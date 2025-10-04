交易所DEX+
REX-Osprey 和 Defiance 基金經理向美國 SEC 提交一系列現貨加密 ETF

作者：CoinPedia
2025/10/04 06:54
現貨比特幣ETF記錄一週首次資金流出，以太坊ETF隨後出現189萬美元流出

REX-Osprey和Defiance基金經理向美國SEC提交一系列現貨加密ETF的文章首次出現在Coinpedia金融科技新聞上

現貨ETF市場已經揭示了機構投資者最近對山寨幣的高需求。美國證券交易委員會（SEC）已收到數十份現貨加密ETF申請，最終截止日期從本月開始。

美國SEC收到更多現貨加密ETF申請 

REX-Osprey 21份申請

週五，REX Shares與Osprey Funds合作，向美國SEC提交了創紀錄的21份現貨加密ETF申請。這21個現貨山寨幣ETF中的大多數包括質押選項，包括NEAR、SUI、CRO、ADA和TRX等。 

REX-Osprey ETFs

這21份REX-Osprey加密ETF申請建立在他們向美國SEC提交的現有申請基礎上。因此，一旦美國SEC批准最新申請以及之前的清單，該基金經理將成為現貨ETF強者。

Defiance ETFs

Defiance是一家成立於2018年的加密ETF專注公司，提交了近50個3倍槓桿ETF，其中一些包括加密貨幣。Defiance提交的一些值得注意的現貨加密ETF申請包括以太坊和比特幣。

通用上市延遲 

由於美國政府持續關閉，預期的現貨加密ETF交易已被延遲。正如Coinpedia報導，由於政府持續關閉，美國SEC在10月2日錯過了Canary萊特幣ETF的最終截止日期。

上個月底，美國SEC要求基金經理撤回其19b-4表格，以通過通用上市標準促進其批准過程。因此，由James Seyffart領導的ETF分析師認為，現貨加密ETF的批准即將到來。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

