中整合。這種結構通常被視為強勁方向動能的前兆。XRP儘管經過反覆測試仍能保持這一區域，這助長了對潛在拋物線式上漲的期望。

此外，David Schwartz從Ripple日常領導轉為榮譽職位被描述為XRP成熟的象徵。此舉表明生態系統對個人領導的依賴減少，正進入更廣泛採用的階段。

如果ETF向前推進，機構參與者如資產管理公司、對沖基金和企業財庫可能將XRP視為受監管且易於進入的切入點。這一數十億美元的估計是通過與其他ETF發行時觀察到的資金流動進行比較得出的。

雖然監管或更廣泛市場的風險仍然存在，但重要的是要記住，Ripple在聯邦法院戰勝了SEC。XRP代幣較上週增長了7.2%，市場流入資金達到58億美元。根據CoinCodex，XRP可能在未來三個月內達到3.5美元的價位。

Layer Brett (LBRETT) 將迷因文化與Layer 2實用性結合

Layer Brett迅速成為加密貨幣領域最令人興奮的名字之一，將迷因驅動的能量與嚴肅技術相結合。使其脫穎而出的不僅是炒作，還有它為那些想要的不僅僅是投機性代幣的投資者提供切實利益的方式。

其令人興奮的特點之一是LBRETT持有者可以鎖定他們的代幣以賺取超過600%的年收益率，有效地將簡單購買轉變為被動收入來源。這增加了迷因幣很少提供的穩定性層面，同時仍保留爆發性上漲的機會。

此外，其基於Layer 2技術的基礎不僅確保更快的速度和更低的費用。它為NFT、遊戲和DeFi等未來應用提供了可擴展性，讓持有者能夠訪問與代幣一起成長的更廣泛生態系統。通過投資LBRETT，你本質上是在購買能夠支持真正創新的基礎設施。

同樣令人興奮的是它在MemeFi中的角色，在那裡幽默和文化與真正的金融實用性相遇。Layer Brett利用病毒式能量，保持投資者參與，同時確保像無KYC參與這樣的機制使其在全球範圍內可訪問。

結論

Layer Brett的崛起引發了與XRP等山寨幣巨頭的比較，但其軌跡暗示著更大的發展。在其正在進行的預售中已籌集超過420萬美元，這個新的迷因代幣有了一個非凡的開始。對於那些想要早期參與的人，Layer Brett目前的價格僅為0.0058美元！

你能錯過LBRETT攀登加密貨幣明星之路嗎？立即獲取你的LBRETT代幣！

預售：Layer Brett | 快速且有回報的Layer 2區塊鏈

Telegram：Telegram：查看 @layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

這篇文章《Ripple新聞：如果XRP ETF獲批，分析師預計首年將有100億-200億美元流入》首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

