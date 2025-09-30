交易所DEX+
Quant 推出 QuantNet，這是一個可程式化結算網絡，連接傳統銀行、加密貨幣和代幣化資產，實現全球互操作性。Quant 推出 QuantNet，這是一個可程式化結算網絡，連接傳統銀行、加密貨幣和代幣化資產，實現全球互操作性。

Quant 推出 QuantNet，QNT 瞄準突破至 $130

作者：Crypto News Flash
2025/09/30 12:43
Quant
QNT$83.66-3.04%
  • Quant 推出 QuantNet，通過可程式化結算網絡連接傳統銀行與加密貨幣和代幣化資產。
  • 英國金融選擇 Quant 為代幣化英鎊存款提供基礎設施，與主要銀行合作測試真實世界用例。

Quant 隨著 QuantNet 的推出帶來了更新。這個網絡被定位為連接傳統銀行與數字資產世界（包括加密貨幣和代幣化）的解決方案。

QuantNet 不要求銀行拆除傳統系統，而是作為一個協調層，允許現金流和資產在平台間無縫移動。從穩定幣和代幣化存款到傳統貨幣，一切都可以在一個無縫且靈活的機制中連接起來。

有趣的是，QuantNet 不僅僅是紙上談兵的概念。該系統已經支持複雜功能，如交付對付款(DvP)、原子結算，甚至在需要取消交易時的回滾選項。

這在不犧牲速度的情況下降低了風險。對於歷來受基礎設施限制困擾的銀行來說，這顯然提供了一條捷徑。無需重建系統；只需連接到 QuantNet，互操作性立即實現。

Quant 在英國和歐洲獲得動力

QuantNet 的推出更加有趣，因為它與幾天前的兩個重大新聞同時發生。

9月26日，包括巴克萊、匯豐和勞埃德在內的六家主要英國銀行正式推出了英國代幣化英鎊試點。他們正在使用 Quant 技術測試代幣化存款，計劃運行至2026年中。

他們不僅在測試更快的轉賬，還在打擊潛在欺詐並探索如何為抵押貸款和數字資產交易編程貨幣。想像一下，如果未來客戶可以通過代幣化只需一鍵完成住房或投資交易。

另一方面，來自歐洲的消息同樣重要。歐洲中央銀行確認 Quant 是數字歐元項目第一階段的關鍵貢獻者。初期重點將放在條件支付上——一種現代託管形式——可用於跨境交易。

多國試驗計劃在2026年進行。隨著 Quant 進入這種規模的項目，越來越清楚的是，他們不僅僅是搭乘炒作浪潮的小玩家。

市場在技術確認下強勁反彈

不僅如此，市場立即做出反應。QNT 代幣的價格在過去24小時內上漲了3.92%，達到了$105.49。這一飆升伴隨著日交易量增加了超過92%，達到了4325萬美元。

從技術角度來看，知名分析師 World of Charts 表示，QNT 的關鍵突破已得到確認，為突破130美元鋪平了道路。對於交易者來說，這一消息無疑是熱門話題，尤其是考慮到來自真實世界項目越來越強大的基本面支持。

來源：World of Charts on X ]]>
