獲 Ripple 支持的 Futureverse 儘管在 AI 和 Web3 方面取得進展，仍進行第二次重組

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 06:30
Futureverse 今日宣布再次開始重組其業務。 儘管該公司在多個技術領域取得了實質性進展，但此舉是為了建立可持續的營運模式。

該公司表示已建立了世界上一些最優秀的 AI 模型，並整合了超過 30 個開源協議。Futureverse 還與全球主要品牌合作。然而，公司領導層承認他們需要做出改變，以維持長期願景。

此次重組旨在幫助公司強化基礎並重新組織運作方式。目標是繼續支持最重要的主要產品和應用程序。只有 Futureverse Corporation 本身受到重組影響 – 子公司不會受到直接影響。

公司領導層表示，Futureverse 一直致力於合作與創新。現在他們希望以更強大、更可持續的方式推動這項工作向前發展。

這不是 Futureverse 的首次重大調整

回到 2023 年，該公司在 A 輪融資中從投資者那裡籌集了 5400 萬美元。加密貨幣投資公司 10T Holdings 領投了這筆交易。Ripple Labs Inc. 和其他投資者也參與其中。

Futureverse 的不尋常之處在於它合併了來自各種領域的 11 家不同初創公司，包括區塊鏈、人工智能、元宇宙和遊戲。該公司最初在 2022 年底合併了 8 家企業，隨後又增加了 3 家。

聯合創始人 Aaron McDonald 和 Shara Senderoff 主導了這次大規模整合。McDonald 當時表示，由於加密市場不穩定，籌資非常困難。合併本身也帶來了一系列挑戰。

在上次重組期間裁員 20%

當 Futureverse 在 2023 年重組時，它裁減了大約 20% 的員工。裁員後公司仍有超過 250 名員工。McDonald 表示，整合使 Futureverse 更具競爭力，更能應對艱難的市場條件。

Senderoff 表示，公司專注於為元宇宙建立技術基礎設施。人們認識 Futureverse 是因為 FLUF World，這是一個擁有獨特特徵的卡通兔子 NFT。該公司還開發了 AI League，一款擁有 FIFA 授權的手機足球遊戲。

Cryptopolitan 報導，Futureverse 在 2024 年的關鍵項目之一是 Readyverse Studios。該工作室與《一級玩家》的作者 Ernest Cline 合作成立。Senderoff、Dan Farah 和 McDonald 都參與了這個項目。該工作室獲得了 Cline 作品的權利，包括 2018 年在票房上獲得 5.83 億美元的電影。

McDonald 指出，從技術角度來看，區塊鏈只佔 Futureverse 業務的約 10%。即便如此，這項技術仍幫助用戶控制他們的數字身份和數據。

來源：https://www.cryptopolitan.com/ripple-backed-futureverse-undergoes-second-restructuring-despite-progress-in-ai-and-web3/

