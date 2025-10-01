卡達最大銀行採用摩根大通區塊鏈平台進行美元轉賬



Timothy Morano



在一項具有開創性的舉措中，卡塔爾國家銀行（QNB）宣布採用區塊鏈技術於傳統銀行業務，這標誌著區塊鏈技術在主流銀行業的應用日益普及...











卡塔爾數位銀行發展邁出重大一步

在一項具有開創性的舉措中，卡塔爾國家銀行（QNB）宣布與摩根大通的 Onyx 區塊鏈平台整合，用於跨境美元交易，成為中東地區首家大規模採用此技術的金融機構，這標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業的應用日益普及。

這項價值約4.2億美元的戰略合作夥伴關係，承諾將國際支付處理時間從目前標準的2-3個工作日縮短到不到10分鐘，同時顯著降低了銀行和客戶的交易成本。

轉變區域銀行基礎設施

QNB 實施摩根大通的區塊鏈解決方案，正值中東金融機構積極尋求現代化支付基礎設施的關鍵時刻。該銀行的決定是在成功完成為期六個月的試點計劃後做出的，該計劃處理了超過25億美元的交易，使處理時間降低了97%，運營成本估計降低了35%。

「這不僅僅是採用新技術 – 而是從根本上重構該地區跨境支付的運作方式，」QNB 數位轉型主管 Sarah Al-Mahmoud 解釋道。「我們預計每年運營成本可能節省1.5億美元，同時大幅改善客戶體驗。」

對全球銀行格局的影響

這一舉措代表了海灣地區在金融科技創新方面的重大轉變。摩根大通的 Onyx 平台自推出以來已在全球處理了超過3000億美元的交易，在全球主要金融機構中獲得了越來越多的關注。

摩根大通全球區塊鏈解決方案主管 Michael Davidson 強調了更廣泛的影響：「QNB 與 Onyx 的整合代表了中東銀行業的關鍵時刻。我們看到一種多米諾骨牌效應，主要區域銀行現在正在加速自己的區塊鏈採用時間表。」

技術實施和安全措施

實施涉及 QNB 現有支付系統與摩根大通區塊鏈基礎設施的複雜整合。該銀行已投資約7500萬美元用於技術基礎設施和安全措施，以支持新系統。

「該平台的安全架構包括多層加密和驗證節點，使其幾乎不可能被破壞，」區塊鏈分析研究所首席技術官 Robert Chen 博士指出。「特別令人印象深刻的是與現有 SWIFT 訊息系統的無縫整合，確保與傳統銀行網絡的兼容性。」

未來影響和區域擴展

QNB 計劃到2026年第二季度將基於區塊鏈的支付服務擴展到其在31個國家的子公司，可能改變整個中東和北非地區的支付走廊。該銀行預計到2027年，約60%的美元交易將通過區塊鏈平台處理。

成功實施預計將促進該地區類似的採用，阿聯酋、沙特阿拉伯和科威特的幾家主要銀行已經在與區塊鏈解決方案提供商進行討論。

市場反應和行業展望

這一公告獲得了市場的強烈認可，QNB 的股價在消息公布後上漲了4.2%。海灣地區的銀行業對區塊鏈技術表現出更多興趣，預計到2025年底，金融科技解決方案的投資將達到32億美元。

隨著傳統銀行業繼續採用區塊鏈技術，QNB 與摩根大通的合作夥伴關係為未來的實施提供了基準，可能重塑中東及其他地區的國際銀行業格局。

圖片來源：Shutterstock



