交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR REXShares的Solana質押ETF ($SSK) 資產管理規模超過了3.38億美元。SEC正在審查九份現貨Solana ETF申請。REXShares提供支持質押的Ethereum和Solana產品。Solana不斷增長的機構吸引力提升了加密貨幣ETF的興趣。REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) 已達到重要里程碑，資產管理規模 (AUM) 超過了3.38億美元。[...] 這篇文章《REX-Osprey Solana質押ETF資產管理規模達到3.38億美元，SEC審查Solana ETF》首次發表於CoinCentral。TLDR REXShares的Solana質押ETF ($SSK) 資產管理規模超過了3.38億美元。SEC正在審查九份現貨Solana ETF申請。REXShares提供支持質押的Ethereum和Solana產品。Solana不斷增長的機構吸引力提升了加密貨幣ETF的興趣。REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) 已達到重要里程碑，資產管理規模 (AUM) 超過了3.38億美元。[...] 這篇文章《REX-Osprey Solana質押ETF資產管理規模達到3.38億美元，SEC審查Solana ETF》首次發表於CoinCentral。

REX-Osprey Solana Staking ETF 資產管理規模增加到 3.38 億美元，SEC 正審查 Solana ETF

作者：Coincentral
2025/10/01 02:16
REVOX
REX$0.0003065-4.09%

TLDR

  • REXShares的Solana Staking ETF ($SSK) 資產管理規模超過了3.38億美元。
  • SEC正在審查九份現貨Solana ETF申請。
  • REXShares為Ethereum和Solana提供支持質押的產品。
  • Solana日益增長的機構吸引力提升了加密ETF的興趣。

REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK)已達到重要里程碑，資產管理規模(AUM)超過了3.38億美元。這標誌著加密ETF世界的關鍵發展，為投資者提供了直接接觸Solana (SOL)和獲得主動質押獎勵的雙重機會。隨著SEC審查其他現貨Solana ETF申請，該基金的崛起可能進一步塑造美國Solana基礎投資選項的未來。

REXShares的Solana ETF資產管理規模達到了3.38億美元

REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK)的資產管理規模已達到了3.38億美元，確立了自己作為美國首個結合現貨Solana曝險和鏈上質押獎勵的上市基金地位。這一增長出現在機構對Solana基礎投資工具興趣增加的背景下。

作為該基金發行方的REXShares在2025年全年擴大了其加密ETF產品。這些產品包括支持質押的Ethereum ETF和針對XRP和Dogecoin等熱門加密貨幣的非質押現貨ETF。這些產品的推出反映了機構投資在加密貨幣市場的增長趨勢，特別是關於Solana和其他主要數字資產。

$SSK的崛起值得注意，因為它為投資者提供了Solana曝險和質押獎勵的雙重好處。質押獎勵是一種被動收入形式，可以通過參與網絡的驗證過程獲得，這對尋求從Solana增長中受益的長期投資者特別有吸引力。

SEC審查現貨Solana ETF申請

雖然REXShares的質押ETF正在獲得關注，但美國證券交易委員會(SEC)仍在審查九份獨立的現貨Solana ETF申請。如果這些申請獲得批准，將為投資者提供直接接觸Solana的機會，而無需額外的質押功能。SEC對這些申請的決定可能擴大美國投資者可獲得的Solana投資產品範圍。

現貨Solana ETF的批准可能為其他專注於Solana的基金打開大門，為投資者提供更多接觸該加密貨幣的選擇。這一監管審查正受到行業參與者和投資者的密切關注，因為它可能對市場結構和流動性產生重大影響。

在一份聲明中，REXShares的發言人指出，公司對加密ETF的未來持樂觀態度。他們表示："我們相信額外現貨Solana ETF的批准只會增加機構和零售對Solana作為投資工具的興趣。"

加密ETF的增長

REX-Osprey Solana + Staking ETF的推出是加密貨幣交易所交易基金(ETF)興趣日益增長的更廣泛趨勢的一部分。在過去幾年中，這些金融產品已成為傳統金融市場與不斷增長的數字資產世界之間的重要橋樑。

加密貨幣ETF為投資者提供了一種接觸Solana等數字資產的方式，而無需直接購買和管理代幣。這些基金受SEC監管，提供了一定程度的合法性和監督，吸引了那些可能對投資非監管加密市場持謹慎態度的機構投資者。

加密ETF的普及也導致了更多創新產品的出現，如REXShares提供的支持質押的基金。隨著Solana和Ethereum等加密貨幣的採用不斷增長，這些ETF允許投資者同時參與價格升值和網絡獎勵。

Solana ETF的未來發展

Solana ETF的未來與監管發展密切相關，特別是SEC對待審現貨ETF申請的決定。隨著這些基金等待批准，人們對更廣泛的Solana相關投資產品出現的潛力充滿期待。

如果SEC批准現貨Solana ETF，可能會導致更多機構參與Solana。此外，這些決定可能影響其他數字資產市場，為未來如何處理其他加密貨幣的類似基金設立先例。

隨著市場等待監管明確性，REXShares的Solana質押ETF ($SSK)成為機構對加密ETF興趣增長的領先例子。無論是否批准額外的現貨Solana基金，$SSK的成功可能預示著美國市場Solana基礎投資選項的持續發展。

REX-Osprey Solana Staking ETF資產管理規模達到了3.38億美元，SEC審查Solana ETF的文章首次發表於CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,345.84
$104,345.84$104,345.84

-0.67%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,557.39
$3,557.39$3,557.39

+1.07%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.29
$163.29$163.29

-1.80%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4523
$2.4523$2.4523

-3.03%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17797
$0.17797$0.17797

-0.70%