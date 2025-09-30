Ripple CLO 敦促立法者完成加密貨幣監管框架

TLDR

Ripple 首席法務官 Stuart Alderoty 敦促國會為美國市場制定明確且一致的加密貨幣法規。

Alderoty 警告，缺乏明確性正推動加密貨幣活動轉向規則更清晰的司法管轄區。

根據最近的調查，消費者對加密貨幣的採用正在增長，20% 的美國成年人擁有加密貨幣。

Pew Research 發現許多美國人對當前的加密貨幣投資方法缺乏信心。

Alderoty 稱秋季立法會議是提供必要加密貨幣明確性的關鍵時刻。

Ripple 的首席法務官 Stuart Alderoty 敦促華盛頓迅速採取加密貨幣監管行動。他呼籲立法者制定明確的規則，強調在加密貨幣市場中需要可預測的監管。Alderoty 的評論正值證券交易委員會 (SEC) 將加密貨幣明確性列為其首要優先事項之一。

Ripple 首席法務官呼籲加強加密貨幣監管

Alderoty 強調，缺乏明確且一致的規則阻礙了美國的創新。他警告，不確定性將加密貨幣活動推向規則更明確的司法管轄區。

Alderoty 強調，明確的規則將使消費者受益，並幫助負責任的公司在美國蓬勃發展。

他強調，消費者對加密貨幣的採用正在增長。根據國家加密貨幣協會 (NCA) 的調查，約 20% 的美國成年人擁有加密貨幣。此外，Chainalysis 的數據顯示，美國人在 2024 年交易了超過 1 萬億美元的數字資產。Alderoty 指出，這種增長表明了對明確監管框架的需求。

此外，Pew Research 發現許多美國人對當前系統缺乏信心。大多數人認為現有的投資、交易或使用加密貨幣的方法不可靠且不安全。

Alderoty 表示華盛頓可以引領加密貨幣未來

Alderoty 認為，國會必須抓住這個機會為行業提供必要的明確性。隨著市場結構立法的討論，今年秋季的會議呈現出關鍵時刻。

他指出，Ripple 與其他負責任的公司一樣，渴望獲得明確的指導方針。有了可預測的監管，公司可以繼續在美國創新和發展。Alderoty 強調，華盛頓可以證明其在塑造金融基礎設施未來方面的領導能力。

