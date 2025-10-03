準備好寫作了嗎？「與 Medium 一起寫作」7 天 6 月挑戰賽來了。

寫作陷入瓶頸了嗎？Medium 六月微挑戰是建立持續寫作習慣、與社群連結，並最終發布你一直在思考的那篇文章的完美低壓力方式。
照片由 Varya Vazikova 在 Unsplash 上提供
讓我們坦誠一點。我們都有那份躺在 Google 文件或手機備忘錄中的草稿。我們有閃現生機的想法，但很快就被「沒有足夠時間」或「不夠好」的怪獸撲滅了。
如果你能在短短一週內讓那隻怪獸安靜下來呢？
這就是 Medium 的「與 Medium 一起寫作」六月微挑戰的魔力。這不是一場高風險的競賽；而是一場支持性的、有結構的衝刺，旨在幫助你完成一件簡單而強大的事：在七天內寫作並發布一個故事。
我不只是告訴你要加入。我會向你展示為什麼這個挑戰是一個遊戲規則改變者，並給你...
