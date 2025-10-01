交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「卡塔爾最大銀行採用摩根大通區塊鏈平台進行美元轉賬」發表於BitcoinEthereumNews.com。 Timothy Morano 2025年9月29日 17:18（UTC +8） 在一項具有開創性的舉措中，標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業中日益普及，卡塔爾國家銀行（QNB）已宣… 卡塔爾數位銀行發展邁出重大一步 在一項具有開創性的舉措中，標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業中日益普及，卡塔爾國家銀行（QNB）已宣布與摩根大通的Onyx區塊鏈平台整合，用於跨境美元交易，成為首家大規模採用這項技術的中東金融機構。這項估值約4.2億美元的戰略合作夥伴關係，承諾將國際支付處理時間從目前標準的2-3個工作日縮短到10分鐘以內，同時顯著降低了銀行及其客戶的交易成本。 改變區域銀行基礎設施 QNB實施摩根大通的區塊鏈解決方案正值中東金融機構積極尋求現代化支付基礎設施的關鍵時刻。該銀行的決定是在成功完成為期六個月的試點計劃後做出的，該計劃處理了超過25億美元的交易，處理時間降低了97%，運營成本估計降低了35%。 「這不僅僅是採用新技術 – 而是從根本上重構該地區跨境支付的運作方式，」QNB數位轉型主管Sarah Al-Mahmoud解釋道。「我們預計每年運營成本可節省1.5億美元，同時大幅改善客戶體驗。」 對全球銀行業格局的影響 這一舉措代表了海灣地區金融科技創新方法的重大轉變。摩根大通的Onyx平台自推出以來已在全球處理了超過3000億美元的交易，正在全球主要金融機構中獲得關注。摩根大通全球區塊鏈解決方案主管Michael Davidson強調了更廣泛的影響：「QNB與Onyx的整合代表了一個關鍵時刻...這篇文章「卡塔爾最大銀行採用摩根大通區塊鏈平台進行美元轉賬」發表於BitcoinEthereumNews.com。 Timothy Morano 2025年9月29日 17:18（UTC +8） 在一項具有開創性的舉措中，標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業中日益普及，卡塔爾國家銀行（QNB）已宣… 卡塔爾數位銀行發展邁出重大一步 在一項具有開創性的舉措中，標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業中日益普及，卡塔爾國家銀行（QNB）已宣布與摩根大通的Onyx區塊鏈平台整合，用於跨境美元交易，成為首家大規模採用這項技術的中東金融機構。這項估值約4.2億美元的戰略合作夥伴關係，承諾將國際支付處理時間從目前標準的2-3個工作日縮短到10分鐘以內，同時顯著降低了銀行及其客戶的交易成本。 改變區域銀行基礎設施 QNB實施摩根大通的區塊鏈解決方案正值中東金融機構積極尋求現代化支付基礎設施的關鍵時刻。該銀行的決定是在成功完成為期六個月的試點計劃後做出的，該計劃處理了超過25億美元的交易，處理時間降低了97%，運營成本估計降低了35%。 「這不僅僅是採用新技術 – 而是從根本上重構該地區跨境支付的運作方式，」QNB數位轉型主管Sarah Al-Mahmoud解釋道。「我們預計每年運營成本可節省1.5億美元，同時大幅改善客戶體驗。」 對全球銀行業格局的影響 這一舉措代表了海灣地區金融科技創新方法的重大轉變。摩根大通的Onyx平台自推出以來已在全球處理了超過3000億美元的交易，正在全球主要金融機構中獲得關注。摩根大通全球區塊鏈解決方案主管Michael Davidson強調了更廣泛的影響：「QNB與Onyx的整合代表了一個關鍵時刻...

