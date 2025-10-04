交易所DEX+
Ripple 工程師表示 XRP Ledger 旨在成為機構創新和信任的首選

作者：Coinstats
2025/10/04 08:10
Ripple 密碼學家 J. Ayo Akinyele 表示，他正在努力使 XRP Ledger (XRPL) 成為「尋求創新和信任的機構的首選」——並且要通過以隱私為先的工具來實現。

Akinyele 是 Ripple 的高級工程總監，他在週四發布的部落格文章中闡述了這一觀點，認為金融若沒有保密性就無法運作，而公共區塊鏈則是為透明度而建立的。

他表示，解決之道是可編程隱私，讓「誠實的參與者控制揭露什麼、向誰揭露以及在什麼情況下揭露」，同時仍然向監管機構提供他們需要的披露資訊。

隱私作為基礎設施，而非秘密

Akinyele 主張鏈上隱私應該是基本保護，類似於保護網上銀行的加密技術。

他指出零知識證明(ZKPs)——一種能夠證明陳述為真而不暴露底層數據的密碼學——作為私密但合規交易的機制（例如，證明已完成 KYC 而不向整個網絡廣播身份）。

在他看來，沒有內建的保密性，機構不會將核心工作流程轉移到公共帳本上；沒有問責制，監管機構不會批准。ZKPs、選擇性披露和強化的錢包基礎設施旨在解決這一矛盾。

擴展而不犧牲信任

除了隱私之外，Akinyele 認為可擴展性不能以犧牲安全性或去中心化為代價。

他強調可信執行環境(TEEs)用於公平交易排序以抑制搶先交易，以及機密計算用於在鏈下運行敏感邏輯同時發出可驗證的輸出——兩者都旨在減少市場結構風險，而不需要回歸中介機構。

展望未來，他勾勒了兩個里程碑。

首先，在「未來12個月」內，他表示他專注於通過應用 ZKPs 使 XRPL 成為機構默認選擇，以實現私密、合規的交易，同時提高吞吐量。

其次，他預計在2026年，機密多用途代幣(MPTs)——即將推出的 XRPL 標準——將為市場帶來保護隱私的代幣化抵押品。他表示，這是機構採用實體資產(RWAs)和去中心化金融(DeFi)的關鍵一步。

Akinyele 還將 XRPL 定位為「獨特地橋接」他所描述的「未來十年將有數萬億美元資產上鏈」的角色，他引用了該帳本十年的運營歷史、內建的去中心化交易所、託管和支付通道作為已經存在於協議層的金融導向基本要素。

「區塊鏈的未來屬於那些消除不必要信任的建設者，」他總結道——認為如果系統能夠證明正確性、防止濫用並保護數據，公共帳本就能提供機構所需的隱私、合規性和效率。

