QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) 股票：SEC 在加密貨幣推動的 959% 漲幅後暫停交易

TLDR

QMMM 股票在 SEC 暫停交易前的 14 個交易日內飆升了 959%。

SEC 引用社交媒體宣傳可能導致的操縱。

暫停交易將持續至 10 月 10 日晚上 11:59（UTC +8）。

QMMM 宣布設立 1 億美元的加密貨幣資金庫，用於 Bitcoin、Ethereum 和 Solana。

加密貨幣資金庫公司經歷了劇烈波動和監管審查。

QMMM Holdings Ltd.（Nasdaq: QMMM）在 9 月 26 日最後交易價格為 119.40 美元，美國證券交易委員會（SEC）於 9 月 29 日暫停了其交易。

QMMM Holdings Limited (QMMM)

這次暫停交易發生在公司股價在短短 14 個交易日內飆升了 959% 之後，這一飆升由新的加密貨幣資金庫公告推動。監管機構表示，暫停將持續至 10 月 10 日晚上 11:59（UTC +8）。

社交媒體擔憂和操縱風險

SEC 提出擔憂，指出「身份不明者」在社交媒體上推廣 QMMM 股票，敦促投資者購買股票，但未披露他們的身份或時機。該機構暗示這些宣傳可能人為地推高了股價。這一舉措突顯了監管機構對網絡炒作驅動小型股公司與加密貨幣相關轉型的極端波動性的日益不安。

QMMM 的戰略加密貨幣轉型

9 月 9 日，QMMM 宣布將建立價值 1 億美元的多元化加密貨幣資金庫。該計劃涉及將資金分配到 Bitcoin、Ethereum 和 Solana，同時還有在 Web3 基礎設施和數字股權收購方面的更廣泛抱負。這一公告立即改變了 QMMM 的軌跡，使其股價從 11 美元飆升到了 207 美元，之後從峰值回落了約 50%。

CEO Bun Kwai 為這一戰略辯護，稱其為面向區塊鏈和 AI 的前瞻性轉變。他稱這是「將數字經濟與現實世界應用連接起來」的舉措，強調了對合規、合作夥伴關係和可持續價值創造的承諾。

更廣泛背景：加密貨幣資金庫引起關注

QMMM 的戲劇性飆升是更大規模公司宣布加密貨幣資金庫浪潮的一部分。今年，全球近 85 家上市公司採取了類似策略，通常利用資本募集來積累代幣。然而，許多公司在短暫的漲勢後面臨了急劇下跌。例如，EightCo Holdings 在單個交易日內從 1.50 美元飆升到了 45 美元，但在幾週內又回落到了 11 美元。

SEC 還暫停了 Smart Digital Group 股票交易至 10 月 10 日，理由是類似的操縱擔憂。Smart Digital 股票在上週公布自己的加密資產池後崩盤，降低了 86%。

行業影響和投資者謹慎

加密貨幣資金庫模式通常由知名金融家如 Mike Novogratz、Dan Morehead 和 Joseph Lubin 推動。他們的影響力推動了資本流入和代幣囤積的循環，經常通過講故事和炒作來提升。然而，隨著投機遇到市場現實，監管機構越來越多地介入以保護投資者。

對於 QMMM 來說，這次暫停既是挫折也是警告。雖然其在加密貨幣和 Web3 方面的抱負仍然完好，但這一事件凸顯了突然轉型被零售狂熱和數字宣傳放大的風險。投資者將密切關注 10 月 10 日交易恢復後，QMMM 能否在炒作之外維持可信度。