卡達最大銀行採用摩根大通區塊鏈平台進行美元轉賬

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 07:46
Lorenzo Protocol
BANK$0.084-2.63%
COM
COM$0.006111-5.81%
Movement
MOVE$0.062-3.23%
Major
MAJOR$0.10242-1.73%


Timothy Morano
2025年9月29日 17:18 (UTC +8)

在一項具有開創性的舉措中，卡塔爾國家銀行（QNB）宣布採用區塊鏈技術於傳統銀行業務，這標誌著區塊鏈技術在主流銀行業的應用日益普及...





卡塔爾數位銀行發展邁出重大一步

在一項具有開創性的舉措中，卡塔爾國家銀行（QNB）宣布與摩根大通的 Onyx 區塊鏈平台整合，用於跨境美元交易，成為中東地區首家大規模採用此技術的金融機構，這標誌著區塊鏈技術在傳統銀行業的應用日益普及。

這項價值約4.2億美元的戰略合作夥伴關係，承諾將國際支付處理時間從目前標準的2-3個工作日縮短到不到10分鐘，同時顯著降低了銀行和客戶的交易成本。

轉變區域銀行基礎設施

QNB 實施摩根大通的區塊鏈解決方案，正值中東金融機構積極尋求現代化支付基礎設施的關鍵時刻。該銀行的決定是在成功完成為期六個月的試點計劃後做出的，該計劃處理了超過25億美元的交易，使處理時間降低了97%，運營成本估計降低了35%。

「這不僅僅是採用新技術 – 而是從根本上重構該地區跨境支付的運作方式，」QNB 數位轉型主管 Sarah Al-Mahmoud 解釋道。「我們預計每年運營成本可能節省1.5億美元，同時大幅改善客戶體驗。」

對全球銀行格局的影響

這一舉措代表了海灣地區在金融科技創新方面的重大轉變。摩根大通的 Onyx 平台自推出以來已在全球處理了超過3000億美元的交易，在全球主要金融機構中獲得了越來越多的關注。

摩根大通全球區塊鏈解決方案主管 Michael Davidson 強調了更廣泛的影響：「QNB 與 Onyx 的整合代表了中東銀行業的關鍵時刻。我們看到一種多米諾骨牌效應，主要區域銀行現在正在加速自己的區塊鏈採用時間表。」

技術實施和安全措施

實施涉及 QNB 現有支付系統與摩根大通區塊鏈基礎設施的複雜整合。該銀行已投資約7500萬美元用於技術基礎設施和安全措施，以支持新系統。

「該平台的安全架構包括多層加密和驗證節點，使其幾乎不可能被破壞，」區塊鏈分析研究所首席技術官 Robert Chen 博士指出。「特別令人印象深刻的是與現有 SWIFT 訊息系統的無縫整合，確保與傳統銀行網絡的兼容性。」

未來影響和區域擴展

QNB 計劃到2026年第二季度將基於區塊鏈的支付服務擴展到其在31個國家的子公司，可能改變整個中東和北非地區的支付走廊。該銀行預計到2027年，約60%的美元交易將通過區塊鏈平台處理。

成功實施預計將促進該地區類似的採用，阿聯酋、沙特阿拉伯和科威特的幾家主要銀行已經在與區塊鏈解決方案提供商進行討論。

市場反應和行業展望

這一公告獲得了市場的強烈認可，QNB 的股價在消息公布後上漲了4.2%。海灣地區的銀行業對區塊鏈技術表現出更多興趣，預計到2025年底，金融科技解決方案的投資將達到32億美元。

隨著傳統銀行業繼續採用區塊鏈技術，QNB 與摩根大通的合作夥伴關係為未來的實施提供了基準，可能重塑中東及其他地區的國際銀行業格局。

圖片來源：Shutterstock


來源：https://blockchain.news/news/qatars-largest-bank-adopts-jpmorgan-blockchain-platform-for-0929

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,338.79
$104,338.79$104,338.79

-0.68%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,557.61
$3,557.61$3,557.61

+1.08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.28
$163.28$163.28

-1.81%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4499
$2.4499$2.4499

-3.13%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17792
$0.17792$0.17792

-0.73%