卡達最大銀行加入摩根大通的區塊鏈支付網絡

卡塔爾國家銀行（QNB）已開始使用摩根大通的 Kinexys 支付平台處理美元企業資金流，為該國客戶帶來鏈上結算服務。根據摩根大通的說法，該舉措於 2025 年 3 月正式啟用。

QNB 採用 Kinexys 處理美元資金流

根據報導，這家多哈貸款機構現在能夠全天候移動美元支付，消除了通常因營業時間截止而延遲轉賬的問題。

該系統全天候運作，某些轉賬最快可在兩分鐘內完成結算，銀行表示這一速度水平縮短了過去需要數天才能完成的流程。

對於摩根大通而言，Kinexys（從其早期區塊鏈工作發展而來的部門）正在中東和北非地區更廣泛地推廣。

該銀行表示，該地區八家最大的貸款機構現已在平台上線，其中包括 QNB 和沙特國家銀行。

這種更廣泛的採用被定位為一項努力，旨在為企業財務部門提供更快速、可編程的支付選項，解決以往在時間和流動性方面存在摩擦的支付通道問題。

這對客戶意味著什麼

報導披露，客戶可以期待更少的對賬困擾，並在資金在賬戶間移動時獲得更清晰的資金視圖。

使用 Kinexys 的銀行可以創建"可編程"支付流程——例如，只有在滿足條件後才觸發的支付——這可以縮短貿易和財務運營中的手動步驟。

該平台還聲稱在資金到達受益人之前保留全額支付金額，降低意外扣款的可能性。



區域內的發展勢頭

QNB 的公告緊隨今年早些時候其他機構的類似舉措，這些機構使用 Kinexys 擴展隨時美元清算服務。

例如，在 2025 年 3 月，印度的 Axis 銀行開始與摩根大通提供全天候美元清算服務——這表明不同市場的銀行正在為企業客戶測試相同的功能。

雖然在宣傳材料和新聞報導中速度提升的優勢很明顯，但在公開披露中幾項操作細節仍然不夠詳盡。

儘管如此，QNB 加入 Kinexys 的舉措突顯了區域銀行業的轉變，卡塔爾最大的銀行加入了摩根大通的區塊鏈支付網絡。

來源：https://www.newsbtc.com/news/qatars-biggest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-payment-network/